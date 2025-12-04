Mlada umetnica Kristina s čisto svojim izumom: fotografijami brez fotoaparata (FOTO)

S Kristino Žetko sva se srečali pred dnevi na sončen dan v Piranu. 28-letnica je sicer iz Ljubljane, a zadnje leto s fantom, ki ga je spoznala ob magistrskem študiju umetniške fotografije na Švedskem, živita na slovenski obali. Mlada umetnica je razvila lastno unikatno alternativno tehniko ustvarjanja analognih fotografij brez uporabe kamere.

Po znanje v tujino

Zase pravi, da je vizualna umetnica, ki deluje na področju umetniške fotografije, s poudarkom na eksperimentalnih analognih tehnikah. Na tem področju se je izobraževala več kot deset let – od strokovne izobrazbe fotografskega tehnika na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, prek dodiplomskega študija vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (Univerza v Ljubljani), do zaključka magistrskega študija umetniške fotografije na Akademiji Valand na Univerzi v Göteborgu na Švedskem. Med pogovorom pojasni, da se čez nekaj dni odpravlja v Kanado, kjer bo njen fant, prav tako vizualni umetnik, predstavil svojo svetlobno instalacijo. Sama je specializirana za eksperimentalno uporabo fotografskega medija. Njeno delo raziskuje meje med fotografijo in slikarstvom skozi tehnike brez kamere. Posebna tehnika ustvarjanja umetniške fotografije je torej njen »izum«.

Več kot 30 skupinskih razstav tako doma kot v tujini je že imela.

V desetih letih študija in prakticiranja fotografije je razvila poglobljeno znanje o zgodovini medija, procesih in materialnih možnostih. Njeno glavno zanimanje je eksperimentiranje v temnici in praktični analogni procesi. Ustvarja torej fotografije brez kamere, pri čemer uporablja svetlobno občutljive materiale, ročno izdelane negative in fotografske kemikalije za ustvarjanje abstraktnih kompozicij. Njena umetniška praksa raziskuje medsebojno delovanje med osebno izkušnjo in subjektivnim zaznavanjem. Projekt Brainstorm se po naslovu in tematiki navezuje na epilepsijo – nevrološko motnjo, ki povzroča napade, fotografije pa so vizualna interpretacija osebnih epileptičnih aur, pojasnjuje, medtem ko si ogledujeva, kako pravzaprav takšna umetnina nastane. Epilepsija je morda še vedno nekoliko stigmatizirana, in četudi je lahko nekoliko zastrašujoče, jo avtorica predstavi na lep način. »Želim si, da si gledalec posamezna dela interpretira na svoj način z lastno kreativnostjo,« poudarja.

Želim si, da si gledalec posamezna dela interpretira na svoj način z lastno kreativnostjo.

Fotografije so izdelane v barvni in črno-beli temnici, pri čemer so za osvetlitev fotografskega papirja uporabljeni ročno naslikani negativi. Pri črno-belih fotografijah je ponekod za razvijanje uporabila tehniko kemigrama – ročnega slikanja s kemikalijami, kar omogoča, da nekateri deli papirja ostanejo nerazviti in beli, v primerjavi z barvnimi, kjer je prisotno več črnine. »Ob pogledu na dela morda ni takoj očitno, da gre za fotografijo, in ravno to dodaja čar, povzdigne zanimanje ter radovednost,« pravi mlada umetnica. A čeprav mlada po letih, je za njo že več kot 30 skupinskih razstav tako doma kot v tujini, od tega je bilo tudi pet samostojnih. Pred kratkim je svoj projekt Brainstorm samostojno razstavila v Fotogaleriji STOLP v Mariboru, pred tem pa v Galeriji Tir v Solkanu in v Galeriji Gjuteriet v Linköpingu na Švedskem. »Zadnje čase opažam, da zelo rada podajam svoje znanje prek delavnic eksperimentalne fotografije in tudi v tem tako kot v temnici neizmerno uživam,« pojasnjuje mlada umetnica Kristina Žetko.

Ponekod je za razvijanje uporabila tehniko kemigrama – ročnega slikanja s kemikalijami, kar omogoča, da nekateri deli papirja ostanejo nerazviti in beli. FOTO: Osebni arhiv

Projekt Brainstorm se po naslovu in tematiki navezuje na epilepsijo. FOTO: Osebni arhiv

Svoje znanje rada predaja na delavnicah. FOTO: Osebni arhiv