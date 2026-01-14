  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVTOMOBILSKI TRG

Lani več elektrificiranih avtomobilov

Bencinski pogon je še vedno daleč pred vsemi, a je lani nekaj tržnega deleža izgubil, enako velja za dizelski motor.
Prodaja električnih avtomobilov se je leta 2025 količinsko podvojila, delež je dosegel 11 odstotkov. FOTO: Monika Skolimowska/Reuters

Prodaja električnih avtomobilov se je leta 2025 količinsko podvojila, delež je dosegel 11 odstotkov. FOTO: Monika Skolimowska/Reuters

Minulo leto je po svoje zaznamoval prihod novih kitajskih imen, ki jih je na trgu že veliko, a imajo trenutno skupaj komaj petodstotni delež. FOTO: Cfoto/Reuters

Minulo leto je po svoje zaznamoval prihod novih kitajskih imen, ki jih je na trgu že veliko, a imajo trenutno skupaj komaj petodstotni delež. FOTO: Cfoto/Reuters

Prodaja avtomobilov pri nas je bila lani v celoti nekoliko večja kot leto prej. FOTO: Burak Fatsa/Getty Images

Prodaja avtomobilov pri nas je bila lani v celoti nekoliko večja kot leto prej. FOTO: Burak Fatsa/Getty Images

Avtomobili infografika

Avtomobili infografika

Prodaja električnih avtomobilov se je leta 2025 količinsko podvojila, delež je dosegel 11 odstotkov. FOTO: Monika Skolimowska/Reuters
Minulo leto je po svoje zaznamoval prihod novih kitajskih imen, ki jih je na trgu že veliko, a imajo trenutno skupaj komaj petodstotni delež. FOTO: Cfoto/Reuters
Prodaja avtomobilov pri nas je bila lani v celoti nekoliko večja kot leto prej. FOTO: Burak Fatsa/Getty Images
Avtomobili infografika
Gašper Boncelj
 14. 1. 2026 | 09:22
4:17
A+A-

Slovenski avtomobilski trg se je lani po podatkih analitične družbe Ardi okrepil, dobrih 57 tisoč prodanih avtomobilov je bilo, 8 odstotkov več kot leta 2024, ko se je tudi izboljšal za nekaj odstotkov, prav tako leto pred tem. Lahko bi govorili o počasnem pokoronskem okrevanju, med katerim je vsako leto nekaj več enodnevnih registracij, ki realno številko znižujejo. Pred koronsko krizo je trg leta 2019 uradno dosegel celo 73 tisoč avtomobilov, nato je do leta 2022 upadel na le 46 tisoč, potem se je počasi začel dvigati. Ob rasti v zadnjih treh letih je vseeno vprašanje, ali bo še kdaj dosegel tiste visoke številke. Minulo leto je po svoje zaznamoval prihod novih kitajskih imen, ki jih je na trgu že veliko, a imajo trenutno skupaj komaj 5-odstotni delež. Močneje so se za zdaj uveljavili Dongfeng (Forthing), MG in Leapmotor, pri zadnjem je treba upoštevati, da je v Sloveniji šele od polovice lanskega leta. Sicer so na vrhu bolj ali manj stalno Volkswagen, Škoda, Renault, ki so precej pred drugimi tekmeci, Volkswagen pa vsaj lani tudi pred prvima zasledovalcema.

Trg raste, a je daleč od ravni pred koronsko krizo.

Med trgovskimi skupinami je bil Porsche Slovenija z vsemi znamkami koncerna Volkswagen prav tako daleč spredaj, ustvarili so približno tretjino slovenske avtomobilske prodaje. Lani sta bili malce dlje za njim drugi večji skupini, GA Adriatic in Emil Frey Slovenija. Skupaj sta imeli približno toliko prodaje kot vodilna skupina. Med modeli je bil spet na vrhu renault clio, za njim škoda octavia in potem vrsta manjših in srednje velikih terencev. Clio je bil tudi najbolje prodajani bencinski avto, octavia pa dizelski. Vprašanje je, kako se bo letos odrezal novi clio šeste generacije, ki je večji, tudi dražji. Prav tako bo zanimivo opazovati, ali bodo športni terenci še tako močno prevladovali. Lani so sredi leta sicer izgubili nekaj trga, a ga do konca obdobja znova pridobili – v celem preteklem letu je bil njihov delež v prodaji 57 odstotkov, podobno kot v Evropi. Skupaj je v vseh velikostnih in cenovnih razredih že približno 200 modelov, ki jim lahko rečemo športni terenci ali križanci. Največ se sicer proda manjših avtomobilov te vrste.

