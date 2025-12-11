Malega mestnega terenca iz Kie so drugič prenovili

Mali mestni terenec kia stonic je bil prvič predstavljen leta 2017, potem osvežen prvič in letos še drugič. Tokrat je prenovljena zunanja podoba, znotraj pa ima več udobja. Ko pogledamo osveženega stonica, se hitro prepozna oblikovalski jezik, ki mu pri Kii pravijo združena nasprotja in je značilen za večino novejših modelov SUV, zlasti električnih. Rast zunanjih mer je zanemarljiva, razlog za kak dodaten centimeter je preoblikovanje odbijačev, tako da je to še vedno razmeroma majhen avtomobil, v dolžino meri 417 centimetrov.

Tudi v notranjosti so nekatere poteze iz drugih novejših Kijinih modelov, predvsem podolgovat zaslon z diagonalo 31 centimetrov, ki se izpred volana raztegne do sredine armaturne plošče. Na srečo ima stonic še vedno veliko stikal in gumbov. Nova sta sprednja sedeža. Pri pogonu je ponudba precej omejena. V osnovi ima enolitrski turbobencinski motor z močjo 74 kW. Lahko ima šeststopenjski ročni menjalnik ali sedemstopenjskega samodejnega z dvema sklopkama. Malce dražja izvedba je prav tako enolitrski motor z močjo 85 kW, ki pa je pripravljen kot blagi hibrid; ta ima vselej samodejni menjalnik. V ponudbi ni več dosedanjega najcenejšega 1,2-litrskega štirivaljnega bencinskega motorja.

Pestro obdobje novosti

Osnovni stonic stane 20 tisoč evrov, kar je nekoliko več kot prej. Hibrid je na voljo le z najboljšo opremo in stane od 26.500 evrov. Stonic je letos predstavljal kar četrtino Kijine prodaje v Sloveniji, tako da imajo velike načrte tudi s prenovljeno izvedbo. V polnem letu naj bi prodali 550 vozil.

Kii se sicer obeta pestro obdobje novosti. Kmalu pri nas pričakujejo električni dostavnik PV5, tako v osebni kot dostavni različici, ki je dobil več mednarodnih nagrad. V začetku prihodnjega leta bo najprej na vrsti kia EV4, električna kombilimuzina, ki bo nastajala v Kijini evropski tovarni v Žilini na Slovaškem, nato spomladi pride manjši EV2, ki ga bodo razkrili prve dni januarja, in za njim še večji in bolj nišni EV5. Povečali naj bi tržni delež pri električnih modelih. Poleti bo nared novi samo hibridni niro. Prihodnje leto pričakujejo tudi novega xceeda in model P4, naslednika modela ceed.