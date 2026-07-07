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Lovilci nesnage naj bodo očiščeni, dovolj bo le nekaj minut dela na pol leta

Čiščenje filtra lahko pralnemu stroju prihrani številne težave, od zastoja v delovanju, neprijetnih vonjav do dragih servisov.
Ko se filter zamaši, pralni stroj ne more več pravilno izčrpati vode. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images

Ko se filter zamaši, pralni stroj ne more več pravilno izčrpati vode. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images

Če ne želimo dragega serviserja v hiši, lahko težavo z nekaj truda preprečimo sami. FOTO: Lajst/Getty Images

Če ne želimo dragega serviserja v hiši, lahko težavo z nekaj truda preprečimo sami. FOTO: Lajst/Getty Images

Brez pralnega stroja se človeštvo skorajda ne znajde več. FOTO: Oscar Wong/Getty Images

Brez pralnega stroja se človeštvo skorajda ne znajde več. FOTO: Oscar Wong/Getty Images

Ko se filter zamaši, pralni stroj ne more več pravilno izčrpati vode. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images
Če ne želimo dragega serviserja v hiši, lahko težavo z nekaj truda preprečimo sami. FOTO: Lajst/Getty Images
Brez pralnega stroja se človeštvo skorajda ne znajde več. FOTO: Oscar Wong/Getty Images
L. K.
 7. 7. 2026 | 23:01
3:12
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Pralni stroj je eden najbolj obremenjenih gospodinjskih aparatov, nanj pa se pogosto spomnimo šele tedaj, ko se ustavi sredi programa. Mokro perilo ostane ujeto v bobnu, na zaslonu se pojavi napaka, servis pa je zaseden več dni. Kljub temu obstaja dobra novica. Težavo lahko namreč pogosto preprečimo z enim preprostim opravilom – čiščenjem filtra črpalke.

Preden odpremo pokrov, pod stroj položimo staro brisačo ter pripravimo plitvo posodo za vodo.

Filter črpalke, ki mu mnogi pravijo tudi lovilec tujkov, je običajno skrit za majhnim pokrovom na spodnjem sprednjem delu stroja. Njegova naloga je, da ujame vse, kar med pranjem uide iz oblačil: lase, kosme, ostanke papirnatih robčkov, kovance, gumbe, elastike, drobne vijake, tudi pesek s plaže. Če teh delcev ne bi zadržal, bi končali v odtočni črpalki in lahko bi povzročili zamašitev. Ko se filter zamaši, pralni stroj ne more več pravilno izčrpati vode. Perilo lahko po pranju dobi zatohel vonj, na oblačilih ostanejo vlakna, centrifuga ne deluje več s polno močjo, stroj pa lahko prekine program in javi napako. V hujših primerih lahko celo izteče voda ali se poškoduje črpalka.

Izpraznimo vse žepe

Čiščenje je hitro in ne zahteva posebnega znanja. Preden odpremo pokrov, pod stroj položimo staro brisačo ter pripravimo plitvo posodo za vodo. Filter nato počasi odvijmo, izpustimo vodo, odstranimo umazanijo in ga očistimo s krpo ali staro zobno ščetko. Če so se okoli njega zapletli lasje ali niti, si pomagajmo s škarjami. Nato filter znova dobro privijmo in zaženimo kratek preizkusni program. Če se je stroj ustavil sredi pranja, bodimo še posebno previdni. V bobnu je lahko več litrov vode, ta pa je lahko tudi vroča. Pri nekaterih modelih je ob filtru posebna cevka za zasilno praznjenje. Če je naš stroj nima, tedaj filter odpirajmo zelo počasi.

Priporočljivo ga je očistiti na vsake tri do šest mesecev.

Filter je priporočljivo očistiti na vsake tri do šest mesecev. Če pogosto peremo brisače, odeje, volnena oblačila, delovna oblačila ali imamo doma pse in mačke, ga preverimo pogosteje. Enako velja za gospodinjstva z dolgolasimi člani. Veliko lahko naredimo tudi preventivno. Pred pranjem izpraznimo vse žepe, občutljivo perilo perimo v mrežicah, z oblačil odstranimo živalske dlake, bobna pa nikoli ne napolnimo čisto do vrha. Najbolje bo, da je poln približno do dveh tretjin. Čist filter pomeni tudi veliko manj neprijetnih vonjav, manj zastojev, bolj sveže perilo in neprimerno manj možnosti za drag obisk serviserja. Zgolj pet minut dela vsakih nekaj mesecev lahko pralnemu stroju prihrani veliko težav.

Če ne želimo dragega serviserja v hiši, lahko težavo z nekaj truda preprečimo sami. FOTO: Lajst/Getty Images
Če ne želimo dragega serviserja v hiši, lahko težavo z nekaj truda preprečimo sami. FOTO: Lajst/Getty Images

Brez pralnega stroja se človeštvo skorajda ne znajde več. FOTO: Oscar Wong/Getty Images
Brez pralnega stroja se človeštvo skorajda ne znajde več. FOTO: Oscar Wong/Getty Images

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