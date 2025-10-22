Mini vrt na eni steni: vertikalni vrtovi imajo številne prednosti

Vedno bolj priljubljeno je vertikalno vrtnarjenje, pri katerem rastline rastejo v višino in ne v širino, zato je idealno za majhna stanovanja, tudi takšna brez balkona ali lože. S pravim izborom rastlin, svetlobe in stojal si lahko doma uredimo mini vrt – na eni sami steni.

Vertikalni vrtovi imajo številne prednosti. Zanje ne potrebujemo nujno zunanjega prostora, zato jih imamo lahko celo v blokovskih stanovanjih. Primerni so za starejše in osebe z omejeno mobilnostjo, saj jih je lažje zalivati in negovati. Zanj porabimo manj prostora, če ga imamo v stanovanju, lahko rastline gojimo vse leto. Z njimi lahko ustvarimo privlačne t. i. zelene stene, ki so trenutno trend v notranjem oblikovanju.

Ena od preprostih rešitev FOTO: Evgeniya Moskova/Getty Images

Dovolj je, da na steno drugo nad drugo namestimo nekaj polic. FOTO: Heidi Patricola/Getty Images

Zelo pomembna je lokacija vrta, naj bo čim bolj na jugu.

Zelišča vedno na voljo

Za ljubitelje svežih zelišč je najbolj praktična rešitev majhna vertikalna stena v kuhinji. Rastline uspevajo v plitvih lončkih, zato zasedejo zelo malo prostora. Najbolje se obnesejo bazilika, meta, timijan, origano, drobnjak, peteršilj in koriander ter solatni lističi ali mikrozelenje. Izberimo steno ob oknu, ki gleda na jug, jugovzhod ali jugozahod. Stena naj bo vsaj en meter stran od radiatorja.

Za dekorativni učinek izberemo nezahtevne sobne plezalke in tropske vrste, kot so filodendron, monstera adansonii, praprot ali taščin jezik. Ker je prostor vertikalnih vrtov navadno omejen, je rastline včasih nujno obrezovati. To še posebej velja za zelišča.

Tudi takole gre. FOTO: Yasar Kavas/Getty Images

Najprej postavimo konstrukcijo, ki je lahko lesena lestev, kovinska mreža z visečimi lonci, stenski panel s kavlji, vertikalni žepi iz filca ali poličnik ob oknu. Viseči lonci so najosnovnejša vertikalna možnost in so odlična izbira, če imamo malo prostora, vendar ne želimo ničesar zapletenega. Če je dovolj svetlobe, lahko v njih gojimo jagode, solato in drugo. Omislimo si lahko posebna hidroponična stojala ter jih uporabljamo za vertikalno gojenje različnih rastlin za prehrano.

Dovolj svetlobe

Zalivanje naj bo zmerno, odvečna voda mora vedno imeti možnost odteči. Poplavi in plesni, ki sta največja težava vertikalnih vrtov v notranjosti, se izognemo s podstavki, pri filcu poskrbimo, da zadnja plast ni preveč vlažna in raje kot celo rastlino s pršilko zalivajmo neposredno zemljo. Če bomo v lonce dodali glinene kroglice, bo vlage manj, s tem pa tudi manj možnosti za nastanek plesni.

Če v notranjosti ni dovolj naravne svetlobe, strokovnjaki priporočajo LED-osvetlitev za rastline od osem do 12 ur dnevno. Potrebujemo hladno led lučko od 4000 do 6500 K, kar pomeni 25–50 W moči za meter stene. Osvetlitev naj bo od 20 do 30 cm nad rastlino. Zelenim rastlinam damo univerzalno zemljo in 20 odstotkov komposta, zeliščem pa omogočimo bolj zračno zemljo tako, da dodamo perlit. Uporabljamo blaga, organska gnojila, in sicer na 10–14 dni. Zrak naj ima dovolj vlage.

Vertikalni vrt je mogoče narediti na številne načine, le malo domišljije potrebujemo. Na spletu se najdejo najrazličnejše ideje, od vertikalnega vrta iz odsluženih plastenk do polic, v katere smo zvrtali luknje za lonce za rože.