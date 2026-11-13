Modna revija meseca italijanske mode

Na modni pisti so se predstavili najnovejši trendi iz Italije – od izrazitih modnih kombinacij in poslovne mode do najbolj zaželenih čevljev in torbic ter večernega glamurja.
V ospredju so bile izrazite silhuete, prefinjene teksture in detajli, ki zaznamujejo letošnjo jesen in zimo.
FOTO: Magistrat International
FOTO: Magistrat International
FOTO: Magistrat International
Za posebno energijo večera je poskrbel edinstven preplet mode in glasbe. Predstavitev kolekcij so s svojimi nastopi spremljali Lea Sirk, David Amaro, Rok Piletič in operna pevka Nika Gorič, ki so vsakemu delu revije dodali svoj glasbeni pečat.
Za vrhunec večera pa je poskrbel legendarni Magnifico, ki je s svojim nastopom pospremil finalni defile in navdušil zbrane goste.
Evgen Ban, Magnifico, Nika Gorič, David Amaro, Lea Sirk in Rok Piletič FOTO: Magistrat International
Lea Sirk FOTO: Magistrat International
David Amaro FOTO: Magistrat International
Rok Piletič FOTO: Magistrat International
Nika Gorič FOTO: Magistrat International
Magnifico FOTO: Magistrat International
Direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti in direktorica Magistrat International, ga. Jožica Brcar FOTO: Magistrat International
Direktorica Magistrat International, ga. Jožica Brcar in veleposlanik Italije v Sloveniji s soprogo FOTO: Magistrat International
Sergej Ćetković s soprogo Kristino Ćetković FOTO: Magistrat International
Lorella Flego FOTO: Magistrat International
Anabel FOTO: Magistrat International
Gaja Prestor FOTO: Magistrat International
Nina Grilc FOTO: Magistrat International
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