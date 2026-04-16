Leseno teraso je treba skrbno in redno negovati, preverite, kako

Lesena tla na terasi so po zimskem obdobju pogosto precej bolj obremenjena, kot se zdi na prvi pogled. Na deskah se naberejo vlaga, umazanija, ostanki listja, mah in druga organska nesnaga, ki ne vplivajo le na videz, ampak lahko dolgoročno oslabijo tudi material. Čeprav se spomladi največkrat najprej lotimo videza, je pomembno vedeti, da je pri lesenem podu ključno predvsem to, v kakšnem stanju je les po mesecih mraza, dežja in zadrževanja vlage.
Prav vlaga je glavni razlog, da se po zimi na lesenih tleh pogosteje pojavijo različne poškodbe. Kjer voda zastaja ali se zadržuje med deskami, se hitreje razvijejo plesen, alge in glive, v hujših primerih lahko pride do lesne gnilobe. Tak les postane mehkejši, izgublja trdnost, začne pokati in ni več varen za uporabo. Vlažen in oslabljen les je privlačen tudi za nekatere škodljivce. Med najpogostejšimi so lesni insekti, predvsem ličinke hroščev, ki jih pogosto imenujemo lesni črvi. Ti v lesu puščajo drobne luknjice in značilen prah, pogosto pa jih opazimo šele takrat, ko je škoda že vidna. V vlažnem ali načetem lesu se lahko pojavijo tudi mravlje, ki si v njem naredijo rove in dodatno prispevajo k propadanju materiala.
Zato lesena tla po zimi najprej natančno pregledamo. Pozorni moramo biti na mehkejše dele lesa, razpoke, spremembe barve, odstopanje zaščitnega sloja, znake plesni in sledi insektov. Dobro je preveriti tudi spoje med deskami, stanje vijakov in morebitno razrahljanost posameznih delov. Prav zgodnje odkrivanje težav je ključno, saj lahko s hitrim ukrepanjem preprečimo večja popravila ali celo zamenjavo desk. Ko preverimo stanje poda, sledi temeljito čiščenje. S terase najprej odstranimo vse, kar bi nas oviralo pri delu, torej pohištvo, korita, lonce in druge predmete. Nato tla dobro pometemo. Očistimo tudi reže med deskami, saj se prav tam najraje zadržujejo vlaga, drobna nesnaga in ostanki listja. Če teh ne odstranimo, les ostaja dlje moker, kar pospešuje razvoj gliv in propadanje.
Po čiščenju delo še ni končano. Lesena tla na terasi potrebujejo tudi zaščito, ta je ključna za njihovo dolgo življenjsko dobo. Nezaščiten les bo hitreje vpijal vlago, izgubljal barvo, pokal in sčasoma postal bolj občutljiv za vremenske vplive. Redna nega z oljem, lazuro ali drugim zaščitnim premazom pomaga, da les bolje prenaša dež, sonce, vročino in temperaturna nihanja. Poleg tega zaščitni sloj upočasni staranje lesa in zmanjša možnost, da bi se vanj naselili škodljivci ali da bi začel razpadati.
Smiselno je tudi, da lesenega poda ne obravnavamo le sezonsko, ampak ga redno spremljamo vse leto. Če opazimo, da se posamezna deska maje, da se je zaščitni premaz odluščil ali se na določenem mestu dlje zadržuje voda, je prav, da ukrepamo čim prej. Pri lesenih zunanjih površinah se manjše težave namreč zelo hitro spremenijo v večje. Kar je danes le rahla sprememba barve ali manjša razpoka, je lahko po naslednji zimi že razlog za resnejše popravilo.