Lahko vas preseneti: kaj vaša krvna skupina pove o tem, kaj iščete v ljubezni

Čeprav ljubezen nima univerzalne formule, obstajajo različne teorije, ki poskušajo pojasniti, zakaj nas privlačijo prav določeni tipi ljudi.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Pixabay

 FOTO: Pixabay

FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages

FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
 FOTO: Pixabay
FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 8. 1. 2026 | 18:00
3:21
A+A-

Ena izmed njih pravi, da krvna skupina ne vpliva le na zdravje, temveč tudi na osebnost, čustvene potrebe in na to, kaj iščemo v ljubezni. Seveda to ni znanost, gre bolj za zabavno interpretacijo, a včasih prav takšne teorije povedo več, kot bi pričakovali. Poglejte torej, kaj naj bi vaša krvna skupina povedala o vašem ljubezenskem slogu.

 FOTO: Pixabay
 FOTO: Pixabay

Krvna skupina A: varnost, nežnost in stabilnost

Če imate krvno skupino A, v ljubezni iščete čustveno varnost, mir in občutek zaupanja. Burne in nepredvidljive zveze vas ne privlačijo, vi hočete vedeti, pri čem ste. Partner naj bo pozoren, obziren in pripravljen korak za korakom graditi odnos. Majhne geste in iskreni pogovori vam pomenijo več kot veliki, spektakularni romantični podvigi.

Nasvet: Ne bojte se jasno povedati, kaj potrebujete, in ne pristajajte na odnose, ki vas čustveno izčrpavajo. Prava oseba za vas bo tista, ob kateri se počutite umirjeno, ne pa nenehno na preži.

FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages
FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages

Krvna skupina B: strast, svoboda in vznemirjenje

Ljudje s krvno skupino B v ljubezni iščete strast, spontanost in občutek svobode. Privlačijo vas karizmatične osebe z močno osebnostjo in lastnim življenjem. Rutine in pretiranih pravil ne marate, odnos mora biti živahen in navdihujoč. Pomembno se vam zdi, da partner spoštuje vašo neodvisnost in vas ne poskuša stlačiti v kalup.

Nasvet: Izberite nekoga, ki vas ne bo omejeval, a je hkrati dovolj zrel, da bo zdržal vaš ritem. Prava ljubezen za vas je tista, v kateri se smejite, potujete in skupaj rastete.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Krvna skupina AB: globina, razumevanje in miselna povezanost

Če imate krvno skupino AB, v ljubezni iščete čustveno in intelektualno povezanost. Privlačijo vas ljudje, s katerimi imate lahko globoke pogovore, hkrati pa razumejo vašo občasno potrebo po odmiku. Pogosto ste kompleksni in ne marate površnih odnosov. Pomembno za vas je, da vas partner sprejme takšne, kot ste, z vsemi nasprotji in nihanji razpoloženja.

Nasvet: Ne skrivajte svojih čustev za racionalnostjo. Prava oseba za vas je tista, ki vas posluša in vas razume.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Krvna skupina 0: strast, zvestoba in močna kemija

Osebe s krvno skupino 0 v ljubezni iščejo intenzivnost, strast in občutek, da so izbrane. Pričakujete močna čustva in jasne znake naklonjenosti. Partner mora biti samozavesten, a hkrati dovolj topel, da vam nudi pozornost, ki jo potrebujete. Z mlačnimi odnosi se ne zadovoljite, želite vse ali nič.

Nasvet: Naučite se občasno upočasniti in dati prostor mirnejšim čustvom. Prava oseba za vas je tista, ob kateri se počutite zaželene, cenjene in brez dvomov na prvem mestu, piše Zadovoljna.hr.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MED RJUHAMI

Negativni pogosteje seksajo

Rh-faktor vpliva na naše spolno življenje, kažejo številke. Tudi mati narava vpliva na naše navade med rjuhami.
4. 9. 2025 | 22:04
Lifestyle  |  Polet
NOVA RAZISKAVA

Prehrana po krvnih skupinah. Ali res deluje in kaj pravi znanost?

Prehrana po krvnih skupinah temelji na ideji, da bi morali ljudje jesti določena živila glede na svojo krvno skupino.
Miroslav Cvjetičanin4. 9. 2025 | 10:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEZE JAPONSKIH ZNANSTVENIKOV

Katera je vaša krvna skupina? To lahko razkrije veliko o vaši osebnosti

V 30. letih prejšnjega stoletja so Japonci začeli razvijati teorijo o povezavi med krvno skupino in osebnostjo.
24. 5. 2025 | 21:20

18:15
Bulvar  |  Domači trači
ZDRUŽENI NARODI V MALEM

Aprila v Ljubljano znova prihaja znameniti kanadski cirkus

Ob svoji 25-letnici Cirque du Soleil po svetu s 25. predstavo. V Stožicah bodo nastopali od 16. do 19. aprila.
Roman Turnšek8. 1. 2026 | 18:15
18:00
Lifestyle  |  Stil
POVEZAVA

Lahko vas preseneti: kaj vaša krvna skupina pove o tem, kaj iščete v ljubezni

Čeprav ljubezen nima univerzalne formule, obstajajo različne teorije, ki poskušajo pojasniti, zakaj nas privlačijo prav določeni tipi ljudi.
8. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRETIRAVANJE

Čas je za barve in volumen

Leto 2026 bo – vsaj po modi sodeč – vse prej kot tiho.
Daša Mavrič8. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Luna v tehtnici išče mir, Mars pa zahteva akcijo

Nebesni ples harmonije in introspekcije.
8. 1. 2026 | 18:00
17:46
Novice  |  Slovenija
OSEBNA IZPOVED

»Bi rada poškodbe, prasica debela?« Katja doživela hudo nasilje, zaščitil je ni nihče

Napad je v njej pustil strah in stisko, a tudi odločitev, da javno spregovori.
Kaja Grozina8. 1. 2026 | 17:46
17:15
Šport  |  Športni trači
SODNIKI IN SODNICE

Nekoč je Kaja igrala badminton, zdaj sodi nogometašem

Slovenski nogometni sodniki in sodnice na svetovni sceni. Komaj 23-letna Lendavčanka članica elitne družbe v Fifi.
Oste Bakal8. 1. 2026 | 17:15

