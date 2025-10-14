Mladim danes ni lahko

MAG. LADEJA GODINA KOŠIR

Dan pred intervjujem se je vračala z Japonske, kjer je bila na Expu kot sopredsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo s sedežem v Bruslju.

Med branjem novic na letalu jo je, prizna, obšlo vprašanje, ki verjetno obide marsikoga, in sicer, ali se je v današnjem svetu vredno truditi za boljši jutri. »Toda treba je pogledati okoli sebe, se spomniti, s čim smo zadovoljni, kaj nas osmišlja, kako lahko to delimo z ljudmi, kako lahko skupaj soustvarimo nekaj dobrega. In ko vidiš, koliko takšnih semen klije, spoznaš, da ni vse slabo. Še vedno je upanje, da bo dobro obraslo, kar je temnega, težkega, slabega,« sklene. Pogovor začneva s spominom na eno markantno žensko, Jane Goodall, končava pa s spominom na drugo, njeno mamo Manco ...