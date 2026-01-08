Lahko vas preseneti: kaj vaša krvna skupina pove o tem, kaj iščete v ljubezni

Ena izmed njih pravi, da krvna skupina ne vpliva le na zdravje, temveč tudi na osebnost, čustvene potrebe in na to, kaj iščemo v ljubezni. Seveda to ni znanost, gre bolj za zabavno interpretacijo, a včasih prav takšne teorije povedo več, kot bi pričakovali. Poglejte torej, kaj naj bi vaša krvna skupina povedala o vašem ljubezenskem slogu.

FOTO: Pixabay

Krvna skupina A: varnost, nežnost in stabilnost

Če imate krvno skupino A, v ljubezni iščete čustveno varnost, mir in občutek zaupanja. Burne in nepredvidljive zveze vas ne privlačijo, vi hočete vedeti, pri čem ste. Partner naj bo pozoren, obziren in pripravljen korak za korakom graditi odnos. Majhne geste in iskreni pogovori vam pomenijo več kot veliki, spektakularni romantični podvigi.

Nasvet: Ne bojte se jasno povedati, kaj potrebujete, in ne pristajajte na odnose, ki vas čustveno izčrpavajo. Prava oseba za vas bo tista, ob kateri se počutite umirjeno, ne pa nenehno na preži.

FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages

Krvna skupina B: strast, svoboda in vznemirjenje

Ljudje s krvno skupino B v ljubezni iščete strast, spontanost in občutek svobode. Privlačijo vas karizmatične osebe z močno osebnostjo in lastnim življenjem. Rutine in pretiranih pravil ne marate, odnos mora biti živahen in navdihujoč. Pomembno se vam zdi, da partner spoštuje vašo neodvisnost in vas ne poskuša stlačiti v kalup.

Nasvet: Izberite nekoga, ki vas ne bo omejeval, a je hkrati dovolj zrel, da bo zdržal vaš ritem. Prava ljubezen za vas je tista, v kateri se smejite, potujete in skupaj rastete.

FOTO: Gettyimages

Krvna skupina AB: globina, razumevanje in miselna povezanost

Če imate krvno skupino AB, v ljubezni iščete čustveno in intelektualno povezanost. Privlačijo vas ljudje, s katerimi imate lahko globoke pogovore, hkrati pa razumejo vašo občasno potrebo po odmiku. Pogosto ste kompleksni in ne marate površnih odnosov. Pomembno za vas je, da vas partner sprejme takšne, kot ste, z vsemi nasprotji in nihanji razpoloženja.

Nasvet: Ne skrivajte svojih čustev za racionalnostjo. Prava oseba za vas je tista, ki vas posluša in vas razume.

FOTO: Gettyimages

Krvna skupina 0: strast, zvestoba in močna kemija

Osebe s krvno skupino 0 v ljubezni iščejo intenzivnost, strast in občutek, da so izbrane. Pričakujete močna čustva in jasne znake naklonjenosti. Partner mora biti samozavesten, a hkrati dovolj topel, da vam nudi pozornost, ki jo potrebujete. Z mlačnimi odnosi se ne zadovoljite, želite vse ali nič.

Nasvet: Naučite se občasno upočasniti in dati prostor mirnejšim čustvom. Prava oseba za vas je tista, ob kateri se počutite zaželene, cenjene in brez dvomov na prvem mestu, piše Zadovoljna.hr.