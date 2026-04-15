AVTOMOBILIZEM

Mala električna cupra se bo pri nas začela prodajati poleti

Raval je prvi iz prihajajoče nove družine koncerna Volkswagen.
Cupra raval je doslej najmanjši električni avtomobil te znamke. Foto: Cupra

V notranjosti izstopata športna sprednja sedeža. Foto: Cupra

Meri 405 cm. FOTO: Albert Gea/Reuters

Gašper Boncelj
 15. 4. 2026 | 08:12
Cupra je bila zadnja leta ena najhitreje rastočih znamk koncerna Volkswagen. Najprej z bencinskimi modeli, predvsem z všečnim križancem formentor, pa nato tudi z električnim bornom. Zdaj so razkrili verjetno enega zanje najpomembnejših izdelkov prihodnjih let, to je cupra raval, manjši popolnoma električen avtomobil, ki bo na prodaj poleti. Cupra raval je prvi povsem razkriti model nove generacije manjših električnih modelov koncerna Volkswagen. Sledijo še volkswagen ID. polo, volkswagen ID cross in škoda epiq. Vsi so oziroma bodo pripravljeni na konstrukcijski osnovi koncerna Volkswagen z oznako MEB+, gre za nadgradnjo dosedanje električne platforme, ki prinaša kar precej pomembnih sprememb. Pogon je zdaj nameščen spredaj, več poudarka je na prostornosti. Raval je dolg 405 cm, ima precej velik prtljažnik, s 440 litri prostornine. Od bratrancev se med drugim razlikuje po tem, da je malce manj oddaljen od tal, ima tudi nekoliko širša koloteka.

26.000 evrov in več bo stal raval, ki se bo pri nas začel prodajati poleti.

Raval ima lahko štiri različne moči električnega motorja, in sicer 85, 99, 155 in 166 kW. V primeru prvih dveh za energijo skrbi baterija z zmogljivostjo 37 kWh, ki ima katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), pri drugih dveh baterija zmore 52 kWh, katoda je v tem primeru tako kot pri cupri born iz nikelj-manganovega oksida (NMC). Uradni doseg znaša odvisno od moči motorja in velikosti baterije od 300 do 450 kilometrov. Različne so tudi največje moči polnjenja z enosmernim tokom, od 50 do 105 kW. Najmočnejši motor je pridržan za najbolj dinamično različico VZ ali veloz (hiter), ki smo jo poznali že v drugih Cuprinih modelih, ta ima še nekaj drugih poudarkov, predvsem še bolj športno podvozje.

Cupra raval oblikovno sledi dosedanjemu slogu znamke oziroma konceptu cupra urban rebel, s katerim so zdaj uresničeni modeli pokazali v preteklost. Ima potopne osvetljene vratne kljuke ter verjetno vsaj v boljši opremi matrične žaromete in osvetljen logotip znamke spredaj in zadaj. V notranjosti izstopata sprednja sedeža z izrazitim oprijemom, avto je (žal) precej digitaliziran, je pa vendarle kar nekaj fizičnih tipk na novem volanskem obroču. Kot pravijo, je bila cupra raval zasnovana v središču znamke v Martorellu pri Barceloni, kjer jo bodo tudi proizvajali. Raval se bo pri nas začel prodajati poleti in bo stal od 26.000 evrov. Pri Cupri naj bi po tihem računali, da bo to v prihodnosti eden njihovih najbolje prodajanih modelov. 

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
