Ljubezen v dobi algoritmov: so pari, ki so se spoznali prek spleta, obsojeni na propad?

V digitalni dobi, ko partnerje vse pogosteje najdemo z enim samim potegom prsta po zaslonu, se postavlja ključno vprašanje: ali način, na katerega začnemo zvezo, vpliva na njeno poznejšo kakovost? Po obsežni mednarodni raziskavi je odgovor pritrdilen. Zdi se, da so pari, ki so se spoznali prek spleta, manj zadovoljni in ljubezen doživljajo manj intenzivno kot tisti, katerih zgodba se je začela v resničnem svetu.

Študija, katere rezultate so objavili v reviji Telematics and Informatics in ki je zajela podatke 6646 posameznikov iz 50 držav, je pokazala jasen vzorec: udeleženci, ki so partnerje spoznali prek spleta, so v primerjavi s tistimi, ki so jih spoznali zunaj spleta, poročali o nižjem zadovoljstvu z zvezo in manj intenzivnem doživljanju ljubezni, vključno z intimnostjo, strastjo in predanostjo.

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Paradoks izbire in iskanje podobnosti

Znanstveniki za to navajajo več možnih razlag. Eden ključnih dejavnikov je nagnjenost posameznikov, da vstopajo v zveze z osebami, ki so jim podobne glede na življenjski slog in vrednote. Pari, ki se spoznajo zunaj spleta, na primer prek prijateljev ali na delovnem mestu, pogosto prihajajo iz podobnega družbenega in izobrazbenega okolja, kar lahko spodbuja večjo usklajenost vrednot in pogledov na svet.

Po drugi strani internet omogoča dostop do na videz neomejenega števila potencialnih partnerjev, ki jih sodimo po videzu, kar ustvarja tako imenovani »paradoks izbire«. Veliko število možnosti lahko povzroči preobremenjenost in spodbuja potrošniško miselnost nakupovanja odnosov, pri kateri uporabniki partnerje nenehno ocenjujejo in primerjajo. To oteži razvoj resnične predanosti eni osebi.

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Spreminjanje kulture spoznavanja

Zanimivo je, da so te ugotovitve v nasprotju z nekaterimi prejšnjimi raziskavami, ki so pokazale, da so bili pari, ki so se spoznali prek spleta, srečnejši. Raziskovalci menijo, da je razlog za ta preobrat v samem razvoju spletnega spoznavanja. V preteklosti so bile spletne strani usmerjene predvsem v spodbujanje dolgoročnih zvez. Danes prevladujejo aplikacije, zaznamovane s »kulturo drsenja« (swipanja), pri kateri se odločitve sprejemajo v delčku sekunde in največkrat na podlagi fizične privlačnosti.

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Sodobni uporabniki pogosteje iščejo neobvezne ali kratkotrajne zveze, ta premik k manj predanim odnosom pa bi lahko prispeval k nižji splošni kakovosti zvez. Dodatno težavo predstavlja lažje prikrivanje pomanjkljivosti, saj polovica uporabnikov priznava, da v svojih profilih navaja lažne podatke.

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Kljub temu znanstveniki poudarjajo, da njihove ugotovitve ne pomenijo, da so zveze, ki se začnejo prek spleta, obsojene na propad. Internet mnogim omogoča, da najdejo partnerja, ki ga sicer morda nikoli ne bi spoznali, številne takšne zveze pa so zelo uspešne in srečne.