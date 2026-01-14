Lani več elektrificiranih avtomobilov

Slovenski avtomobilski trg se je lani po podatkih analitične družbe Ardi okrepil, dobrih 57 tisoč prodanih avtomobilov je bilo, 8 odstotkov več kot leta 2024, ko se je tudi izboljšal za nekaj odstotkov, prav tako leto pred tem. Lahko bi govorili o počasnem pokoronskem okrevanju, med katerim je vsako leto nekaj več enodnevnih registracij, ki realno številko znižujejo. Pred koronsko krizo je trg leta 2019 uradno dosegel celo 73 tisoč avtomobilov, nato je do leta 2022 upadel na le 46 tisoč, potem se je počasi začel dvigati. Ob rasti v zadnjih treh letih je vseeno vprašanje, ali bo še kdaj dosegel tiste visoke številke. Minulo leto je po svoje zaznamoval prihod novih kitajskih imen, ki jih je na trgu že veliko, a imajo trenutno skupaj komaj 5-odstotni delež. Močneje so se za zdaj uveljavili Dongfeng (Forthing), MG in Leapmotor, pri zadnjem je treba upoštevati, da je v Sloveniji šele od polovice lanskega leta. Sicer so na vrhu bolj ali manj stalno Volkswagen, Škoda, Renault, ki so precej pred drugimi tekmeci, Volkswagen pa vsaj lani tudi pred prvima zasledovalcema.

Trg raste, a je daleč od ravni pred koronsko krizo.

Med trgovskimi skupinami je bil Porsche Slovenija z vsemi znamkami koncerna Volkswagen prav tako daleč spredaj, ustvarili so približno tretjino slovenske avtomobilske prodaje. Lani sta bili malce dlje za njim drugi večji skupini, GA Adriatic in Emil Frey Slovenija. Skupaj sta imeli približno toliko prodaje kot vodilna skupina. Med modeli je bil spet na vrhu renault clio, za njim škoda octavia in potem vrsta manjših in srednje velikih terencev. Clio je bil tudi najbolje prodajani bencinski avto, octavia pa dizelski. Vprašanje je, kako se bo letos odrezal novi clio šeste generacije, ki je večji, tudi dražji. Prav tako bo zanimivo opazovati, ali bodo športni terenci še tako močno prevladovali. Lani so sredi leta sicer izgubili nekaj trga, a ga do konca obdobja znova pridobili – v celem preteklem letu je bil njihov delež v prodaji 57 odstotkov, podobno kot v Evropi. Skupaj je v vseh velikostnih in cenovnih razredih že približno 200 modelov, ki jim lahko rečemo športni terenci ali križanci. Največ se sicer proda manjših avtomobilov te vrste.

Avtomobili infografika

Kar zadeva pogon, je bencinski še vedno daleč pred vsemi (več kot polovico prodaje), a je lani nekaj tržnega deleža izgubil, enako velja za dizelski motor, ki je izgubljal že prej. Dizelski avtomobili so precej na obrobju prodaje, ta pogon v marsikaterem modelu ni več na voljo. Pričakovano so nekaj trga pridobili hibridi, prav tako povsem električni avtomobili, ki so sicer predlani doživeli občuten padec. Prodaja teh se je leta 2025 količinsko podvojila, delež je dosegel 11 odstotkov. Po prodaji električnih avtomobilov je bila Tesla lani še na vrhu, a le malo pred znamko Volkswagen, če bi gledali celotno skupino VW, je ta že kar močno prva. Je pa bila pri električnih modelih še naprej s precejšnjim naskokom najbolje prodajana tesla Y. Kitajski znamki z največ prodanimi električnimi avtomobili sta bili Dongfeng in Leapmotor. Najbolje prodajani kitajski električni avtomobil je bil dongfeng box, veliko so prodali modela leapmotor T03, najbolje prodajani bencinski kitajec je bil forthing T5 evo.

Vse več je kitajskih znamk, prodajajo avtomobile na različne pogone.

Lani je k nam prišlo veliko rabljenih avtomobilov iz tujine, a vendarle nekaj manj kot predlani. Konkretna številka je bila 37 tisoč (leto prej 40 tisoč), med temi so bile kot običajno najmočneje zastopane nemške znamke. Rabljenih volkswagnov se sicer uvozi nekaj manj, kot se proda novih, medtem ko je pri premijskih znamkah, kot so BMW, Audi in Mercedes, uvoz rabljenih vsaj dvakrat večji od prodaje novih. Koliko so ti avtomobili stari? Od tistih, ki imajo kako leto ali dve, postopoma do starejših, še vedno se uvozi tudi kar precej starih okoli deset let ali celo več.

