Lepe v kopalkah: takšni so letošnji trendi (FOTO)

Poletje je tu! Če nas mika nakup novih kopalk, moda letos ponuja nekaj za vsak okus. Enodelne ali bikinke, to že dolgo ni več vprašanje, modne so namreč ene in druge. Lahko se odločimo za retrovzorce in kroje, ki nas vračajo v petdeseta leta Hollywooda, ali pa posežemo po minimalističnem črno-belem slog, še posebno so moderne kontrastne obrobe. Tudi to poletje se lahko z dovoljenjem modnih ustvarjalcev na plaži prelevimo v leoparda, zebro ali kačo. Preproste kopalke so dobile nakit; v trendu so modeli s kovinskimi detajli, biseri, kroglicami in drobnimi svetlečimi poudarki. Moderne so tudi kopalke, ki delujejo bolj aktivno: športni kroji, črte, enodelni modeli z zapiranjem na zadrgo, pa tudi z dolgimi rokavi in zaščito pred soncem.

In najbolj modni odtenki? Črna, bela, masleno rumena, rjava, morsko modra, zelena in odtenki sončnega zahoda. Ko izbiramo kopalke, ne pozabimo, da so lahko del celotne kombinacije za na plažo. Kombiniramo jih lahko s parei, kvačkanimi oblekami in lahkimi srajcami, s klobuki in rutami. Pazimo le, da se kopalke dobro ujamejo z njimi. Lahko so tudi del večernega sloga. Skupaj z lanenimi hlačami ali krilom lahko bolj elegantne modele nosimo celo med sprehodom po promenadi.

Močnejšim postavam bodo najbolj laskale dobro krojene enodelne kopalke ali bikini z visokim pasom. Za bolj drzen videz izberemo zebro, pikice ali kovinske dodatke, za eleganco pa črne, bele ali temno modre kopalke s čistimi linijami. Obline lahko skrijemo v kopalkah s kratkim krilom ali kopalkam podobnem pajacu s kratkimi hlačami, vendar po tem ni nobene potrebe.

