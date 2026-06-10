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Majhna kopalnica brez okna: napake, ki jih ne smete narediti

Majhna kopalnica brez oken je eden večjih izzivov celo za profesionalne oblikovalce, a z nekaj triki bo postala svetla in prijetna.
Dobro izbrani viri svetlobe naredijo kopalnico večjo in bolj svežo. FOTO: Experienceinteriors/Getty Images

Dobro izbrani viri svetlobe naredijo kopalnico večjo in bolj svežo. FOTO: Experienceinteriors/Getty Images

Majhna kopalnica brez luči lahko hitro deluje neugledno. FOTO: John Keeble/Getty Images

Majhna kopalnica brez luči lahko hitro deluje neugledno. FOTO: John Keeble/Getty Images

Les učinkuje toplo in prijazno. FOTO: Vlajs/Getty Images

Les učinkuje toplo in prijazno. FOTO: Vlajs/Getty Images

Ne bojmo se barv in vzorcev. FOTO: Tulcarion/Getty Images

Ne bojmo se barv in vzorcev. FOTO: Tulcarion/Getty Images

Dobro izbrani viri svetlobe naredijo kopalnico večjo in bolj svežo. FOTO: Experienceinteriors/Getty Images
Majhna kopalnica brez luči lahko hitro deluje neugledno. FOTO: John Keeble/Getty Images
Les učinkuje toplo in prijazno. FOTO: Vlajs/Getty Images
Ne bojmo se barv in vzorcev. FOTO: Tulcarion/Getty Images
A. J.
 10. 6. 2026 | 18:10
4:24
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V kopalnici brez okna mora vsaka površina pomagati pri odbijanju svetlobe. Prozorna steklena vrata ali preprosta steklena pregrada brez okvirja so dobra izbira, saj pogled ostane odprt po vsej kopalnici. Veliko ogledalo je skoraj obvezno, najbolje se obnese tako brez okvirja ali z osvetlitvijo, ki umetno svetlobo razprši po prostoru. Tako kopalnica deluje večja, kot je v resnici.

Ploščice naj bodo večje in svetle s sijajnim ali polsijajnim zaključkom. Svetlobo odbijajo v temnejše kote in dajo prostoru občutek čistoče. Tudi cenovno ugodne ploščice lahko z zanimivim polaganjem ustvarijo velik učinek: ribja kost, šahovnica, navpični pasovi ali kontrastne fuge lahko prostor poživijo. Če proračun dopušča, je odlična izbira tudi marmor ali keramika z videzom marmorja. Dramatičen vzorec prostoru doda občutek razkošja.

Več plati osvetlitve

V majhni kopalnici dobro deluje viseče pohištvo. Stenska omarica, lebdeč kopalniški pult za umivalnik ali viseča straniščna školjka sprostijo tla, prostor takoj deluje bolj zračno. Dobro se obnesejo tudi prosojni dodatki, odprte akrilne police ali minimalistično okovje, saj ne ustvarjajo vizualne teže.

Poskrbimo, da bo čim bolj urejena, brez nepotrebne navlake.

Dinamiko v prostor vnesemo z barvami. Barvita obroba, vzorčaste ploščice, svetla tapeta z nežnim vzorcem ali poudarjena niša lahko razbijejo občutek zaprtega prostora. Ker ni okna in razgleda, ustvarimo nekaj, kar bo pritegnilo pogled. Izogibamo se sivkastim podtonom, saj lahko kopalnica brez okna zaradi njih deluje še bolj hladno. Najvarnejši so svetli toni: bela, kremna, peščena, nežno modra ali svetlo zelena. Monokromatska barvna paleta prostor umiri in ga optično poveča.

Ne bojmo se barv in vzorcev. FOTO: Tulcarion/Getty Images
Ne bojmo se barv in vzorcev. FOTO: Tulcarion/Getty Images

Brez naravne svetlobe kopalnica potrebuje več plasti osvetlitve. Ena sama močna stropna luč pogosto ustvari ostre sence in neprijeten občutek. Namesto tega kombiniramo stropno svetilo, luči ob ogledalu in nežno osvetlitev pod omarico. LED-žarnice z dnevno belo svetlobo, približno med 4000 in 5000 kelvini, pomagajo posnemati občutek naravne svetlobe. Zelo učinkovita je tudi osvetlitev v prhi: pršni kotiček je v kopalnici brez okna pogosto najtemnejši del prostora.

Poudarimo strop

Ker kopalnica nima okna, je zračenje še pomembnejše. Kakovosten ventilator je nujen, saj pomaga preprečevati vlago, neprijetne vonjave in plesen. Prav tako mora biti prostor čim bolj urejen. Kozmetika, čistila in brisače naj bodo skriti v omaricah, nišah ali zaprtih shranjevalnih rešitvah. Prazen pult naredi kopalnico večjo in bolj svežo. Da kopalnica ne bo delovala sterilno, ji dodamo nekaj topline. Leseni dodatki, pletene košare, mehke brisače, tople kovine in zemeljski toni ustvarijo prijetnejši občutek.


Dinamiko v prostor vnesemo z barvami.

Nenavaden, a zelo učinkovit trik je poudarjen strop. Lahko ga pobarvamo v topel svetel odtenek, oblepimo z vodoodporno tapeto z nežnim vzorcem ali dodamo diskretne obloge. Tako pogled potegnemo navzgor, prostor deluje višji in manj zaprt. Oblikovalski portali pri kopalnicah brez naravne svetlobe pogosto priporočajo optične iluzije: več višine, več odboja svetlobe in en močan poudarek, ki preusmeri pozornost od manjkajočega okna.

Zanimiv predlog je umetna zelena točka. Ker v kopalnici brez okna prave rastline brez dodatne svetlobe ne morejo dolgoročno uspevati, uporabimo majhno rastlinsko polico z vodoodporno rastno lučko ali pa kakovostno umetno zelenje. Dobra rešitev je viseča rastlina nad polico, zelen poudarek ob ogledalu ali majhna osvetljena niša. Tako prostoru dodamo občutek svežine, ne da bi tvegali propadanje rastlin v temi in vlagi.

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