Avtomobili infografika
Avtomobili infografika

Kar zadeva pogon, je bencinski še vedno daleč pred vsemi (več kot polovico prodaje), a je lani nekaj tržnega deleža izgubil, enako velja za dizelski motor, ki je izgubljal že prej. Dizelski avtomobili so precej na obrobju prodaje, ta pogon v marsikaterem modelu ni več na voljo. Pričakovano so nekaj trga pridobili hibridi, prav tako povsem električni avtomobili, ki so sicer predlani doživeli občuten padec. Prodaja teh se je leta 2025 količinsko podvojila, delež je dosegel 11 odstotkov. Po prodaji električnih avtomobilov je bila Tesla lani še na vrhu, a le malo pred znamko Volkswagen, če bi gledali celotno skupino VW, je ta že kar močno prva. Je pa bila pri električnih modelih še naprej s precejšnjim naskokom najbolje prodajana tesla Y. Kitajski znamki z največ prodanimi električnimi avtomobili sta bili Dongfeng in Leapmotor. Najbolje prodajani kitajski električni avtomobil je bil dongfeng box, veliko so prodali modela leapmotor T03, najbolje prodajani bencinski kitajec je bil forthing T5 evo.

Vse več je kitajskih znamk, prodajajo avtomobile na različne pogone.

Lani je k nam prišlo veliko rabljenih avtomobilov iz tujine, a vendarle nekaj manj kot predlani. Konkretna številka je bila 37 tisoč (leto prej 40 tisoč), med temi so bile kot običajno najmočneje zastopane nemške znamke. Rabljenih volkswagnov se sicer uvozi nekaj manj, kot se proda novih, medtem ko je pri premijskih znamkah, kot so BMW, Audi in Mercedes, uvoz rabljenih vsaj dvakrat večji od prodaje novih. Koliko so ti avtomobili stari? Od tistih, ki imajo kako leto ali dve, postopoma do starejših, še vedno se uvozi tudi kar precej starih okoli deset let ali celo več.

Minulo leto je po svoje zaznamoval prihod novih kitajskih imen, ki jih je na trgu že veliko, a imajo trenutno skupaj komaj petodstotni delež. FOTO: Cfoto/Reuters
Minulo leto je po svoje zaznamoval prihod novih kitajskih imen, ki jih je na trgu že veliko, a imajo trenutno skupaj komaj petodstotni delež. FOTO: Cfoto/Reuters

Prodaja avtomobilov pri nas je bila lani v celoti nekoliko večja kot leto prej. FOTO: Burak Fatsa/Getty Images
Prodaja avtomobilov pri nas je bila lani v celoti nekoliko večja kot leto prej. FOTO: Burak Fatsa/Getty Images

Več iz teme

avtomobilski trgSlovenijaprodaja avtomobilovšportni terenciArdi
ZADNJE NOVICE
09:10
Novice  |  Svet
NA HAVAJIH

Peklenska predstava za turiste

Vulkan Kilauea na Havajih že več kot leto dni redno bruha lavo in privablja obiskovalce.
14. 1. 2026 | 09:10
09:03
Novice  |  Svet
POSNETEK, KI BURI AMERIKO

Donald Trump izgubil živce in pokazal sredinec (VIDEO)

Ameriški predsednik je med obiskom Fordove tovarne v Michiganu gesto pokazal protestniku.
14. 1. 2026 | 09:03
09:00
Bulvar  |  Suzy
ZAROČENA

Damiano David in Dove Cameron zaročena po dveh letih zveze (Suzy)

Sedaj sta na družbenih omrežjih objavila več fotografij, na katerih izstopa pomenljiv nakit.
14. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRIDOBITEV

Na obzorju nov škandal? Princ William zaposlil agentko za krizno komuniciranje

Valižanska princ in princesa sta v svojo ekipo pozdravila izkušeno strokovnjakinjo.
14. 1. 2026 | 09:00
08:39
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI BIL NA POVODCU

Nevarni pes Oli najprej pokončal mačko, zdaj raztrgal ljubkega Fendija

Žalostni incident na Koroškem se je zgodil na zadnji dan minulega leta.
14. 1. 2026 | 08:39
08:29
Novice  |  Slovenija
SNEG IN LED

Ljubljanski klinični center poka po šivih, v zadnjem tednu za sto odstotkov več nujnih operacij

Ni veliko bolnišnic, ki so sposobne opraviti tako velik obseg večjih urgentnih operacij poškodovancev dnevno, pravijo.
14. 1. 2026 | 08:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki