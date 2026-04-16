Marec dober za električne avtomobile, poglejte, katerih se je pri nas prodalo največ

Prodaja avtomobilov v Sloveniji je letos kar pestra, vsaj uradne številke so se precej povišale. Svoj del so si pri tem odrezali Kitajci, ki jih je skupaj že ogromno, njihov tržni delež pa le ni tako velik. Med pogoni je v ospredju rast električnih avtomobilov. Po podatkih, ki jih za sekcijo za osebna motorna vozila pri TZS pripravlja družba Ardi, je bilo letos v treh mesecih na novo registriranih 16.500 avtomobilov, prirast je bil 13-odstoten, samo marca se je število povečalo za 25 odstotkov. V to je po neuradnih ocenah zajetih tudi nekaj enodnevnih registracij, realno število je verjetno malce manjše. Poglejmo uradne podatke in glavne trende.

Kitajski tekmeci po številu imen bolj množični kot po prodaji.

Po tržnem deležu sta še naprej na vrhu Volkswagen in Škoda, potem Renault in Toyota. Med trgovskimi skupinami na vrhu vztraja Porsche Slovenija (slabih 30 odstotkov), sledita mu GA Adriatic in Emil Frey Slovenija (oba po okoli 18 odstotkov). Kitajskih proizvajalcev oziroma znamk je pri nas celo morje, za zdaj jih je okoli 15, njihov skupni tržni delež je dosegel dobrih osem odstotkov. V prihodnjem četrtletju se bodo verjetno opazno povečale tudi številke BYD (Build Your Dreams), ki se tod šele dobro ogreva. Prav tako je svojo pot pri nas šele začel Changan oziroma njegova znamka Deepal. Ko govorimo o Kitajcih in njihovih znamkah, moramo poudariti, da razen izjemoma ne prodajajo le električnih avtomobilov, ampak tudi bencinske oziroma bencinsko-električne.

Športni terenci

Čeprav se je sredi lanskega leta zdelo, da se trend športnih terencev umirja, ni tako, saj je oznaka SUV še naprej močno v ospredju; če se seštejejo vse velikostne kategorije, ima ta tip vozila pri nas skoraj 60 odstotkov trga. Nekdaj glavna klasična razreda, nižji in nižji srednji, sta v manjšini. Obstaja izjema, nekateri najbolj klasični modeli, ki so še vedno najbolj prodajani, konkretno renault clio in škoda octavia, nekoliko manj toyota corolla in tesla 3. Ko omenjamo teslo 3, je treba reči, da je bil ta električni avtomobil marca največkrat registriran model sploh, in sicer zaradi enkratne velike dobave iz Kitajske, prva dva meseca so bile številke minorne. Tesla 3 v najcenejši izvedbi stane malce manj kot 35.000 evrov, ravno toliko, da je še upravičena do polne subvencije.

Bencinski avtomobili so pri nas še glavnina, dizel na obrobju.

Marca je bilo registriranih več kot 1100 vozil, v treh mesecih skupaj 2300. FOTO: Leapmotor

Eksplozija v Nemčiji

Električni avtomobili so imeli v treh mesecih zelo dobre tržne številke. Zlasti je bil močan marec, ko je bilo registriranih več kot 1100 vozil, v treh mesecih skupaj 2300. Skupni delež je bil blizu 14 odstotkov. Najvišje številke dosega tesla 3, za njim je trenutno najcenejši model, mali leapmotor T03, potem tesla Y, volkswagen ID- in škoda elroq. Električnih modelov oziroma električnih izvedb modelov, ki imajo tudi klasični pogon, je že zelo veliko, okoli 110, število bo letos še raslo, več bo zlasti manjših, predvsem evropskih modelov. Pri prodaji električnih je pomembna subvencija, ki je pri nas zajetna, pri ceni avtomobila do 35.000 evrov znaša 7200 evrov. Kljub rasti deleža električnih se pri nas še naprej proda največ bencinsko gnanih avtomobilov, v prvem četrtletju jih je bilo še dobra polovica; hibridi (mehki in polni) so imeli skupaj 16-odstotni delež, dizelski malo manj kot 14-odstotnega, delež priključnih hibridov je znašal štiri odstotke in plinskih avtomobilov slab odstotek.

Prodaja električnih avtomobilov se ni povečala le pri nas, ampak še marsikje v Evropi, tudi v Nemčiji: prodaja povsem električnih se je po podatkih zveznega prometnega urada marca povečala za kar dve tretjini, tržni delež je dosegel 24 odstotkov, bil je celo večji kot pri bencinskih avtomobilih. Nemčija je nedavno spet uvedla subvencije za fizične osebe, ki so jih odpravili konec 2023. Drugače kot pri nas kitajski proizvajalci kljub velikim marketinškim naporom v Nemčiji doslej niso močno prodrli, njihov skupni tržni delež je še vedno le okoli dva odstotka. Prodajo električnih avtomobilov zdaj po količini obvladujejo domači proizvajalci (blizu je še Tesla, ki ima za model Y tovarno v Nemčiji). Domače znamke tudi letos prihajajo z množico novih izdelkov tako v nižjem cenovnem razredu kot med premijskimi izdelki.