Mikrocement vedno bolj priljubljen, a končnega videza ne dobimo v škatli

Malo je materialov, ki so v zadnjih letih tako zaznamovali sodobne interierje, kot jih je mikrocement. Ta se uporablja na stenah in tleh, v kopalnicah in kuhinjah, z ustrezno pripravo podlage pa tudi na stopnicah, delovnih površinah in nekaterih kosih pohištva. Njegova značilnost je enotna površina brez fug, ki prostoru daje moderen, minimalističen videz.

Na voljo je v različnih odtenkih, končni videz pa je odvisen tudi od tehnike nanašanja.

Prav zaradi tega preprostega videza se okoli mikrocementa pogosto pojavljajo tudi napačna pričakovanja. Njegova največja slabost se namreč skriva prav v navidezni preprostosti. Na prvi pogled deluje kot preprosta alternativa keramiki, saj ni nobenih ploščic, rezanja in fugiranja, a končni rezultat je odvisen predvsem od priprave podlage in kakovosti izvedbe. Gre za tankoslojni dekorativni premaz, ki se nanaša v več slojih in se lahko uporablja tudi v vlažnih prostorih. Pri prenovah je nadvse priljubljen, ker ga je v nekaterih primerih mogoče nanesti tudi čez obstoječe ploščice.

Njegova velika prednost je, kot rečeno, videz. Ker nima fug, poveže prostor v enotno celoto, poleg tega pa ni nujno siv in industrijski. Na voljo je v različnih odtenkih in zaključkih, končni videz pa je odvisen tudi od tehnike nanašanja. »Pri mikrocementu ne kupujemo samo materiala. Kupujemo tudi izvedbo,« poudarjajo poznavalci. Dve površini z enakim mikrocementom zato ne bosta nujno videti enaki, saj na rezultat vplivajo tudi poteze gladilke in način izvajalčevega dela.

Na rezultat vplivajo poteze gladilke in način izvajalčevega dela. FOTO: Macida/Getty Images

Dražja alternativa

Ključnega pomena je priprava podlage. Ta mora biti stabilna in pravilno pripravljena, v mokrih prostorih pa mikrocement ne nadomešča hidroizolacije. »Mikrocement ni noben čarobni zaključni sloj, ki bo rešil razpoke, slabo podlago ali napačne naklone,« opozarjajo. Ob prenovah je njegova prednost predvsem v tem, da lahko v določenih primerih spremeni videz prostora – in to brez odstranjevanja starih ploščic. Ampak tudi tukaj ni bližnjic. Da ga lahko nanesemo čez ploščice, še ne pomeni, da bo prišel nekdo z vedrom in gladilko ter bo že naslednji dan kopalnica kot nova. Ne, podlago je treba najprej natančno pregledati, pripraviti, obdelati fuge in izvesti vse potrebne sloje. Pogosta zmota je tudi, da mikrocement ne zahteva vzdrževanja. Površina brez fug je resda lažja za čiščenje, vendar potrebuje ustrezno zaščito, ki jo je treba sčasoma glede na uporabo tudi obnavljati.

Nekateri ga najraje uporabljajo predvsem na stenah. Pri kuhinjskih delovnih površinah pa je treba biti že zelo previden, saj so izpostavljene maščobi, rezanju, vodi in vsakodnevnemu čiščenju. Številni primeri mikrocementnih površin z mastnimi madeži, ki jih ni bilo mogoče več normalno očistiti, so jasno pokazali, zakaj ni primeren. Za kuhinjske pulte ga zato ne priporočajo.

Pri mikrocementu ne kupujemo samo materiala. Kupujemo tudi izvedbo.

Tudi v kopalnicah se ga uporablja le po stenah, saj tla zahtevajo neprimerno več previdnosti zaradi obrabe, vode, protidrsnosti in trajnosti zaščitnega sloja. Pri izbiri mikrocementa je zato, kot pravijo, najpomembnejša izbira izvajalca. Njegovo delo bo močno vplivalo na končni videz površine. Pri ploščicah namreč izberemo izdelek in vsaj približno vemo, kako bo videti. Pri mikrocementu pa vsak izvajalec ustvarja končni videz. Zato sploh ni nujno cenejša alternativa keramiki, saj kakovosten sistem, dobra priprava in izkušen izvajalec stanejo.