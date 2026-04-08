NEUJEMANJE

Ste alergični na partnerja? To so simptomi, ki na to opozarjajo

Poleg pekočega občutka, otekline, srbenje in draženje, lahko to redko stanje vpliva celo na možnost zanositve.
FOTO: Iurii Sokolov/Gettyimages

FOTO: Silverkblack/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Iurii Sokolov/Gettyimages
FOTO: Silverkblack/Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 8. 4. 2026 | 19:48
Predstavljajte si, da spoznate ljubezen svojega življenja, začnete razmerje, nato pa ugotovite, da vaše telo to zvezo dobesedno zavrača. Zveni neverjetno, vendar raziskave kažejo, da je za nekatere to lahko resničnost. Takšna alergija se pogosto kaže kot ponavljajoča se vnetja sečil po spolnem odnosu, ni pa nujno vedno tako. Nekateri pari za težavo izvedo šele po neuspešnih poskusih zanositve.

Ali ste lahko res alergični na drugo osebo?

Odgovor je: da, čeprav so takšni primeri redki. Po besedah alergologinje dr. Nane Mireku številni primeri, ki jih nekateri pripisujejo alergiji na osebo, v resnici izvirajo iz alergije na okoljske dejavnike, na primer kozmetiko ali izdelke, ki jih uporablja partner. Kljub temu se lahko pojavijo tudi resnični biološki odzivi telesa na drugo osebo. Eden bolj nenavadnih pojavov je sindrom, znan, kot ljudje so alergični name (People Are Allergic To Me - PATM). Gre za stanje, pri katerem naj bi snovi, ki jih oddaja koža posameznika, pri drugih sprožale simptome, podobne alergiji, kot so kihanje, kašljanje, rdeče oči in izcedek iz nosu. Nekatere raziskave so pokazale, da takšni posamezniki oddajajo več določenih kemičnih spojin, vendar je to področje še vedno slabo raziskano.

Alergija na semensko tekočino

Alergija na partnerja se lahko odraža kot alergija na beljakovine v semenski tekočini. Gre za podoben imunski odziv kot pri sezonskih ali prehranskih alergijah, kjer imajo pomembno vlogo protitelesa IgE. Pri ženskah se to najpogosteje kaže kot lokalni simptomi: pekoč občutek, srbenje in otekanje nožnice. V hujših primerih se pojavijo izpuščaji, kašelj ali celo zelo nevaren anafilaktični odziv. Zanimivo je, da se to lahko pojavi pri enem in ne tudi pri drugem partnerju, saj semenska tekočina ne vsebuje vedno enakih beljakovin.

Strokovnjaki opozarjajo, da se takšni primeri včasih skrivajo tudi za na videz nepojasnjeno neplodnostjo. Natančna pogostost te alergije ni znana, saj gre za zelo intimno temo, o kateri se redko govori. So celo primeri, ko so moški alergični na lastno semensko tekočino, kar imenujemo sindrom po orgazmu. Po drugi strani obstajajo tudi sumi, da so nekateri moški preobčutljivi na vaginalne izločke partnerke, čeprav je raziskav na tem področju še zelo malo.

Kaj lahko storite?

Pri sindromu PATM učinkovito zdravljenje pogosto ni mogoče, saj je stanje težko opredeliti. Alergijo na semensko tekočino pa je vsaj kratkoročno lažje obvladovati. Uporaba kondoma je prvi korak, kajti ta prepreči stik in s tem tudi simptome. Če težave ob uporabi kondoma izginejo, je to lahko znak, da gre za alergijsko reakcijo. Če par želi otroka, obstajajo druge možnosti. Ena izmed njih je zdravljenje pri alergologu, kjer lahko potrdijo diagnozo in postopno zmanjšujejo občutljivost organizma z nadzorovanim izpostavljanjem majhnim količinam semenske tekočine.

V določenih primerih pomaga jemanje antihistaminikov pred spolnim odnosom. Nekateri pari se odločijo za postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo, kot sta zunajtelesna oploditev ali intrauterina inseminacija, pri katerih semensko tekočino predhodno obdelajo in odstranijo beljakovine, odgovorne za alergijski odziv, navaja portal 24sata.hr.

Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
