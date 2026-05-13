Male skrivnosti velikih loncev, poskrbimo za primerno drenažo in zračnost

Veliki lonci so čudovit okras vrta, terase ali preddverja, a prinašajo tudi izzive. Vanje gre precej prsti, kar predstavlja velik finančni zalogaj, zlasti če želimo, da rastline lepo uspevajo, so zdrave in bujne. Izkušeni vrtičkarji zato velike lonce napolnijo z materiali, ki zmanjšajo potrebo po stalnem dodajanju zemlje, obenem pa pomagajo ohranjati stabilnost in drenažo.

Glavno vprašanje je, koliko zemlje rastline dejansko potrebujejo. Rastlina potrebuje toliko prostora, da se njen koreninski sistem razvije brez stiskanja in poškodb. Prostor, ki ga pustimo za rastlino v loncu, naj bo vsaj od dva do tri cm globlji od dolžine najdaljše korenine posamezne rastline. Preostanek zapolnimo s primernimi materiali. Tako preprečimo zastajanje vode, ki lahko poškoduje korenine, in hkrati zmanjšamo težo lonca, kar je pomembno, če ga želimo prestavljati.

Veliki lonci niso le za okrasne rastline, lahko so pravi mini vrt. FOTO: Diana Haronis Dianasphotoart.com/Getty Images

Časopis, storži, veje

Vrtnarji svetujejo, da s polnilom napolnimo približno tretjino lonca, nato pa nadaljujemo s kakovostno zemljo, ki jo rastline potrebujejo za zdrav razvoj korenin. Pred tem je priporočljivo dodati še drenažno plast iz drobnega kamenja ali gramoza ter geotekstilno tkanino, ki prepreči mešanje zemlje s polnilnim materialom. Na ta način omogočimo optimalno odtekanje vode in prezračevanje zemlje, kar je ključno za zdrave in močne rastline.

Kateri materiali so primerni za polnjenje? Ekološka in poceni izbira sta karton in časopis. Zavzameta veliko prostora in se sčasoma razgradita ter tako izboljšata strukturo zemlje. Sta idealna, če rastline pogosto menjamo ali presajamo. Prav tako lahko uporabimo prazne plastenke ali pločevinke, zaprte s pokrovčki, z njimi bo lonec lažji za premikanje.

Čudoviti so tudi na terasah in balkonih. FOTO: Jennifer Cheung/Getty Images

Odlični so naravni materiali, ki jih najdemo na vrtu. Veje, storži ali odpadlo listje lahko tvorijo spodnjo plast, ki se sčasoma razgradi in doda zemlji hranila. Za dodatno stabilnost razporedimo na dnu koščke keramike, kar je še posebej pomembno pri stacionarnih loncih na vetrovnih legah. Obrnjeni stari lončki ali plastični sadilni vložki zavzamejo prostor in obenem ustvarjajo zračne žepe, ki pomagajo pri drenaži in prezračevanju zemlje.

Mini vrt

Cvetoče rastline, trajnice, manjši grmički ali celo citrusi in oljke spremenijo lonec v pravi okras. Celo grmi in manjša drevesa lahko uspevajo v velikih loncih, če jim zagotovimo dovolj zemlje in stabilnost. Pri večjih rastlinah pazimo, da je lonec dovolj globok in širok, da korenine dobijo prostor, obenem pa dodamo stabilno dno, da rastlina ostane trdno na mestu tudi na vetrovnih legah.

Veliki lonci niso namenjeni le okrasnim rastlinam, lahko so pravi mini vrtovi. Pri izbiri rastlin je pomembno, da jim zagotovimo dovolj prostora za korenine in da se dobro razvijajo v posodah. Zelišča, kot so bazilika, rožmarin, timijan ali meta, uspevajo v posodah in polepšajo teraso s svojim vonjem. Zelenjava, denimo paradižnik, paprika, solata, rukola ali korenje, ter jagodičevje, kot so jagode, borovnice ali maline, bodo lepo uspevali in dali obilen pridelek. Če kombiniramo cvetje, zelenjavo, zelišča in grme, lahko ustvarimo pisan, praktičen in funkcionalen lonec, ki bo prava paša za oči in nas bo oskrbel s svežimi pridelki.