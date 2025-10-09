  • Delo d.o.o.
Predstavitvena informacija  |   ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
 9. 10. 2025 | 11:54
Revolucionarni avto, ki s subvencijo stane le 10.290 evrov, ni le poceni, z osnovno opremo, kakovostjo, varnostjo in nizkimi stroški vožnje je idealno vozilo za vsako družino, mlade voznike, starejše in vse z željo po enostavni mobilnosti.

Leapmotor T03 je mestni električni avto, ki je požel veliko zanimanje na evropskem avtomobilskem trgu. Vzrok ni le cena, v Sloveniji stane ob upoštevanju popusta in financiranju zgolj 10.290 evrov, ampak tudi podpora, ki jo pri nas ponuja uradni zastopnik, skupina Emil Frey. Nakupni proces, vzdrževanje in servisi za Leapmotor T03 so tako popolnoma enaki kot pri evropskih znamkah iz koncerna Stellantis. S tem se močno loči od številnih drugih kitajskih znamk, ki prihajajo na evropski in slovenski trg.

Mali veliki avtomobil za odlično ceno

Leapmotor T03 je revolucionaren zaradi odličnega razmerja med ceno in dobljenim. Je dokaz, da je lahko najcenejši avto zelo dober avto. V osnovi gre za kompakten mali električni avtomobil s petimi vrati in štirimi sedeži, ki z dolžino le 3,62 metra prinaša izjemno okretnost v mestnem vrvežu, ko je treba pred šolo odložiti otroke ali oditi na tržnico po nakupih. Iskanje parkirnega mesta je preprosto. Obračalni krog je manjši od desetih metrov, kar je za mestno vožnjo luksuz. Prtljažnik z 211 litri prostornine pritiče mestnemu avtomobilu. Je tudi prilagodljiv, saj se ob podiranju sedežev poveča na 508 litrov, kar omogoča celo prevoz kakšnega manjšega kosa pohištva ali več prtljage, če avto uporabljata dve osebi.

Prostornost kabine je prijetno presenečenje – tudi višje osebe bodo udobno sedele spredaj in zadaj. Prtljažnik s prostornino 211 litrov brez težav omogoča, da se lahko z njim zapeljete po tedenske nakupe živil.

Trendovsko oblikovani Leapmotor T03 z dvobarvno zasnovo, 15-palčnimi (38,10 centimetra) lahkimi platišči in svetili z LED-tehnologijo, ki ponoči in v slabih vremenskih razmerah izboljšujejo udobje in varnost v vožnji, je v notranjosti prostoren avtomobil. Na 2,4 metra medosne razdalje so inženirji namestili štiri sedeže. To pomeni, da vožnja na zadnjih sedežih ni primerna le za manjše otroke v avtosedežih, ampak bo udobno tudi za tiste višje rasti.

Veliko opreme po zadnjih tehnoloških smernicah

Moderni zunanji zasnovi sledi enako napredna ureditev kabine. Kljub nizki ceni je opremljen tako, kot bi pričakovali od večjih in dražjih avtomobilov. Na otip prijeten volan je oblečen v umetno usnje, za boljše vzdušje in več svetlobe v kabini poskrbi panoramska sončna streha z električno pomičnim senčnikom, prednja in zadnja stekla so pomična na elektriko, kljuke vrat so kromirane, kabina je hitro ohlajena s pomočjo samodejne klimatske naprave. Modernost izkazuje z digitalizacijo in povezljivostjo (4G), zagotovljene so neomejene posodobitve programske opreme za neprekinjeno uporabniško izkušnjo.

Zabavno-informacijski sistem temelji na 8-palčni (20,32 centimetra) digitalni instrumentni plošči in 10,1-palčnem (25,65 centimetra) osrednjem zaslonu na dotik s satelitsko navigacijo, na katerem se v pomoč pri vzvratni vožnji vozniku s pomočjo kamere prikazuje slika z okolico. Ne manjkajo niti zadnji parkirni senzorji.

