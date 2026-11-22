Bilo je novembra 2019, ko smo na mednarodni predstavitvi prvikrat videli model GLB, že takrat je bil poudarek na uporabnosti in do družine prijazni prostornosti. Čeprav ga je tovarna uvrščala med svoje kompaktne modele, njegove mere še zdaleč niso bile »kompaktne« in na voljo je bil tudi kot sedemsedežnik. Tokrat smo sedli za krmilo novega GLB 220 4matic druge generacije, ki je premiero doživela decembra lani.

Testni avtomobil je bil izdatno opremljen, vključno s športnim paketom AMG line, dodatna oprema ga je podražila kar za 18 tisočakov, na 74.680 evrov. Med drugim je imel prilagodljivo blaženje, zvočni sistem Burmester, panoramsko streho, projiciranje logotipa ob osvetlitvi okolice, ambientalno osvetlitev, ogrevana sprednja sedeža in napredne asistenčne sisteme. K udobju in praktičnosti so pripomogli še električno odpiranje prtljažnih vrat, prilagodljiva zadnja sedežna klop, 360-stopinjska kamera ter parkirni pomočnik. Pri takšni končni ceni se človek vpraša, ali voznik vse to dejansko potrebuje. Naj dodamo, da vstopni model GLB 180 stane od 49.900 evrov.

Za vsakdanjo uporabo

Oznaka AMG line obljublja športnejši videz, vendar GLB v prvi vrsti ostaja udoben avtomobil za vsakdanjo uporabo. Prav udobje je ena njegovih prepričljivejših lastnosti. Elektronsko nastavljivo blaženje je dobrodošla možnost, saj lahko pri takšnem avtomobilu bistveno vpliva na ravnovesje med udobjem in bolj nadzorovanim obnašanjem v ovinkih. Na testu je GLB prepričal predvsem z udobno vožnjo. To je pomembno zlasti na daljših poteh, ko se pokažejo kakovost sedežev, zvočna izolacija in sposobnost podvozja, da ublaži cestne nepravilnosti. Štirikolesni pogon 4matic je dodatna prednost v razmerah, ko je oprijem slabši. Vendar njegovih zmogljivosti zunaj urejenih cest na tem testu nismo preverjali, zato bi bilo pretirano govoriti o terenskih sposobnostih.

Na testu je GLB prepričal predvsem z udobno vožnjo.

Pod pokrovom je 1,5-litrski bencinski motor z močjo 140 kW, ki mu pomaga 48-voltni blagi hibridni sistem z dodatnimi 22 kW moči. Moč pogonskega sklopa se na kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika z dvema sklopkama. Motor ima na papirju dovolj moči za običajno vožnjo in prehitevanje, vendar smo med vožnjo pogrešali več uglajenosti.

Blagi hibridni sistem naj bi pomagal pri doseganju večje učinkovitosti pogona, toda ta teza se v praksi ni najbolje uresničila – na testu se je povprečna poraba ustalila pri približno 7,2 litra bencina na sto kilometrov. Pri mestni vožnji, ko naj bi hibridna tehnologija poskrbela za učinkovitost, pa smo porabili še kar nekaj več. Tovarna za ta model navaja kombinirano porabo 6,3 litra na sto kilometrov.

Tudi sovoznik ima zaslon

Notranjost testnega GLB bo brez dvoma zadovoljila tehnološke navdušence, tiste, ki cenimo fizični stik s stikali, pa malo manj. Armaturna plošča je velik širok zaslon, ki mu pri Mercedesu pravijo superscreen in povezuje zaslon pred voznikom, osrednji zaslon infozabavne naprave in sovoznikov zaslon v celoto. Da, tudi sovoznik ima svoj zaslon. Na njem denimo spremlja sestanek na daljavo prek aplikacije za srečanja in zaradi vgrajene kamere tudi aktivno sodeluje v razpravi z zvokom in sliko. S taisto kamero lahko posnamemo selfie notranjosti vozila in potnikov. Sodelovanje voznika v razpravi je seveda prilagojeno prometni varnosti: če se vozilo premika, mu je na voljo le zvočno sodelovanje.

Mercedes-benz GLB 220 4matic Zastopnik: Star Import Cena: 56.700 evrov (testni 74.680 evrov) Izpust CO 2 : 144 g/100 km Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Klasičnih stikal je za vzorec, večino funkcij upravljamo prek zaslona. Kako nevarno je lahko to početje, avtomobilski novinarji opozarjamo že več let. Fizični gumbi so pogosto bolj praktični, saj vozniku omogočajo, da ukaz izvede hitro in z manj odmikanja pogleda s ceste. Adut GLB je še naprej prostorna in prilagodljiva notranjost. Zadnja klop je vzdolžno pomična, tako da lahko izbiramo med več prostora za noge zadnjih potnikov ali več prtljažnega prostora. Zadnji meri v osnovi 565 litrov, če zložimo naslone zadnje klopi, ki je deljiva v zelo praktičnem razmerju 40:20:40, pa dobimo kar 1605 litrov prostora za prtljago. Na seznamu dodatne opreme je bila tudi električno krmiljena vlečna kljuka. Testna izvedenka je bila petsedežna, dobi pa se tudi sedemsedežna.

Foto: Blaž Kondža

Foto: Blaž Kondža

Prtljažnik meri v osnovi 565 litrov, če zložimo naslone zadnje klopi, pa dobimo kar 1605 litrov prostora. Foto: Blaž Kondža

V notranjosti kraljuje velik zaslon, ki se razprostira čez celotno širino armaturne plošče. Foto: Blaž Kondža

Foto: Blaž Kondža

Tudi sovoznik ima svoj zaslon. Foto: Blaž Kondža

Foto: Blaž Kondža