  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PAŠA ZA OČI

Lepo dišijo, cvetijo in obrodijo, popestrite z njimi tudi svoj vrt

Citrusi ob pravilni negi uspevajo tudi v loncih, njihovi plodovi pa so užitni.
Popestrijo vrtove. FOTO: Westend61/Getty Images/westend61

Popestrijo vrtove. FOTO: Westend61/Getty Images/westend61

V loncih lahko uspevajo vrsto let. FOTO: Stefan Tomic/Getty Images

V loncih lahko uspevajo vrsto let. FOTO: Stefan Tomic/Getty Images

Pozimi jih moramo zaščititi pred mrazom. FOTO: Olena Malik/Getty Images

Pozimi jih moramo zaščititi pred mrazom. FOTO: Olena Malik/Getty Images

Popestrijo vrtove. FOTO: Westend61/Getty Images/westend61
V loncih lahko uspevajo vrsto let. FOTO: Stefan Tomic/Getty Images
Pozimi jih moramo zaščititi pred mrazom. FOTO: Olena Malik/Getty Images
A. J.
 8. 7. 2026 | 08:16
3:30
A+A-

Citruse pogosto povezujemo s toplimi sredozemskimi kraji, a nekatere sorte lahko uspešno gojimo tudi na terasah, balkonih in manjših vrtovih. Pritlikavi citrusi ne zavzamejo veliko prostora, hkrati pa nas razveseljujejo z dišečimi cvetovi, sijočimi listi in pisanimi plodovi. Če jim zagotovimo dovolj sonca, redno zalivanje in zaščito pred zimskim mrazom, lahko v loncih uspevajo vrsto let ter vsako sezono obrodijo okusen pridelek. Med najbolj priljubljenimi je perzijska limeta, znana tudi kot Bearssova limeta. Ta sorta velja za eno najbolj hvaležnih za gojenje v posodah. Drevo nima trnov, ob ustrezni negi pa rodi velike, sočne plodove brez pešk. Postavimo jo na sončno in zavetno lego ter jo redno dognojujemo, saj potrebuje precej hranil.

Kumkvat je med najbolj odpornimi proti nižjim temperaturam.

Prava paša za oči je tudi kalamondin, križanec med kumkvatom in mandarino. Drevo je pogosto prekrito z drobnimi oranžnimi plodovi, ki lahko na vejah ostanejo več mesecev. Čeprav je meso sadeža precej kislo, ga lahko uporabimo za marmelade, sladice in druge kulinarične dobrote. Kalamondin lažje prenaša temperaturna nihanja in napake pri zalivanju kot večina drugih citrusov. Poseben okus ponuja kumkvat. Njegove majhne oranžne plodove uživamo cele, skupaj z lupino. Sladkasta lupina in nekoliko bolj kiselkasta sredica ustvarita zanimiv okus, ki ga pri drugih citrusih ne najdemo. Kumkvat spada med citruse, ki so najbolj odporni proti nižjim temperaturam, zato ga lahko izberemo tudi za nekoliko hladnejša območja.

Lahko jih vzgojimo

Citruse lahko vzgojimo tudi iz pečke, vendar moramo biti potrpežljivi. Takšna rastlina lahko za prve plodove potrebuje več let, včasih tudi več kot desetletje, sadeži pa niso vedno enaki tistim, iz katerih smo vzeli pečko.

V loncih lahko uspešno gojimo tudi mandarine. Sorte, kot sta satsuma in kishu, ostajajo razmeroma majhne, hkrati pa slovijo po sladkih in aromatičnih plodovih. Prednost mandarin je, da za razvoj sladkega okusa potrebujejo manj vročine kot pomaranče, zato jih lahko gojimo tudi na legah, kjer sonce ne pripeka ves dan. Nekatere sorte nam prve sadeže ponudijo že leto ali dve po sajenju. Med najbolj priljubljenimi citrusi za balkon je tudi Meyerjeva limona. Ta križanec med limono in mandarino slovi po manj kislih in nekoliko slajših plodovih. Poleg tega je drevo zelo dekorativno, saj se na njem pogosto hkrati pojavijo cvetovi in zoreči sadeži. Dišeči beli cvetovi in rumeni plodovi poskrbijo za pravi mediteranski pridih tudi daleč od obale.

Ne glede na izbrano vrsto moramo citrusom zagotoviti veliko sonca, dobro odcedno zemljo in redno zalivanje. Poleti jih lahko imamo na prostem, pozimi pa jih ob hujšem mrazu prestavimo v svetel in zaščiten prostor. Plodovi teh citrusov so užitni, vendar moramo biti pri rastlinah iz vrtnih centrov pozorni, ali so bile namenjene okrasni rabi ali pridelavi hrane. Če so bile tretirane z neprimernimi škropivi, prvih plodov raje ne uživamo oziroma se o tem pozanimamo pri prodajalcu.

V loncih lahko uspevajo vrsto let. FOTO: Stefan Tomic/Getty Images
V loncih lahko uspevajo vrsto let. FOTO: Stefan Tomic/Getty Images

Pozimi jih moramo zaščititi pred mrazom. FOTO: Olena Malik/Getty Images
Pozimi jih moramo zaščititi pred mrazom. FOTO: Olena Malik/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vrtterasacitrusirastline
ZADNJE NOVICE
09:42
Novice  |  Svet
V TURČIJI

Nove aretacije novinarjev in aktivistov, tarča leve stranke in sindikati

Pred začetkom vrha Nata v Ankari aretacije in prepovedi protestov.
8. 7. 2026 | 09:42
09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
09:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
09:27
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

Konec premirja: ZDA in Iran znova v neposrednem vojaškem spopadu, Iran z droni in raketami udarja nazaj

Združene države Amerike so začele obsežen val letalskih in raketnih napadov na Iran ter ponovno uvedle sankcije na prodajo iranske nafte.
8. 7. 2026 | 09:27
09:16
Poletje s SN
VOLLEYBALL ON WATER

Ljubljanica bo spet v znamenju odbojke

Na plavajočem igrišču bodo ob vrhunskih odbojkarjih prvič zaigrali tudi rekreativci.
8. 7. 2026 | 09:16
09:08
Bralci
PISMO BRALKE

Pacientka v Ljubljani umrla po domnevni zdravniški napaki? Klinika: »Po operaciji smo bili z njo ves čas v stiku«

Na kliniki odločno zavračajo trditve, da je bila nesrečna pacientka zavrnjena ali preslišana, v dneh po operaciji naj bi bili z njo »ves čas v stiku«.
8. 7. 2026 | 09:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Ko električni doseg zadošča tudi za Dalmacijo

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki