Lepo dišijo, cvetijo in obrodijo, popestrite z njimi tudi svoj vrt

Citruse pogosto povezujemo s toplimi sredozemskimi kraji, a nekatere sorte lahko uspešno gojimo tudi na terasah, balkonih in manjših vrtovih. Pritlikavi citrusi ne zavzamejo veliko prostora, hkrati pa nas razveseljujejo z dišečimi cvetovi, sijočimi listi in pisanimi plodovi. Če jim zagotovimo dovolj sonca, redno zalivanje in zaščito pred zimskim mrazom, lahko v loncih uspevajo vrsto let ter vsako sezono obrodijo okusen pridelek. Med najbolj priljubljenimi je perzijska limeta, znana tudi kot Bearssova limeta. Ta sorta velja za eno najbolj hvaležnih za gojenje v posodah. Drevo nima trnov, ob ustrezni negi pa rodi velike, sočne plodove brez pešk. Postavimo jo na sončno in zavetno lego ter jo redno dognojujemo, saj potrebuje precej hranil.

Kumkvat je med najbolj odpornimi proti nižjim temperaturam.

Prava paša za oči je tudi kalamondin, križanec med kumkvatom in mandarino. Drevo je pogosto prekrito z drobnimi oranžnimi plodovi, ki lahko na vejah ostanejo več mesecev. Čeprav je meso sadeža precej kislo, ga lahko uporabimo za marmelade, sladice in druge kulinarične dobrote. Kalamondin lažje prenaša temperaturna nihanja in napake pri zalivanju kot večina drugih citrusov. Poseben okus ponuja kumkvat. Njegove majhne oranžne plodove uživamo cele, skupaj z lupino. Sladkasta lupina in nekoliko bolj kiselkasta sredica ustvarita zanimiv okus, ki ga pri drugih citrusih ne najdemo. Kumkvat spada med citruse, ki so najbolj odporni proti nižjim temperaturam, zato ga lahko izberemo tudi za nekoliko hladnejša območja.

Lahko jih vzgojimo Citruse lahko vzgojimo tudi iz pečke, vendar moramo biti potrpežljivi. Takšna rastlina lahko za prve plodove potrebuje več let, včasih tudi več kot desetletje, sadeži pa niso vedno enaki tistim, iz katerih smo vzeli pečko.

V loncih lahko uspešno gojimo tudi mandarine. Sorte, kot sta satsuma in kishu, ostajajo razmeroma majhne, hkrati pa slovijo po sladkih in aromatičnih plodovih. Prednost mandarin je, da za razvoj sladkega okusa potrebujejo manj vročine kot pomaranče, zato jih lahko gojimo tudi na legah, kjer sonce ne pripeka ves dan. Nekatere sorte nam prve sadeže ponudijo že leto ali dve po sajenju. Med najbolj priljubljenimi citrusi za balkon je tudi Meyerjeva limona. Ta križanec med limono in mandarino slovi po manj kislih in nekoliko slajših plodovih. Poleg tega je drevo zelo dekorativno, saj se na njem pogosto hkrati pojavijo cvetovi in zoreči sadeži. Dišeči beli cvetovi in rumeni plodovi poskrbijo za pravi mediteranski pridih tudi daleč od obale.

Ne glede na izbrano vrsto moramo citrusom zagotoviti veliko sonca, dobro odcedno zemljo in redno zalivanje. Poleti jih lahko imamo na prostem, pozimi pa jih ob hujšem mrazu prestavimo v svetel in zaščiten prostor. Plodovi teh citrusov so užitni, vendar moramo biti pri rastlinah iz vrtnih centrov pozorni, ali so bile namenjene okrasni rabi ali pridelavi hrane. Če so bile tretirane z neprimernimi škropivi, prvih plodov raje ne uživamo oziroma se o tem pozanimamo pri prodajalcu.

V loncih lahko uspevajo vrsto let. FOTO: Stefan Tomic/Getty Images