Varnost serijsko

Evropski konzorcij za teste trčenj Euro NCAP ocene za varnost in zaščito potnikov še ni podelil, je pa večji model Leapmotor C10 prejel najvišjo možno oceno za varnost. Pri Leapmotorju so samozavestni tudi z mestnim T03, saj je njegova serijska varnostna oprema zelo obsežna – vozilo je opremljeno s šestimi varnostnimi blazinami, tremi kamerami, petimi radarji in desetimi naprednimi sistemi za aktivno varnost voznika LEAP Pilot – vključno z opozorilom na zapustitev voznega pasu, prilagodljivim tempomatom, pomočjo pri ohranjanju vozila na voznem pasu, opozorilom na utrujenost voznika, prepoznavanjem prometnih znakov in samodejnim zaviranjem v sili.

Prvak v učinkovitosti

Ena od bistvenih prednosti kompaktnega Leapmotorja T03 je pogon. Pod pokrovom motorja T03 je elektromotor z močjo 70 kW (95 KM) in navorom 158 Nm, ki ga dopolnjuje baterija s kapaciteto 37,3 kWh. S to kombinacijo ima v kombiniranem ciklu WLTP doseg do 265 kilometrov in do 395 kilometrov v mestnem ciklu. Majhno porabo energije so med drugim inženirji zagotovili z lahko konstrukcijo in s pametnim sistemom za upravljanje baterije (BMS), ki s pomočjo naprednih tehnologij spremlja njeno stanje v realnem času in zagotavlja optimalno delovanje pri različnih temperaturah. Z avtomobilom lahko brezskrbno zapeljete tudi na avtocesto, saj je največja hitrost vozila 130 km/h. V mestu pa ne boste prav nič zaostajali za drugimi vozili, od 0 do 50 km/h pospeši v petih sekundah, od 0 do 100 km/h pa v 12,7 sekunde.

Da gre za enega najbolj optimalnih pogonov ta hip, dokazuje letošnji dogodek ECOBEST Challenge, ki ga organizira neodvisna evropska avtomobilska organizacija AUTOBEST. Vozilo Leapmotor T03 je v realnih razmerah zmagalo z rezultatom 109 odstotkov, kar je sploh prvič, da je avto presegel uradno napoved WLTP. Leapmotor T03 je blestel tako po energetski kot po skupni učinkovitosti, v katerih ocenjujejo porabo in polnjenje.

Počasno in hitro polnjenje baterije

Avtomobil ima vgrajen polnilnik 6,6 kW, ki omogoča polnjenja od 30 do 80 odstotkov v načinu AC v 3,5 ure. Največja moč polnjenja v DC načinu je 45 kW, kar pomeni, da se baterija od 30 do 80 odstotkov napolni v 36 minutah.

T03 ponuja tri načine vožnje – eco, sport in standard. Način eco optimizira regenerativno zaviranje in zagotavlja bolj gladek odziv, kar povečuje energetsko učinkovitost. V načinu sport ima avtomobil hitrejši odziv in srednjo raven regenerativnega zaviranja, standard pa je nekje vmes, idealen za vsakodnevno vožnjo.

Leapmotor T03 je trenutno najdostopnejši električni avtomobil na slovenskem trgu. Ob upoštevanju eko subvencije in popustu ob financiranju je cena za Leapmotor T03 zgolj 10.290 evrov, kar je trenutno najboljša ponudba za nakup električnega vozila segmenta A na slovenskem trgu.

Leapmotor T03 je avto prihodnosti za sodobne uporabnike. Preizkusite ga na testni vožnji.

T03 le za 89 evrov na mesec!

Leapmotor T03 je zaradi nizke nakupne cene ter nizkih stroškov vzdrževanja in servisiranja zelo zanimiv avtomobil. Dodatno nakup olajša možnost financiranja in mesečnega odplačevanja z ugodno fiksno obrestno mero 3,8 %. Lizing vam omogoča kar največ prilagodljivosti. Z izbiro ustrezne dobe financiranja, višine pologa in ostanka vrednosti bomo višino obroka prilagodili vašim željam in zmožnostim. Preverite ponudbo, Leapmotor T03 je lahko vaš že za 89 evrov na mesec.

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import d.o.o. ​​

