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Višja umljivost med ločenimi in vdovci

Ločene osebe in vdovci si delijo isto zaskrbljujočo lastnost, povezano z duševnim zdravjem.
FOTO: Jeffrey Hamilton/Gettyimages

FOTO: Jeffrey Hamilton/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Jeffrey Hamilton/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 22. 6. 2026 | 18:44
2:23
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Raziskovalci z Norveške so v namen ocene tveganja za umrljivost med osebami, ki so se ločile, končale zunajzakonsko skupnost ali ostale brez partnerja zaradi smrti, analizirali nacionalne zdravstvene podatke. Študija, objavljena v reviji BMJ Public Health, je v obdobju od 1984 do 2019 zajela tri skupine, v vsaki je bilo približno 20.000 oseb, ki so bile na začetku raziskave poročene ali so živele s partnerjem. V naslednjih fazah so bili udeleženci razvrščeni v tri skupine: tisti, ki so ostali v zakonu ali zunajzakonski skupnosti, tisti, ki so se ločili ali odselili, ter tisti, ki so ovdoveli. Podatke o umrljivosti so nato spremljali do januarja 2020. Raziskovalci so uporabili statistične modele, da bi ocenili, ali je izguba partnerskega odnosa povezana s kasnejšimi zdravstvenimi izidi, vključno s smrtjo.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Ugotovili so, da so ločitve ali razhodi v primerjavi s pari, ki so ostali skupaj, tesno povezani z višjo umrljivostjo v vseh skupinah. To je veljalo tudi po upoštevanju dejavnikov, kot so starost, spol, življenjske navade, subjektivno zdravje in občutek osamljenosti. Tudi vdovstvo je bilo povezano s približno 14-odstotnim večjim tveganjem za prezgodnjo smrt. V drugem obdobju raziskave je bila povezava med prekinitvijo partnerske zveze in smrtnostjo še močnejša, statistično značilna pa le pri ženskah. Čeprav raziskava kaže povezavo med življenjem brez partnerja in tveganjem smrti, avtorji poudarjajo, da ne dokazuje neposredne vzročne zveze.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Izpostavili pa so, da rezultati poudarjajo pomen obravnave socialne izolacije v javnem zdravju in klinični praksi za zmanjšanje preprečljive umrljivosti. M. David Rudd, profesor psihologije na Univerzi v Memphisu in direktor Inštituta Rudd za preprečevanje samomorov med veterani in vojaškim osebjem, je dejal, da rezultati potrjujejo že dolgo znano dejstvo. »Osamljenost ima pomembne in resne posledice za telesno zdravje in čustveno dobrobit posameznika,« je povedal. »Ljudje smo socialna bitja in odnosi so ključni za zdravje, srečo in preživetje.« 

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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