  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

Marec dober za električne avtomobile, poglejte, katerih se je pri nas prodalo največ

Na slovenskem trgu vse več avtomobilskih imen, posebej kitajskih.
Zanimanje za nove električne avtomobile je med kupci vse večje. Foto: Leon Vidic

Po tržnem deležu sta še naprej na vrhu Volkswagen in Škoda, potem Renault in Toyota. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Marca je bilo registriranih več kot 1100 vozil, v treh mesecih skupaj 2300. FOTO: Leapmotor

Gašper Boncelj
 16. 4. 2026 | 07:32
4:40
A+A-

Prodaja avtomobilov v Sloveniji je letos kar pestra, vsaj uradne številke so se precej povišale. Svoj del so si pri tem odrezali Kitajci, ki jih je skupaj že ogromno, njihov tržni delež pa le ni tako velik. Med pogoni je v ospredju rast električnih avtomobilov. Po podatkih, ki jih za sekcijo za osebna motorna vozila pri TZS pripravlja družba Ardi, je bilo letos v treh mesecih na novo registriranih 16.500 avtomobilov, prirast je bil 13-odstoten, samo marca se je število povečalo za 25 odstotkov. V to je po neuradnih ocenah zajetih tudi nekaj enodnevnih registracij, realno število je verjetno malce manjše. Poglejmo uradne podatke in glavne trende.

Kitajski tekmeci po številu imen bolj množični kot po prodaji.

Po tržnem deležu sta še naprej na vrhu Volkswagen in Škoda, potem Renault in Toyota. Med trgovskimi skupinami na vrhu vztraja Porsche Slovenija (slabih 30 odstotkov), sledita mu GA Adriatic in Emil Frey Slovenija (oba po okoli 18 odstotkov). Kitajskih proizvajalcev oziroma znamk je pri nas celo morje, za zdaj jih je okoli 15, njihov skupni tržni delež je dosegel dobrih osem odstotkov. V prihodnjem četrtletju se bodo verjetno opazno povečale tudi številke BYD (Build Your Dreams), ki se tod šele dobro ogreva. Prav tako je svojo pot pri nas šele začel Changan oziroma njegova znamka Deepal. Ko govorimo o Kitajcih in njihovih znamkah, moramo poudariti, da razen izjemoma ne prodajajo le električnih avtomobilov, ampak tudi bencinske oziroma bencinsko-električne.

Športni terenci

Čeprav se je sredi lanskega leta zdelo, da se trend športnih terencev umirja, ni tako, saj je oznaka SUV še naprej močno v ospredju; če se seštejejo vse velikostne kategorije, ima ta tip vozila pri nas skoraj 60 odstotkov trga. Nekdaj glavna klasična razreda, nižji in nižji srednji, sta v manjšini. Obstaja izjema, nekateri najbolj klasični modeli, ki so še vedno najbolj prodajani, konkretno renault clio in škoda octavia, nekoliko manj toyota corolla in tesla 3. Ko omenjamo teslo 3, je treba reči, da je bil ta električni avtomobil marca največkrat registriran model sploh, in sicer zaradi enkratne velike dobave iz Kitajske, prva dva meseca so bile številke minorne. Tesla 3 v najcenejši izvedbi stane malce manj kot 35.000 evrov, ravno toliko, da je še upravičena do polne subvencije.

Bencinski avtomobili so pri nas še glavnina, dizel na obrobju.

Električni avtomobili so imeli v treh mesecih zelo dobre tržne številke. Zlasti je bil močan marec, ko je bilo registriranih več kot 1100 vozil, v treh mesecih skupaj 2300. Skupni delež je bil blizu 14 odstotkov. Najvišje številke dosega tesla 3, za njim je trenutno najcenejši model, mali leapmotor T03, potem tesla Y, volkswagen ID- in škoda elroq. Električnih modelov oziroma električnih izvedb modelov, ki imajo tudi klasični pogon, je že zelo veliko, okoli 110, število bo letos še raslo, več bo zlasti manjših, predvsem evropskih modelov. Pri prodaji električnih je pomembna subvencija, ki je pri nas zajetna, pri ceni avtomobila do 35.000 evrov znaša 7200 evrov. Kljub rasti deleža električnih se pri nas še naprej proda največ bencinsko gnanih avtomobilov, v prvem četrtletju jih je bilo še dobra polovica; hibridi (mehki in polni) so imeli skupaj 16-odstotni delež, dizelski malo manj kot 14-odstotnega, delež priključnih hibridov je znašal štiri odstotke in plinskih avtomobilov slab odstotek.

Eksplozija v Nemčiji

Prodaja električnih avtomobilov se ni povečala le pri nas, ampak še marsikje v Evropi, tudi v Nemčiji: prodaja povsem električnih se je po podatkih zveznega prometnega urada marca povečala za kar dve tretjini, tržni delež je dosegel 24 odstotkov, bil je celo večji kot pri bencinskih avtomobilih. Nemčija je nedavno spet uvedla subvencije za fizične osebe, ki so jih odpravili konec 2023. Drugače kot pri nas kitajski proizvajalci kljub velikim marketinškim naporom v Nemčiji doslej niso močno prodrli, njihov skupni tržni delež je še vedno le okoli dva odstotka. Prodajo električnih avtomobilov zdaj po količini obvladujejo domači proizvajalci (blizu je še Tesla, ki ima za model Y tovarno v Nemčiji). Domače znamke tudi letos prihajajo z množico novih izdelkov tako v nižjem cenovnem razredu kot med premijskimi izdelki.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki