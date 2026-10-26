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Limuzina, spalnica ali pisarna na kolesih

Mercedes-benz razreda S je avtomobil, v katerem je bistveno, kje sedimo.
V dolžino meri 5,3 metra. Fotografije: Aljaž Vrabec

V dolžino meri 5,3 metra. Fotografije: Aljaž Vrabec

Najboljši sedeži so v drugi vrsti.

Najboljši sedeži so v drugi vrsti.

V notranjosti je veliko zaslonov.

V notranjosti je veliko zaslonov.

V dolžino meri 5,3 metra. Fotografije: Aljaž Vrabec
Najboljši sedeži so v drugi vrsti.
V notranjosti je veliko zaslonov.
Aljaž Vrabec
 26. 10. 2026 | 19:10
4:51
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Limuzina razreda S iz tovarne Mercedes-Benza je tisti serijski avtomobil, ki je v marsičem najboljši. Obenem gre za avtomobilski test, pri katerem mora pisec sedeti na vsaj dveh sedežih, da je preizkus sploh smiseln.

Začnimo pri številkah. Testni primerek ima oznako mercedes-benz S 450d 4matic. Že iz tega je jasno, da gre za dizelski motor in štirikolesni pogon. Poganja ga trilitrski vrstni šestvaljnik s 367 konjskimi močmi (270 kW), ki sto kilometrov na uro doseže v 5,1 sekunde, pri čemer navduši 750 Nm navora. Končna hitrost je 250 kilometrov na uro.

Zraven je 48-voltni blagi hibridni sistem, kar prispeva 23 konjskih moči (17 kW). Obenem ima motor električno ogrevan katalizator, kar pri hladnem zagonu dizelskega motorja pomaga hitreje doseči optimalno temperaturo in poskrbi za zmanjšanje emisij takoj po zagonu.

V notranjosti potniki ekskluzivnost opazijo, ko zaprejo vrata: ves ropot zunanjega sveta v trenutku izgine.

V rezervoar gre 76 litrov dizelskega goriva, kar pomeni dvoje: račun za posamezno točenje je visok, po drugi strani pa se boste vozili precej dolgo, preden boste spet zavili na bencinsko črpalko. Z zmerno vožnjo lahko pridete celo pod sedem litrov na sto prevoženih kilometrov, kar pomeni več kot tisoč kilometrov dosega, a tudi z bolj dinamično vožnjo bo doseg še vedno 900 kilometrov.

In zdaj smo tam, ko marsikaj postane odvisno od tega, kje v avtomobilu sedite. Voznik najprej opazi armaturno ploščo MBUX s 14,4-palčnim osrednjim in 12,3-palčnim sovoznikovim zaslonom. Vse deluje brezhibno, navigacija prikazuje tridimenzionalno okolico, številne funkcije je mogoče posodobiti na daljavo. Ideja za prihodnost je morda, da tudi zaslon za volanom vgradijo v neko zaključeno celoto, da ni kot samostojen zaslon. Predvsem z vidika dolgotrajne uporabe in čiščenja prahu bi bilo to bolj koristno, malce pa tudi z vizualnega.

Najboljši sedeži so v drugi vrsti.
Najboljši sedeži so v drugi vrsti.

Kdor sedi za volanom, zazna natančno vodljivost, pri čemer pomaga krmiljenje zadnje preme, saj se zadnji kolesi pri manjši hitrosti obračata v nasprotni smeri kot sprednji (z zasukom do 4,5 stopinje), kar olajša manevriranje in obračanje. Čeprav je avtomobil dolg kar 5,3 metra, je precej gibčen. Težava je samo v tem, da vsa parkirna mesta niso ustrezne dolžine. Če so, potem gre, če ne, pač ne. K udobnosti veliko pripomore še zračno vzmetenje, ki se prilagaja voznim razmeram in cestnim neravninam.

Masaža in prezračevanje

Toda bistveno v razredu S je, da ne sedimo za volanom, temveč desno zadaj. To je avtomobil, da nas vozi nekdo drug. Kajti kdor ima dovolj denarja, da lahko odšteje več kot dvesto tisočakov, kolikor stane testni primerek, in niti ne trzne ob vsaki novi podražitvi goriva, ga ima tudi dovolj, da si privošči šoferja.

Mercedes-benz S 450d 4matic long

Zastopnik: Star Import

Cena: 120.410 evrov (testni 208.504 evre)

Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Izpust CO2: 176 g/km

Zadnja sedeža imata masažo, prezračevanje (enako velja za sprednja) in dodaten zaslon, predvsem pa se lahko spremenita v čisto pravo posteljo. Čeprav sta že sprednja sedeža udobna, sta zadnja še na višji ravni, enako varnostni pas. Telo občuti podporo in mehkobo, zato je prijeten tudi spanec. Če sedež spremenite v posteljo, je zares prijetno za potnike, visoke do 180 centimetrov, v osnovni postavitvi pa lahko brez težav sedijo tudi višjerasli.

V notranjosti je veliko zaslonov.
V notranjosti je veliko zaslonov.

Druga možnost na zadnjih sedežih je, da potovalni prostor postane pisarna. Zaslon je 13,1-palčen, lahko si namestite prenosni računalnik in tako opravite kakšen pomemben telefonski klic ali uredite dokumente.

Vsi potniki, spredaj in zadaj, lahko upravljajo nastavitve notranjosti, denimo pri izbiri temperature ali kakšna bo barvna kombinacija potovalne kabine.

V prtljažniku je za 510 litrov prostora, kljuke so pogrezne, Mercedesova zvezda je jasno opazna, enako tudi avtomobil, kjer koli se pojavi. Resda ne gre za kak kričeč model, ki bi ga opazili že na daleč, toda takoj ko ga zagledamo, je na dlani, da je nekaj posebnega. V notranjosti pa potniki ekskluzivnost opazijo že, ko zaprejo vrata. Ves ropot zunanjega sveta v trenutku izgine. 

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