Milena Rupar: »Takšnim fotografom rečem škljocarji.«

Pred kratkim so v ljubljanski Operni kleti odprli razstavo fotografij Obrazi našega mesta razmeroma neznane umetnice Milene Rupar, ki pa je našim bralcem kar znana, saj zadnja leta s fotografijami bogati nekatere prispevke v naši reviji.

Zakaj smo zapisali »razmeroma«? Zato, ker jo v nekaterih umetniških krogih poznajo, saj je razstavljala v mnogih galerijah in prejela že številne nagrade za svoje fotografsko delo. Odprtje omenjene razstave smo izkoristili kot povod za pogovor. Od kod ideja za razstavo? Pred štirimi leti, to je leta 2021, sva se s slikarko Patricijo Simonič Rijavec, ki živi v Mariboru, dogovorili, da me obišče v Ljubljani, da se sprehodiva po starem delu mesta. Ob klepetu sva si ogledovali stare stavbe, vile in občudovali fasade, dekoracijo na njih z rastlinskimi in geometrijskim elementi, z bogatimi ...