Modna revija meseca italijanske mode

Na modni pisti so se predstavili najnovejši trendi iz Italije – od izrazitih modnih kombinacij in poslovne mode do najbolj zaželenih čevljev in torbic ter večernega glamurja.

V ospredju so bile izrazite silhuete, prefinjene teksture in detajli, ki zaznamujejo letošnjo jesen in zimo.

FOTO: Magistrat International

FOTO: Magistrat International

FOTO: Magistrat International

Za posebno energijo večera je poskrbel edinstven preplet mode in glasbe. Predstavitev kolekcij so s svojimi nastopi spremljali Lea Sirk, David Amaro, Rok Piletič in operna pevka Nika Gorič, ki so vsakemu delu revije dodali svoj glasbeni pečat.

Za vrhunec večera pa je poskrbel legendarni Magnifico, ki je s svojim nastopom pospremil finalni defile in navdušil zbrane goste.

Evgen Ban, Magnifico, Nika Gorič, David Amaro, Lea Sirk in Rok Piletič FOTO: Magistrat International

Lea Sirk FOTO: Magistrat International

David Amaro FOTO: Magistrat International

Rok Piletič FOTO: Magistrat International

Nika Gorič FOTO: Magistrat International

Magnifico FOTO: Magistrat International

Direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti in direktorica Magistrat International, ga. Jožica Brcar FOTO: Magistrat International

Direktorica Magistrat International, ga. Jožica Brcar in veleposlanik Italije v Sloveniji s soprogo FOTO: Magistrat International

Sergej Ćetković s soprogo Kristino Ćetković FOTO: Magistrat International

Lorella Flego FOTO: Magistrat International

Anabel FOTO: Magistrat International

Gaja Prestor FOTO: Magistrat International

Nina Grilc FOTO: Magistrat International

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