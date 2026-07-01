Le na prvi pogled idealni partnerji! Pazite se takšnih moških

So prijazni, zaščitniški, samozavestni ali zabavni. A ko začetna zaljubljenost mine, se lahko izkaže, da prav njihove najbolj privlačne lastnosti postanejo razlog za težave v odnosu. Your tango niza sedem tipov moških, ki se sprva zdijo idealni, a lahko še kako otežijo partnersko zvezo.

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Oče

Nudi občutek varnosti, podpore in zaščite. Zaradi tega se njegova izbranka ob njem počuti mirno in varno. Težava nastane, ker je ne vidi kot enakovredno partnerico, temveč kot nekoga, ki ga mora vzgajati, usmerjati ali nadzorovati. Če ona naredi napako, jo graja ali želi odločati namesto nje in ustvari se nezdrava dinamika razmerja.

Poredni fant

Samozavesten, neustrašen in nekoliko uporniški moški je za marsikoga zelo privlačen. Živi po svojih pravilih in se ne trudi ugajati drugim. A njegova največja težava je sebičnost. Zvest je predvsem sebi in svojim željam. Če ga pritegne druga ženska, pogosto nima zadržkov, da bi sledil svojim impulzom. Zato je pogosto vznemirljiv za kratko avanturo, precej redkeje pa primeren za stabilno in dolgoročno zvezo.

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Preveč prijazen fant

Je prijazen, razumevajoč, zanesljiv in vedno pripravljen pomagati. Na papirju se zdi popoln. Vendar se pogosto tako trudi ugoditi drugim, da skriva svoje resnične želje in občutke. Njegova izbranka zato nikoli zares ne ve, kaj misli ali čuti. Ker vedno postavlja potrebe drugih pred svoje, lahko odnos sčasoma postane enoličen in brez prave čustvene iskrenosti.

Vitez na belem konju

Vedno želi reševati njene težave in biti njen junak. Romantične geste in pripravljenost pomagati so sprva zelo privlačne. Če pa ona postane preveč odvisna od njegove pomoči, odnos izgubi ravnovesje. Namesto enakovrednega partnerstva nastane zveza, v kateri ima eden občutek, da mora nenehno reševati drugega. Takšna odvisnost dolgoročno ni zdrava za nobenega od partnerjev.

Poslovnež

Je organiziran, odgovoren in racionalen. Lastnosti, ki mu koristijo pri delu, lahko v zasebnem življenju postanejo ovira. V zvezi začne šteti, kdo je plačal večerjo, kdo je opravil več gospodinjskih opravil in ali je vse popolnoma pravično razdeljeno. Partnerski odnos ni poslovni dogovor. Če v njem zmanjka spontanosti, topline in pripravljenosti na kompromise, začne romantika hitro bledeti.

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Peter Pan

Vedno je zabaven, sproščen, spontan in poln energije. Z njim ni nikoli dolgčas. Toda pogosto se izogiba odgovornosti in težkim življenjskim odločitvam. Veliko govori o načrtih, manj pa naredi, da bi jih uresničil. Ker se težko spopada z resnimi življenjskimi izzivi in čustvi, njegova izbranka sčasoma izgubi zaupanje v njegovo zrelost.

Zapeljivec

Točno ve, kaj mora reči, da se ona ob njem počuti posebno. Zna biti izjemno očarljiv, pozoren in romantičen. Vendar ga pogosto bolj kot sama zveza zanima osvajanje. Ko doseže svoj cilj, zanimanje hitro popusti. Dolgotrajne predanosti ga je strah, zato se pogosto izkaže, da ni pripravljen na resno partnersko življenje.

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Nihče ni samo en tip

Večina ljudi v različnih obdobjih življenja pokaže nekatere od teh lastnosti, kar samo po sebi ni težava. Problem nastane takrat, ko ena sama vloga popolnoma prevzame človekovo osebnost. Zdrava in dolgotrajna zveza namreč temelji na ravnovesju, iskrenosti, spoštovanju in pripravljenosti na skupno rast.