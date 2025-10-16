Manj prahu, boljši zrak: skrivnosti čiščenja skritih kotičkov doma

SPREGLEDANI KOTIČKI

Nekateri predeli redko srečajo čistilo in krpo, saj nanje v množici drugih opravkov preprosto pozabimo.

Pranje zaves in instalacije, ki jih drži, med rednim čiščenjem redko pride na vrsto. Pa vendar so čisti predeli ob stropu zelo pomembni, saj se prah sicer ob vsakem premiku usipa na nižje površine ter poslabša kakovost zraka in morda celo povzroči alergijske reakcije. Ko jih bomo očistili, bo prahu v prostoru na splošno manj. Zavese so pogosto spregledan vir prahu in alergenov. Čiste izboljšajo kakovost zraka in povečajo svetlost prostora, kar je še posebno pomembno v jesenskih in zimskih mesecih, ko je naravne svetlobe manj. Priporočljivo je, da zavese posesamo z mehkim nastavkom, pri čemer ...