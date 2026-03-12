  • Delo d.o.o.
LJUBEZEN IN ODNOSI

Mednarodna raziskava pokazala: nezvestoba ima več obrazov

Mnogi z varanjem iščejo nekaj, kar pogrešajo v zvezi. Zunajpartnerski odnos kot dodatek ali začasni pobeg.
Skoraj polovica ljudi, ki prizna varanje, še vedno trdi, da ljubi partnerja. FOTO: Stockphotodirectors/Getty Images
Skoraj polovica ljudi, ki prizna varanje, še vedno trdi, da ljubi partnerja. FOTO: Stockphotodirectors/Getty Images
K. G.
 12. 3. 2026 | 21:03
2:41
Večina ljudi nezvestobo razume kot enega največjih prestopkov v partnerskem odnosu, statistika pa kaže zanimiva nasprotja: številni, ki varajo, partnerja sploh ne želijo zapustiti. Nasprotno - želijo ohraniti zvezo, družino in stabilnost, hkrati pa iščejo nekaj, kar pogrešajo v odnosu. Prav ta razkorak med željo po varnosti in željo po novosti je eden najzanimivejših pojavov sodobnih partnerskih odnosov, čeprav ni nobena novost.

Varati, a ostati

Čeprav večina ljudi varanje moralno obsoja, raziskave kažejo, da nezvesti pogosto sploh ne razmišljajo o koncu zveze. Po podatkih raziskav približno petina poročenih moških in okoli 13 odstotkov žensk priznava, da so partnerja prevarali vsaj enkrat, hkrati pa velika večina nezvestih ne želi razhoda ali ločitve. Novejše študije s področja psihologije odnosov kažejo, da nezvestoba pogosto ne pomeni nujno želje po koncu odnosa. V številnih anketah skoraj polovica ljudi, ki prizna varanje, še vedno trdi, da ljubi partnerja.

Vzroki za nezvestobo

Raziskave o motivih, med drugim študije psihologa Dylana Seltermana z Univerze v Marylandu, kažejo, da so najpogostejši razlogi dolgčas v zvezi, občutek zapostavljenosti, želja po novosti ali priložnost, ki se preprosto pojavi. Strokovnjaki poudarjajo, da se v dolgotrajnih zvezah pogosto pojavita dve nasprotujoči si potrebi: želja po stabilni partnerski zvezi in hkrati želja po spolni novosti, vendar pa raziskave na Kinseyjevem inštitutu na Univerzi v Indiani poudarjajo, da sta oba impulza del človeškega vedenja – potreba po varni partnerski zvezi in hkratna želja po raznolikosti.

Je ločitev rešitev?

Zanimiv vpogled ponuja tudi velika mednarodna raziskava iz leta 2024, ki je analizirala podatke več kot 95.000 uporabnikov aplikacij za zmenke in partnerske odnose. Rezultati so pokazali, da velika večina ljudi, ki so priznali nezvestobo, primarnega razmerja ni želela končati. Namesto tega so zunajpartnerske odnose pogosto razumeli kot dodatek ali začasni pobeg iz rutine, ne pa kot nadomestilo za obstoječe partnerstvo.

Prav ta razkorak med željo po stabilnosti in željo po novosti je po mnenju raziskovalcev eden ključnih razlogov, da nezvestoba ne vodi nujno takoj v razpad odnosa, čeprav dolgoročno ostaja eden najpogostejših razlogov za razhode in ločitve. 

Več iz teme

odnosipartnerstvovaranjeljubezen
