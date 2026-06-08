MG znova s tovarno v Evropi

MG je bila nekoč kar ugledna britanska znamka manjših športnih avtomobilov, ki pa je tako kot skoraj vsa avtomobilska imena z Otoka pred leti omagala. Ime in znak je kupil kitajski Saic in na Kitajskem izdelana vozila začel prodajati v Evropi. Zdaj jih bo tukaj tudi izdeloval.

Kot je te dni sporočilo podjetje Saic (Shanghai Automotive Industry Corporation), bodo v Španiji, v galicijskem pristaniškem mestu Ferrol, za 200 milijonov evrov postavili novo tovarno, v njej bo delalo dva tisoč ljudi. Obratovati bo začela leta 2028, uvodna letna proizvodnja znamke MG pa bo 120.000 vozil.

2028. bo začela obratovati tovarna.

MG je leta 1924 ustanovil William Morris, podjetje, ki smo si ga nekoč najbolj zapomnili po malem športnem modelu MG TF, je pred leti omagalo, Saic pa ga je oživil. MG v kitajski izvedbi je bil tudi prvi kitajski proizvajalec, ki je v Evropi ustvaril konkretnejše prodajne številke.

Na starem kontinentu so se pojavili že leta 2020, lani so dosegli prodajo 300.000 vozil, bili so vodilno kitajsko ime v Evropi. Seveda ne tržijo le električnih avtomobilov, temveč tudi bencinske in hibridne, slednji so lani predstavljali skoraj polovico prodaje. Letos so v štirih mesecih prodali 110 tisoč vozil, imeli 2,4 odstotka trga, a je bila njihova rast majhna, zlasti v primerjavi z BYD, ki jim je v absolutnih številkah že močno za petami.

Za zdaj niso povedali, katere modele bodo izdelovali v novi tovarni, mogoče je, da električne. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Za zdaj niso povedali, katere modele bodo izdelovali v novi tovarni, mogoče je, da električne, za katere morajo sicer v nasprotju s hibridi plačevati dodatno 35-odstotno carino. Te so bile uvedene konec leta 2024, MG pa je o tovarni v Evropi razmišljal že prej. Izbor lokacije zanjo naj bi bil poleg dejstva, da je Španija odprta za kitajske avtomobilske naložbe, povezan s tem, da so iz Galicije dobre ladijske povezave z Veliko Britanijo, ki je za MG pomemben trg. V Birminghamu, kjer so izdelovali originalne modele MG, ima podjetje zdaj tehnični center.

Podjetje smo si nekoč najbolj zapomnili po malem športnem modelu MG TF.

Da je Velika Britanija za kitajske proizvajalce očitno zelo zanimiva, priča sveža novica o tem, da ima kitajska družba Chery resne namene, da bi najela del proizvodnih zmogljivosti japonskega Nissana v tovarni v Sunderlandu. Ta je potrdil, da sta strani sklenili predhodni dogovor o možnosti, da bi Nissan v Sunderlandu že od prihodnjega leta pogodbeno sestavljal avtomobile za Chery oziroma za katero od njegovih znamk (Jaecco, Omoda, Lepas), s katerimi nastopa v Evropi.

Če se za konec vrnemo v Španijo: treba je reči, da se je v tej državi zgodilo ali se še obeta več avtomobilskih naložb kitajskih proizvajalcev, toda le pri MG gre za tako imenovano greenfield naložbo, ko je tovarna postavljena povsem na novo. Če pogledamo proizvodnjo baterij za električne avtomobile, novo tovarno v Zaragozi skupaj gradita Catl in Stellantis, delovati naj bi začela že letos.