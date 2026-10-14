MANA: Hladni dnevi, tople modne zgodbe

Ko se temperature spustijo, postanejo jakne in bunde najbolj opazni kosi naše garderobe. MANA to sezono ponuja ženske modele različnih dolžin, od krajših za sproščene kombinacije do daljših, ki nas prijetno ovijejo v hladnih jutrih. Različni vzorci prešitja, od širokih vodoravnih linij do drobnih rombov, dajejo vsakemu modelu svoj značaj. Barvna paleta sega od peščene prek oker do bogatih rjavih tonov, zemeljske odtenke pa poživi vinsko rdeča. Za nekoliko drugačen videz so tu še mehke jakne, ki se lepo podajo tako k džinsu kot k elegantnejšim hlačam.

FOTO: Rok Deželak

Pod vrhnjimi oblačili imajo glavno besedo pletenine. Jopice, puloverji in tunike z reliefnimi vzorci dodajo kombinacijam teksturo, klasične barve pa omogočajo, da jih vedno znova vključimo v svojo garderobo. Daljša pletena tunika se lepo ujame z ozkimi hlačami, pulover z bolj sproščenim krojem pa s širokimi hlačnicami. Za skladno celoto izberimo sorodne odtenke ali svetlo pletenino poudarimo z bundo v temnejšem rjavem tonu.

FOTO: Rok Deželak

Prav v hladnih mesecih pride do izraza večplastno oblačenje. Nepogrešljiva majica je osnova, ki ji dodamo pulover ali jopico, nato pa videz dopolnimo z jakno oziroma bundo. S plastmi se preprosto prilagajamo temperaturam in hkrati ustvarimo zanimivo kombinacijo, v kateri se prepletajo različne dolžine in teksture.

Tudi moška garderoba stavi na tople jakne in bunde ter kose, ki jih je preprosto kombinirati. Srajca, zlasti karirasta, vnese nekaj sproščenosti, pod puloverjem pa poskrbi za urejen videz. Za vsakdan je odlična tudi kombinacija majice, pletene jopice in bunde – za odhod v službo, sprehod po mestu ali sproščen konec tedna.

FOTO: Rok Deželak

RED by Mana: Športni utrip mesta

RED by Mana tokrat predstavlja športno linijo, ki se spogleduje z ulično modo. Usklajeni kompleti, sproščene hlače, jopice in športno navdihnjene obleke v črni in beli barvi ustvarjajo sodoben videz za mestni vsakdan. Prijetni materiali, udobni kroji in preproste linije odlikujejo vse modele, ki jih lahko nosimo skupaj ali posamezno vključimo v svoje najljubše kombinacije. S športnimi copati je videz sproščen, pod daljšo bundo pa pripravljen tudi na hladnejše dni.

FOTO: Rok Deželak

Poiščite navdih za hladne dni

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