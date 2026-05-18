Majski hrošči objedajo krošnje, a prava nevarnost se skriva pod zemljo

Začetek maja prinaša znani prizor: večeri postanejo glasni, okoli luči krožijo težki rjavkasti hrošči, mnoge pa skrbi, ali bodo povzročili škodo na vrtu. A čeprav so zelo opazni, prava nevarnost pogosto tiči pod zemljo. Majski hrošč (Melolontha melolontha) se pojavlja v ciklih. Leto 2026 spada med tako imenovana hroščeva leta (tip 1), ko je njihova številčnost večja. Odrasli hrošči se množično pojavijo od konca aprila do maja po večjem delu Slovenije, z izrazitejšimi žarišči ponekod. Ali povzročajo škodo na drevju? Odrasli hrošči objedajo liste dreves, a je škoda običajno kratkotrajna – krošnje se hitro obrastejo. Zato jih praviloma ne zatiramo.

Večjo škodo povzročajo njihove ličinke v tleh. FOTO: Jordan Lye/Getty Images

Prava težava so ogrci v tleh. Veliko več škode povzročajo ličinke, ki živijo v zemlji tudi do tri leta in se hranijo s koreninami rastlin. Napadajo trato, zelenjavne gredice in tudi sadno drevje. Najbolj požrešni so v drugem in tretjem stadiju razvoja, ko lahko uničijo večje površine. V iskanju hrane se lahko premaknejo tudi do dva metra na dan. Znaki napada so rumenenje trate, rastline, ki jih zlahka izpulimo, debele bele ličinke, ki jih najdemo ob prekopavanju. Ključno je pravočasno ukrepanje. Najbolj učinkovito je, ko so ogrci še mladi, to je od sredine junija do konca avgusta. Takrat jih lahko ročno pobiramo, uporabimo entomopatogene ogorčice in redno rahljamo tla.

A pozor: vsi ogrci niso škodljivi. Ličinke zlate minice so koristne, saj pomagajo ustvarjati humus. Prepoznamo jih po tem, da so enakomerno zadebeljene in se ob motnji zvijejo v klobčič. A zdaj, v maju, pravzaprav nimamo kaj storiti. Maj je predvsem čas, ko opazujemo odrasle hrošče. Za resno ukrepanje bo čas poleti. A ker je bolje preprečiti kot zdraviti, pomaga preventiva: sem spada zastiranje tal, redno vzdrževanje trate in manj zapleveljenih površin. Do poletja torej spremljamo stanje trate, obdelujmo zemljo. Majski hrošči so predvsem opozorilo: čeprav so zdaj glasni in vidni, se bo pravi boj za zdrav vrt odvijal v naslednjih mesecih – pod površjem.