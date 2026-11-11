MANA: Zima v objemu mehkobe

Novembrski katalog Mana povezuje toplino, udobje in ženstvenost ter odpira vrata prazničnemu razpoloženju – z bogatimi barvami, zanimivimi teksturami in drobnimi pozornostmi za naše najbližje.

Bunda, zaradi katere se veselimo hladnih dni

FOTO: Rok Deželak

Dobra bunda je eden tistih nakupov, ki jih pozimi cenimo skoraj vsak dan. Zjutraj jo oblečemo čez službeno kombinacijo, popoldne nas spremlja po opravkih, ob koncu tedna pa se v njej odpravimo na dolg sprehod. Prav zato štejejo kroj, debelina in detajli, zaradi katerih jo z veseljem nosimo.

V novembrskem katalogu Mana so v ospredju bunde in jakne različnih dolžin ter debelin, ki ponujajo dovolj prostora za osebni slog. Kapuce in poudarjeni ovratniki dopolnjujejo kroje, pod katerimi ostane prostor tudi za priljubljeno pletenino. Barve so umirjene, a nikakor dolgočasne. Bež in rjavi odtenki ustvarjajo prijetno osnovo zimske garderobe, mint in zeleni toni pa vanjo vnesejo svežino.

Pletenine, ki jih izberemo vedno znova

FOTO: Rok Deželak

Puloverji in jopice nas osvojijo z mehkobo, toploto, zanimivim vzorcem ali barvnim odtenkom. Tanjše pletenine se lepo vključujejo v večplastne kombinacije, debelejše z reliefnimi vzorci pa pritegnejo pozornost že same po sebi. Puli prijetno objame vrat, okrogel izrez je vsestranska klasika, izrez na V pa lepo poudari vrat in dekolte.

Prav pletenine nam ponujajo veliko svobode pri ustvarjanju osebnega sloga. Z elegantnimi hlačami delujejo urejeno, z džinsom sproščeno, ob krilu pa dobijo nežnejši, ženstven značaj. Posebej privlačne so v bordo barvi, ki zimski garderobi podari globino in kanček razkošja. Jopice lahko nosimo zapete kot samostojen zgornji del ali jih ogrnemo čez majico oziroma srajco – odvisno od razpoloženja in priložnosti.

Udobje za počasnejši ritem

FOTO: Rok Deželak

Po dnevu, polnem obveznosti, je preoblačenje v nekaj mehkega majhen ritual, ki napove čas zase. Tople trenirke zanjo in zanj ter prijetni kosmateni materiali vabijo k sproščenim večerom in počasnim jutrom. Udobni kroji in mehke teksture poskrbijo za občutek domačnosti, usklajene barve pa za urejen videz tudi v najbolj sproščenih trenutkih. Jakne in brezrokavniki iz flisa ponudijo dodaten sloj topline, ki ga z veseljem nosimo doma ali vzamemo s seboj na sprehod.

Majhne priprave na praznične večere

FOTO: Rok Deželak

S prvimi vabili na decembrska druženja začnemo razmišljati tudi o nekoliko bolj slavnostnih oblačilih. Da bi izbrana kombinacija lepo zaživela, namenimo pozornost še perilu. Gladki, brezšivni modeli so diskretna osnova pod oblačili, pri katerih želimo čim manj vidne robove, perilo za oblikovanje postave pa ponuja dodatno oporo in pomaga ustvariti bolj gladko silhueto. Prava velikost in udobno prileganje sta najboljša spremljevalca dolgega prazničnega večera.

Prazniki pa imajo svoj čar tudi v jutrih brez budilke, druženju doma in drobnih presenečenjih. Pižame, perilo in nogavice z božično-novoletnimi motivi v te trenutke vnesejo nekaj igrivosti. So tudi prisrčno darilo, izbrano z mislijo na nekoga, ki mu želimo polepšati dan.

Prelistajte novembrski katalog Mana in poiščite navdih za svojo zimsko garderobo ter prve praznične pozornosti. Še več ponudbe za hladne dni in prijetne večere vas čaka na mana.eu.

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