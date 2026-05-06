KUHINJSKI APARATI

Mnogi aparati so bolj kot ne modna muha, preverite, katere pa se res splača kupiti

Fritezo, kuhalnik za riž ali napravo za peko pokovke nas večina kupi z najboljšimi nameni, a se pogosto zgodi, da po kakem mesecu obležijo v omari.
Če imajo otroci radi pomfri, je cvrtnik na vroč zrak odlična naložba. FOTO: Enigma_images/Getty Images

Električni kuhalnik je bolj uporaben kot kuhalnik za riž. FOTO: Avatarmin/Getty Images

Za zdravo prehrano s smutiji in juhami je nujen nakup kakovostnega blenderja. FOTO: Milan_jovic/Getty Images

A. J.
 6. 5. 2026 | 21:31
3:10
Zapeljivi oglasi in znižane cene nas hitro prepričajo, da kupimo stvari, ki jih v resnici ne potrebujemo. In ker nam mali kuhinjski aparati, če niso v uporabi, delajo v kuhinji nepotrebno gnečo, je priporočljivo pred nakupom temeljito razmisliti, ali ga res potrebujemo. Najpomembnejši dejavnik pri odločitvi za nakup je ujemanje z našim življenjskim slogom. Kuhalnik za riž nam bo kaj malo pomagal, če so v družini večinoma zapriseženi ljubitelji krompirja, friteza pa nima smisla, če se izogibamo maščobi. Pred nakupom razmislimo o tem, kaj dejansko pripravljamo doma. Praviloma najbolj koristne naprave opravijo več kot eno nalogo ali pa opravijo tisto, za kar navadno uporabljamo štedilnik ali pečico.

Večnamenski kuhalnik združuje funkcije kuhalnika riža, počasnega kuhalnika in parnega kuhalnika.

Cvrtnik na vroč zrak (air fryer) je pogosto tista naprava, ki jo ljudje uporabljajo najpogosteje. Z njim lahko pečemo, cvremo skoraj brez olja, pogrevamo ostanke ali pripravimo meso in zelenjavo hitreje, kot če bi uporabili pečico. Zaradi vsestranskosti je to zmagovalec za tiste, ki kuhajo vsak dan ali vsaj nekajkrat na teden. Mešalnik (blender) je zvest prijatelj ljudi, ki se trudijo prehranjevati zdravo. Če pijemo smutije in radi jemo zelenjavne juhe, bomo tak aparat vzeli v roke večkrat na teden. Prav bo prišel tudi, če pogosto pripravljamo omake. Večnamenski kuhalnik (multi‑cooker) združuje funkcije kuhalnika riža, počasnega kuhalnika, parnega kuhalnika in še več. Če radi pripravljamo enolončnice, riž, stročnice ali jedi iz ene posode, bo to naprava, ki jo bomo najpogosteje uporabljali.

Kuhalnik za riž uporabniki radi pohvalijo, ker se riž v njem nikoli ne prismodi, vsakič je ravno pravšnji. Priročen je tudi za kuhanje žitaric na pari. Kompaktni sekljalnik/mini kuhinjski robot hitro opravi naloge, ki bi sicer trajale dlje, če bi sekljali in rezali na roko. Primeren je za večje družine ali za tiste, ki pripravijo več hrane hkrati, saj se nam za majhne količine skoraj ne splača mazati posode. Električni žar vzamemo v roke, ko si želimo hitro in okusno kosilo ali večerjo, brez dolgega ogrevanja pečice ali priprave plošče na štedilniku. Odličen je za ljubitelje rib in mesa, tisti z dvojno funkcijo omogočajo tudi pripravo toastov. Naprave, ki bodo najverjetneje hitro prenehale biti zanimive, so tiste, ki so prilagojene za pripravo le enega tipa jedi. Takšne so denimo tiste za peko vafljev ali pripravo hotdoga ter pokovke. Tudi če je trenutno v družini velik ljubitelj katere od teh jedi, je zelo verjetno, da bo navdušenje sčasoma splahnelo, nam pa bo ostal odvečen aparat.

