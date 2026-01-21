Libido pri moških narašča vse do te starosti

Moški, ki se bojijo, da bodo z leti izgubili spolni nagon, si lahko oddahnejo, nova znanstvena dognanja kažejo, da moška spolna želja doseže vrhunec okoli 40. leta starosti. V preteklosti so spolno željo najpogosteje merili v povezavi z ravnijo hormonov. Testosteron, hormon, odgovoren za spodbujanje moškega spolnega nagona, po podatkih britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) začne po tridesetem letu starosti upadati za približno en odstotek na leto. Prav to je prispevalo k razširjenemu prepričanju, da so moški spolno najbolj aktivni v dvajsetih letih.

Nova dognanja

Vendar je raziskovalna skupina z univerze v Tartuju v Estoniji prišla do drugačnih zaključkov. Z analizo podatkov več kot 67.000 odraslih oseb, starih med 20 in 84 let, so znanstveniki ugotovili, da moški libido narašča vse do zgodnjih štiridesetih let, nato začne postopno upadati. »Hormoni so pomembni, vendar niso edini dejavnik, njihova relativna vloga pa se spreminja skozi življenjsko obdobje,« je za Euronews Health povedal Toivo Aavik, profesor na univerzi v Tartuju in soavtor raziskave. »Naši podatki kažejo, da se spolna želja ohranja precej dlje, kot bi nakazovala zgolj hormonska teorija, družbeni in partnerski dejavniki pa so odgovorni za velik del opaženih razlik.«

FOTO: Gettyimages

Študija, objavljena v znanstveni reviji Scientific Reports, odpira pomembna vprašanja o kompleksnosti človeške spolne sle, ki presega biologijo, ter o tem, kako nanjo vpliva preplet psiholoških in okoljskih dejavnikov, ki oblikujejo naše splošno življenjsko zadovoljstvo. »Spolna želja ni obrobna tema, kajti močno vpliva na to, kako ljudje doživljajo spolnost, gradijo intimne odnose in ocenjujejo kakovost svojega intimnega življenja. V praksi je izjemno pomembna za zdravje partnerskih odnosov in seveda za splošno zdravje,« je poudaril Aavik.

Vpliva tudi poklic

Raziskava je pokazala še, da so določeni poklici povezani z višjo stopnjo spolnega nagona, med drugim strojniki, menedžerji, vozniki in pripadniki vojske. Po drugi strani so pisarniški delavci in zaposleni v uporabniški podpori poročali o nižji ravni spolne želje. Med dodatnimi dejavniki je bila tudi spolna usmerjenost. Biseksualne osebe so poročale o višji ravni želje, medtem ko so osebe v srečnih in stabilnih heteroseksualnih zvezah kazale le blago povečanje libida. Kar zadeva ženske, je študija pokazala, da njihova spolna želja doseže vrhunec med dvajsetim in tridesetim letom starosti, nato pa po petdesetem letu izraziteje upade. To je skladno s prejšnjimi raziskavami o vplivu padca ravni estrogena med menopavzo in po njej. Po podatkih ustanove Johns Hopkins Medicine so ženske poročale o 23-odstotnem upadu spolne aktivnosti med petdesetimi in sedemdesetimi leti starosti.

FOTO: Abir Bhattacharya/Gettyimages

Še drugi dejavniki

Vendar ti podatki ne upoštevajo številnih družbenih dejavnikov, kot so skrb za otroke in stigma, ki prav tako močno vplivajo na žensko spolno željo in pripravljenost, da se ta odkrito izrazi. »V številnih družbah je moško spolno vzburjenje bolj očitno izraženo in družbeno sprejemljivejše za poročanje; ženske lahko v anonimnih anketah podcenjujejo lastno željo iz različnih razlogov: zaradi ponotranjenih norm, negotovosti glede tega, kaj sploh velja za željo, ali strahu pred stigmo,« je pojasnil Aavik. »Hkrati je lahko ženska spolna izkušnja bolj zapletena. Ženske lahko doživijo fiziološko vzburjenje, ne da bi ga v tistem trenutku opredelile kot poželenje, ali pa občutijo željo, ki je močno odvisna od konteksta,« je dodal.

FOTO: Gettyimages

Vsak je zgodba zase

Zato strokovnjak poudarja, da je rezultate treba razumeti kot povprečja in ne kot univerzalna pravila, saj človeško spolno željo pri obeh spolih oblikujejo individualne razlike. Številne ženske v raziskavi so poročale o visoki ravni poželenja, medtem ko so številni moški poročali o nizki. Prav tako se je po rojstvu otrok libido pri ženskah zmanjševal, pri moških pa povečeval. »Družbene norme, razlike v načinu merjenja in pogosto kontekstualno pogojena narava ženske spolne želje vodijo k temu, da ankete kažejo razlike med moškimi in ženskami,« je sklenil Aavik.