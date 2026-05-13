  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAJ DOMA

Male skrivnosti velikih loncev, poskrbimo za primerno drenažo in zračnost

Kombinacija cvetja, zelišč, zelenjave in grmov za maksimalni izkoristek.
Ker so veliki in težki, je premikanje lahko izziv. FOTO: Robbie Goodall/Getty Images

Ker so veliki in težki, je premikanje lahko izziv. FOTO: Robbie Goodall/Getty Images

Čudoviti so tudi na terasah in balkonih. FOTO: Jennifer Cheung/Getty Images

Čudoviti so tudi na terasah in balkonih. FOTO: Jennifer Cheung/Getty Images

Veliki lonci niso le za okrasne rastline, lahko so pravi mini vrt. FOTO: Diana Haronis Dianasphotoart.com/Getty Images

Veliki lonci niso le za okrasne rastline, lahko so pravi mini vrt. FOTO: Diana Haronis Dianasphotoart.com/Getty Images

Ker so veliki in težki, je premikanje lahko izziv. FOTO: Robbie Goodall/Getty Images
Čudoviti so tudi na terasah in balkonih. FOTO: Jennifer Cheung/Getty Images
Veliki lonci niso le za okrasne rastline, lahko so pravi mini vrt. FOTO: Diana Haronis Dianasphotoart.com/Getty Images
A. J.
 13. 5. 2026 | 16:45
3:54
A+A-

Veliki lonci so čudovit okras vrta, terase ali preddverja, a prinašajo tudi izzive. Vanje gre precej prsti, kar predstavlja velik finančni zalogaj, zlasti če želimo, da rastline lepo uspevajo, so zdrave in bujne. Izkušeni vrtičkarji zato velike lonce napolnijo z materiali, ki zmanjšajo potrebo po stalnem dodajanju zemlje, obenem pa pomagajo ohranjati stabilnost in drenažo.

Glavno vprašanje je, koliko zemlje rastline dejansko potrebujejo. Rastlina potrebuje toliko prostora, da se njen koreninski sistem razvije brez stiskanja in poškodb. Prostor, ki ga pustimo za rastlino v loncu, naj bo vsaj od dva do tri cm globlji od dolžine najdaljše korenine posamezne rastline. Preostanek zapolnimo s primernimi materiali. Tako preprečimo zastajanje vode, ki lahko poškoduje korenine, in hkrati zmanjšamo težo lonca, kar je pomembno, če ga želimo prestavljati.

Veliki lonci niso le za okrasne rastline, lahko so pravi mini vrt. FOTO: Diana Haronis Dianasphotoart.com/Getty Images
Veliki lonci niso le za okrasne rastline, lahko so pravi mini vrt. FOTO: Diana Haronis Dianasphotoart.com/Getty Images

Pri večjih rastlinah pazimo, da je lonec dovolj globok in širok.

Časopis, storži, veje

Vrtnarji svetujejo, da s polnilom napolnimo približno tretjino lonca, nato pa nadaljujemo s kakovostno zemljo, ki jo rastline potrebujejo za zdrav razvoj korenin. Pred tem je priporočljivo dodati še drenažno plast iz drobnega kamenja ali gramoza ter geotekstilno tkanino, ki prepreči mešanje zemlje s polnilnim materialom. Na ta način omogočimo optimalno odtekanje vode in prezračevanje zemlje, kar je ključno za zdrave in močne rastline.

Kateri materiali so primerni za polnjenje? Ekološka in poceni izbira sta karton in časopis. Zavzameta veliko prostora in se sčasoma razgradita ter tako izboljšata strukturo zemlje. Sta idealna, če rastline pogosto menjamo ali presajamo. Prav tako lahko uporabimo prazne plastenke ali pločevinke, zaprte s pokrovčki, z njimi bo lonec lažji za premikanje.

Čudoviti so tudi na terasah in balkonih. FOTO: Jennifer Cheung/Getty Images
Čudoviti so tudi na terasah in balkonih. FOTO: Jennifer Cheung/Getty Images

Odlični so naravni materiali, ki jih najdemo na vrtu. Veje, storži ali odpadlo listje lahko tvorijo spodnjo plast, ki se sčasoma razgradi in doda zemlji hranila. Za dodatno stabilnost razporedimo na dnu koščke keramike, kar je še posebej pomembno pri stacionarnih loncih na vetrovnih legah. Obrnjeni stari lončki ali plastični sadilni vložki zavzamejo prostor in obenem ustvarjajo zračne žepe, ki pomagajo pri drenaži in prezračevanju zemlje.

Mini vrt

Cvetoče rastline, trajnice, manjši grmički ali celo citrusi in oljke spremenijo lonec v pravi okras. Celo grmi in manjša drevesa lahko uspevajo v velikih loncih, če jim zagotovimo dovolj zemlje in stabilnost. Pri večjih rastlinah pazimo, da je lonec dovolj globok in širok, da korenine dobijo prostor, obenem pa dodamo stabilno dno, da rastlina ostane trdno na mestu tudi na vetrovnih legah.

Veliki lonci niso namenjeni le okrasnim rastlinam, lahko so pravi mini vrtovi. Pri izbiri rastlin je pomembno, da jim zagotovimo dovolj prostora za korenine in da se dobro razvijajo v posodah. Zelišča, kot so bazilika, rožmarin, timijan ali meta, uspevajo v posodah in polepšajo teraso s svojim vonjem. Zelenjava, denimo paradižnik, paprika, solata, rukola ali korenje, ter jagodičevje, kot so jagode, borovnice ali maline, bodo lepo uspevali in dali obilen pridelek. Če kombiniramo cvetje, zelenjavo, zelišča in grme, lahko ustvarimo pisan, praktičen in funkcionalen lonec, ki bo prava paša za oči in nas bo oskrbel s svežimi pridelki.

Pri večjih rastlinah pazimo, da je lonec dovolj globok in širok.

Več iz teme

mini vrtvrtrastlinevrtnarjenjeokrasne rastlinelončnicezalivanjedrenažalonci
ZADNJE NOVICE
17:49
Lifestyle  |  Stil
KORISTNO

Manj zaslonov, manj stresa: šest trikov za digitalno razstrupljanje

Današnja tehnologija ima veliko pozitivnih, žal pa tudi negativnih plati.
13. 5. 2026 | 17:49
17:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
S SEBOJ IMEJTE DOKAZILO

Policisti pozabljivega občana pozivajo, naj pride po denar

Občanka je gotovino našla v reži bančnega avtomata v Šempetru pri Gorici.
13. 5. 2026 | 17:31
17:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Sončna očala niso le za plažo, tudi to škoduje očem

Zasloni, sonce, suhi prostori, leče, ličila, premalo spanja škodujejo očem.
13. 5. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Kako vztrajati, ko motivacija izgine

Gibanje mora postati navada, ne projekt.
Janez Kušar13. 5. 2026 | 17:00
16:45
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Male skrivnosti velikih loncev, poskrbimo za primerno drenažo in zračnost

Kombinacija cvetja, zelišč, zelenjave in grmov za maksimalni izkoristek.
13. 5. 2026 | 16:45
16:23
Novice  |  Svet
EDEN KLJUČNIH SPOROV

Dodik spet zagrozil: »V istem trenutku bo sprejeta odločitev o neodvisnosti«

Dodika skrbi, da bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Schmidt v BiH vsilil zakon, s katerim bi uredil lastništvo državnega premoženja.
13. 5. 2026 | 16:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko internet odpove, mnogi naredijo to napako

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova Telemachova poteza

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki