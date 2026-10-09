Ljubljanski teden mode: poudarek na modi v gibanju

V Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča se je v sredo začel 17. Ljubljanski teden mode (LJFW). Uvod je bil štiridnevni niz modnih revij že uveljavljenih imen kot tudi prodornih študentskih kolekcij, na katerih se predstavljajo domači oblikovalci, znamke in drugi ustvarjalci. Ljubljanski teden mode tudi letos modo povezuje s tehnologijo, prostorom in širšo kreativno industrijo. Izhodišče letošnje podobe tedna so gibanje in energija, ki ustvarjalnost, modo in družbo premika naprej, tudi zato, ker je glavni pokrovitelj tedna avtomobilska družba BYD, ponudnik električnih in priključnih hibridnih vozil.

LJFW nikoli ni želel biti zgolj kopija velikih modnih tednov.

Dogajanje se z različnimi dogodki širi tudi prek modne brvi. Ljubljanski teden mode plus (LJFW+) sestavlja spremljevalni program razstav, predstavitev, pogovorov, delavnic in drugih dogodkov, ki modo umeščajo v širši ustvarjalni in družbeni prostor. Tako so že v ponedeljek odprli razstavo modne fotografije uveljavljenih madžarskih fotografov Photo Couture na Lisztovem inštitutu, ki bo na ogled do 26. oktobra.

V zadnjih letih se je razvil iz klasičnega tedna mode v širšo platformo.

LJFW se je v zadnjih letih po besedah organizatorjev razvil iz klasičnega tedna mode v širšo platformo, ki slovenskim oblikovalcem in drugim ustvarjalcem pomaga pri predstavitvah kolekcij, povezovanju z mednarodnim okoljem ter vzpostavljanju sodelovanj z industrijo, trgovino in izobraževalnimi ustanovami. »Ljubljanski teden mode nikoli ni želel biti zgolj kopija velikih modnih tednov. Slovenija je premajhna, da bi lahko razmišljali samo o štirih dneh modnih revij. Naš cilj ni zgolj organizirati dogodka, ampak graditi možnosti za dolgoročno rast slovenske mode,« pravi Den Baruca, direktor Ljubljanskega tedna mode. Po njegovem mnenju je prav v tem glavna razlika med tednom v Ljubljani in večjimi mednarodnimi modnimi tedni. »Veliki modni tedni modo predvsem predstavljajo. Mi jo želimo poleg tega povezovati, razvijati in ji odpirati nove priložnosti,« je navedel Baruca.

Teden mode bo trajal še ves prihodnji teden. Med 12. in 18. oktobrom bo osrednje prizorišče dogodkov predstavitveno-prodajni center SOBBA (v pritličju Metalke), ki bo poleg predstavitve in prodaje izbora slovenskega modnega oblikovanja zaživel kot prostor srečevanj in raznolikega razširjenega programa.

Organizatorji želijo modo povezovati, razvijati in ji odpirati nove priložnosti. FOTO: Fb Lfw