Majhen električar z velikim dosegom, a skromno vodljivostjo in varnostjo (FOTO)

Manjših električnih avtomobilov je na cesti postopoma vse več, med njimi je precej pogost tudi kitajski predstavnik dongfeng box. Prepriča v električnem pogledu in s prostornostjo, manj v drugih stvareh, kot sta vodljivost in digitalizacija upravljanja.

Avto, ki ga doma prodajajo z imenom nammi, je na naš trg prišel lani. Dolg je štiri metre, v teh merah ponuja veliko prostora, spredaj in zadaj. Sprednja sedeža sta široka, načeloma udobna, a jima pri vožnji manjka stranski oprijem. Tudi prtljažnik je za navedene zunanje mere solidno prostoren, nima pa zadaj prtljažne police. Povečamo ga, če podremo zadnjo kop, a ta se ne deli. Za volanom je avto po svoje minimalističen, pred nami je majcen zaslon, na katerega gledamo skozi volanski obroč. Na volanu je nekaj tipk za določene funkcije, a za mnogo drugega uporabljamo sredinski zaslon na dotik. Grafika in sličice na zaslonu so svojevrstne, ta slog vam je lahko všeč ali ne.

Minimalistična notranjost z zelo digitalno izkušnjo; volanski sistem je povprečen. Foto: Aljaž Vrabec

Vsakič znova

Med vožnjo nas spremljajo asistenčna zvočna opozorila, še posebej pogosto je tisto, da voznik ni dovolj pozoren na cesto, tudi ko le malo odmakne pogled. Seveda je to mogoče izklopiti, a morate znova v menije na zaslonu ... Nekatere nastavitve, na primer, če hočete voziti v ekonomičnem programu, je treba po vsakem zagonu nastaviti na novo. Za volanom je zelo priročna ročica za upravljanje voznih programov, s premikanjem katere pa ne smemo biti prehitri. Na konzoli med sedežema je na vrhu enostavno dosegljiv prostor za polnjenje pametnega telefona, ki ga spodaj tudi hladi. Spodaj je priročno odlagališče, pred sovoznikom pa všečen »pisarniški« predal.

Dongfeng box Zastopnik: Plan-net avto,

Kamnik pod Krimom Cena: 24.900 evrov Euro NCAP (2025): ***

Polni se solidno hitro. Foto: Gašper Boncelj

Avto je ob pritisku na stopalko za »plin« odziven (električni motor ima moč 70 kW), a ne tako ekspresen, kot bi morda pričakovali. Vožnja je po dobrem asfaltu prijetna, ni pa box ljubitelj luknjastih cest. Pri večji hitrosti se kar sliši vetrni piš. Precej povprečen je volanski mehanizem, ki vozniku ne daje pristnega občutka in se včasih prepočasi vrača v sredinski položaj.

Zelo varčen

Električni pogon je zelo varčen, to je pomembna odlika. Tudi v precej mrzlem vremenu s temperaturami pod lediščem je bila ob zmerni medkrajevni vožnji poraba le 13 kWh na sto kilometrov, kar je res dobro, na avtocesti okoli 18 kWh/100 km, tudi ne slabo. Verjamemo, da bi bili številki v toplejšem vremenu še nižji. Box ima ob bateriji s katodo iz litij-železovega fosfata z zmogljivostjo 42 kWh tako dokaj dober doseg.

Zadaj je prostorno. Foto: Gašper Boncelj

Polnimo ga lahko z izmeničnim tokom z močjo do 6,6 kilovata ali hitreje z enosmernim tokom. Pri vtiču polnilnega kabla sem pogrešal kak svetlobni prikaz, ki običajno kaže, ali se avtomobil polni. Na hitri polnilnici je bila največja moč polnjenja okoli 50 kW, v tem hladnem času pač ne takoj, rasla je postopoma in se po nekem vrhu spuščala. Po podatkih polnilnice se je od 30 do 80 odstotkov napolnjenosti baterija v povprečju polnila z močjo 37 kW. Menda bo v prenovljeni izvedbi dobil baterijo, ki se bo še nekoliko hitreje polnila z izmeničnim tokom. Dongfeng box je dokaj opremljen avto, na evropskem varnostnem testu Euro NCAP pa ga niso posebej dobro ocenili. Njegova cena je 24 tisočakov, z državno subvencijo se še občutno zniža.