Luksuzni videz, a brez luksuzne cene

Bazen na domačem dvorišču je za mnoge velika želja, žal pa je cena tista, ki takšen projekt navadno zaustavi. Marsikdo je že kdaj hrepenel po kotičku za poletno osvežitev, potem pa seveda ni bil pripravljen plačati toliko denarja za klasično vkopan bazen. Nekateri pa so se odločili za drugačno rešitev – montažni bazen ter okoli njega z lastnimi rokami zgradili, denimo, leseno konstrukcijo s stopnicami, ploščadjo in prostorom za shranjevanje opreme. Končni rezultat je bil takšen, da bi na prvi pogled le redko kdo uganil, da gre v osnovi za povsem običajen montažni bazen. Gre za to, da se izognemo prevelikim stroškom in zapletenemu vzdrževanju. In če imamo še nekaj žilice, nam bo zagotovo uspelo ustvariti rešitev, ki se bo lepo zlila s prostorom in kjer bo družina v poletnih dneh preživela veliko časa.

V Sloveniji bi nas domača bazenska oaza, če bi se je lotili sami, stala okoli 3000 evrov.

Preden se odločimo za ta projekt, je treba pregledati in preveriti več možnosti. Morda bomo razmišljali o tako imenovanih stock tank bazenih, o priljubljenih bazenih iz pocinkanih rezervoarjev, kakršne so nekoč uporabljali za napajanje živine, morda o kontejnerskih in stekloplastičnih modelih. Skratka, izbira je pestra: nekateri bodo predragi, drugi prezahtevni za samostojno izvedbo, tretji pa preprosto ne bodo ustrezali našim potrebam.

Bazen je res čisti luksuz. FOTO: Romolotavani/Getty Images

Intimna oaza

Recimo, da bomo na koncu izbrali Intexov montažni bazen, velik 5,5 krat 2,7 metra. Pri nas se trenutno prodaja za okoli 250 evrov.Cena bogatejših kompletov z dodatno opremo se lahko povzpne tudi do 750 evrov.V vsakem primeru pa takšen bazen ponuja verjetno najboljše razmerje med ceno in uporabnostjo. V Sloveniji bi nas takšna domača bazenska oaza, če bi se je lotili sami, stala okoli 3000 evrov, morda še nekaj več. Sam bazen niti ni največji strošek, večji zalogaj so lesena konstrukcija, stopnice, podkonstrukcija, vijaki, obrobe, filtracija in zaščita lesa. Če bi delo prepustili mojstrom, bi se cena hitro povzpela na 7000–12.000 evrov ali še več. Super bi bilo, če bi imeli na dvorišču že izdelano betonsko ploščo. To bi nam prihranilo precej denarja pa tudi dela.

V omenjeni znesek so vključeni lesena konstrukcija, ploščad, stopnice, filtrirni sistem in še številne podrobnosti, ki dajejo prostoru urejen, domala luksuzen videz. K urejenemu videzu bo veliko prispevalo tudi dejstvo, da tehnična oprema ne bo kazila podobe prostora. Priporočamo, da črpalko, filter in sistem za slano vodo skrijemo pod ploščad za sončenje. Ter si pod ležalnikom uredimo še prostor za shranjevanje napihljivih blazin, igrač in druge bazenske opreme. Na ta način se bomo izognili neredu, ki ga bodo povzročali cevi, kabli in druge naprave, ki pri montažnih bazenih pogosto kvarijo videz.

K urejenemu, skoraj luksuznemu videzu bo veliko prispevalo tudi dejstvo, da tehnična oprema ne bo kvarila podobe prostora.

Dodaten korak k prestižnosti bi bil lahko površinski skimmer, ki samodejno pobira listje in drugo umazanijo z gladine. Ali pa močnejši filtrirni sistem od tistega, ki je priložen osnovnemu paketu. Prav ti dodatki bodo močno olajšali vzdrževanje med sezono. Zanimiva pa je še ena podrobnost. Takšen bazen ni trajno pritrjen na leseno konstrukcijo. Okvir je zgrajen okoli njega tako, da je mogoče posamezne dele po potrebi odstraniti. To pomeni, da lahko čez čas zamenjamo oblogo ali kar celoten bazen, pri čemer nam ne bo treba podirati vsega, kar smo zgradili okoli njega. Seveda bomo med gradnjo po vsej verjetnosti večkrat spreminjali načrte in se sproti prilagajali, a že zdaj je jasno, da se bo trud na koncu izplačal: postali bomo lastnik zasebne, intimne poletne oaze.