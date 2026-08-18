Mleko ni za na vrata hladilnika, preverite, kam ga je bolje postaviti

Vrata hladilnika se zdijo priročen prostor za mleko, jajca, omake in pijačo, vendar pa so prav tam temperaturna nihanja največja. Vsakič, ko hladilnik odpremo, topel zrak najprej doseže police na vratih. In ker se to čez dan ponovi večkrat, se občutljiva živila hitreje kvarijo in izgubijo svežino. Notranje police, predvsem njihov zadnji del, imajo precej stabilnejšo temperaturo, zato so primernejše za izdelke, ki potrebujejo stalno hlajenje. Mleko je najbolje hraniti na srednji ali na spodnji polici, in to čim bolj proti zadnji steni. Tako bo ostalo sveže dlje kot na vratih.

Notranje police, predvsem njihov zadnji del, imajo precej stabilnejšo temperaturo.

Niti jajca ne spadajo v vgrajene nosilce na vratih. Pustimo jih v originalni embalaži in jih postavimo na polico. Škatla jih dodatno ščiti ter zmanjšuje vpijanje vonjav drugih živil. Surovo meso, ribe in perutnino hranimo v dobro zaprtih posodah na najnižji polici. Tam je običajno najhladneje, hkrati pa je manj nevarnosti, da bi tekočina kapljala na druga živila. Jogurt, sveži sir in drugi mlečni izdelki prav tako spadajo na police, kjer temperatura manj niha.

Za obstojnejše

Vrata hladilnika pa še zdaleč niso neuporabna. Primerna so za izdelke, ki prenesejo manjše temperaturne spremembe, denimo kečap, gorčico, majonezo, solatne prelive, pikantne omake, kisle kumarice, olive, marmelade, kis, pijače v steklenicah in pasterizirane sokove. Ti izdelki vsebujejo sol, sladkor, kis ali druge sestavine, zaradi katerih so obstojnejši.

Surovo meso, ribe in perutnino hranimo v dobro zaprtih posodah na najnižji polici.

Da bo hladilnik preglednejši, na vrata postavimo omake, začimbe in pijačo. Na zgornje in srednje police spadajo pripravljene jedi, ostanki kosila, sir, jogurti ter hrana, ki jo lahko zaužijemo brez dodatne toplotne obdelave. Mleko in druga občutljiva živila postavimo bolj zadaj, surovo meso naj bo vedno na dnu.

Pomembno je, da hladilnika ne napolnimo do zadnjega kotička. Hladen zrak mora krožiti, sicer temperatura ni enakomerna. Prepoln hladilnik lahko slabše hladi, čeprav deluje brezhibno. Hrane ne potiskajmo tik ob prezračevalne odprtine. Že majhna sprememba pri razporeditvi živil lahko podaljša njihovo svežino, zmanjša količino zavržene hrane. Če mleko in jajca že leta hranimo na vratih, je morda napočil čas, da jim poiščemo primernejše mesto.

Pomembno je, da hladilnika ne napolnimo do zadnjega kotička. FOTO: Karen Moskowitz/Getty Images