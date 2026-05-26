ODNOSI

Mislite, da ste našli pravo osebo? To največkrat uniči odnos

Če se tudi sami sprašujete, zakaj se vam nekdo zdi zanimiv le med osvajanjem, potem pa ne več, psihologi ponujajo zanimivo razlago.
M. Fl.
 26. 5. 2026 | 19:44
4:29
A+A-

Začetek nove zveze naj bi bil eno najlepših in najbolj vznemirljivih obdobij. Končno ste z osebo svojih sanj, všeč so vama iste stvari, skupaj se smejita in vse deluje popolno. Nato se v odnos prikrade dolgčas, zanimanje začne izginjati in izgubi se začetna iskrica. Raziskave kažejo, da težava pogosto ni v partnerju, temveč v načinu razmišljanja o ljubezni in odnosih. Nekateri namreč verjamejo, da je prava ljubezen nekaj, kar preprosto najdeš, ne pa nekaj, kar se gradi s trudom, zaupanjem in časom. Če odnos že od začetka ni videti popoln ali čaroben, hitro izgubijo zanimanje ali obupajo. Psihologi pojasnjujejo več razlogov, zakaj ljudje sabotirajo lastno srečo in odnose.

Iščejo razlog za konec zveze

Nekateri nezavedno iščejo napake in razloge za prekinitev odnosa. Čeprav jim je bil nekdo na začetku zelo všeč in so bili navdušeni, da jih sploh opazi, po začetku resne zveze izgubijo zanimanje. Strokovnjaki pojasnjujejo, da je samosabotaža velikokrat povezana z negotovostjo, stresom in obrambnim vedenjem. Zaradi tega nekdo začne popačeno gledati nase in na odnos, kar še poveča občutek nezadovoljstva in dvomov. Privlačnost in odnosi segajo globlje od videza ali osebnosti. Del naših želja izhaja iz podzavesti in bioloških vzorcev, drugi del pa iz zavestnih pričakovanj, želje po varnosti, stabilnosti in skupni prihodnosti.

Uživajo predvsem v osvajanju

So osebe, ki uživajo predvsem v začetni fazi osvajanja. Partnerja postavijo na piedestal, a takoj, ko ta pokaže resna čustva, se jim ne zdi več privlačen. Del vznemirjenja pri spoznavanju nove osebe so ravno skrivnostnost, občutek neznanega, raziskovanje in igra zapeljevanja. Ko pa odnos postane varen in predvidljiv, se pojavi občutek praznine. Psihoterapevtka Nancy Carbone pojasnjuje, da ljudje, ki sabotirajo odnose, pogosto nezavedno iščejo načine, kako se zaščititi pred občutki zavrnitve ali zapuščenosti. Zato partnerja odrinejo stran, še preden bi lahko bili prizadeti. Takšno obnašanje lahko prepreči razvoj zdravih in stabilnih odnosov, saj oseba ljubezen povezuje z nevarnostjo in možnostjo bolečine.

Ne verjamejo, da si zaslužijo ljubezen

Nizka samopodoba igra veliko vlogo pri samosabotaži. Ko je druga oseba čustveno oddaljena ali nedosegljiva, se tak človek pogosto počuti bolj varno, saj globoko v sebi verjame, da si prave ljubezni ne zasluži. Ko pa nekdo pokaže iskreno zanimanje, trud in predanost, začne dvomiti o lastni in njegovi vrednosti. Pojavi se misel: »Če si želi mene, potem verjetno ni tako poseben.« Lažje sprejmejo osebo, ki jih zavrača, kot nekoga, ki jih želi iskreno ljubiti. Zaradi občutka manjvrednosti lahko začnejo ustvarjati težave v odnosu, kar poruši ravnovesje in vodi v oddaljevanje. Raziskave kažejo, da močna tesnoba glede navezanosti pogosto vodi v obnašanje, ki nezavedno uničuje odnose.

Izgubijo spoštovanje do ljudi, ki jih imajo radi

Nekaterim partner postane manj privlačen prav zato, ker jih iskreno ljubi. V njihovih očeh to zmanjša njegovo vrednost, saj se sprašujejo, kako bi se lahko nekdo tako dober zaljubil vanje. Posledično začnejo podcenjevati osebo, ki jih ima rada, in odnos obsodijo na propad, še preden se zares razvije. Resnica  je, da si vsak človek zasluži ljubezen in srečo. Dejstvo, da vas nekdo sprejema in ljubi, ne pomeni, da je z njim ali z vami nekaj narobe. Če želite zdrav odnos, morate prekiniti krog zavračanja.

Pomembno je, da prepoznate trenutke, ko odrivate ljudi stran samo zato, ker se bojite bližine ali menite, da si ljubezni ne zaslužite. Nekdo, ki vas ljubi, ni pristal na manj. Ljubezen ni nagrada za popolnost, temveč odnos med dvema, ki se odločita ostati drug ob drugem. Vsak si zasluži biti ljubljen tudi vi, piše 24sata.hr.

Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
