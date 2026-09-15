Modni kosi, ki jih boste želeli nositi vso jesen!

Jesenska sproščenost: urejeno, ženstveno in brez kompliciranja

Hladnejša jutra, prijetno sončni popoldnevi in večeri, ko brez dodatne plasti preprosto ne gre – prehodno obdobje znova dokazuje, da je plastenje prava mala modna supermoč.

Med ključnimi kosi sezone so prehodne jakne in prešiti brezrokavniki, ki jih zlahka oblečemo čez majico, bluzo ali tanjšo pletenino. Za urejen videz v pisarni izberite daljšo jakno v svetlem nevtralnem odtenku, ob koncu tedna pa jo kombinirajte s kavbojkami in udobnimi čevlji. Daljši prešiti brezrokavnik je odlična izbira za vse, ki prisegate na sproščen videz, a se ne želite odpovedati ženstveni silhueti.

FOTO: Rok Deželak

Majice, tunike in srajce v novi kolekciji so ustvarjene za dneve, ko se službene obveznosti spontano podaljšajo v kavo ali druženje. Klasične kavbojke jim dodajo sproščen značaj, hlače z višjim pasom pa poskrbijo za nekoliko bolj eleganten vtis. Poseben modni poudarek prinašajo živalski vzorci, ki tudi najpreprostejšo kombinacijo v hipu naredijo zanimivejšo.

Barvna paleta ostaja zvesta jeseni: zelena, bež, karamela in različni rjavi odtenki ustvarjajo prijeten, naraven videz in se med seboj čudovito dopolnjujejo. Rezultat? Garderoba, v kateri skoraj vsak kos najde svojo popolno kombinacijo.

FOTO: Rok Deželak

Aktivno in udobno: kosi za prosti čas zanjo in zanj

Ko se dan umiri, je čas za oblačila, v katerih se počutimo zares dobro. Mana v novi ponudbi predstavlja športne kose in kose za prosti čas za ženske in moške – od mehkih bombažnih majic, tunik, jopic in trenirk do prešitih jaken in brezrokavnikov.

To so oblačila za sproščene popoldneve doma, sprehod v naravi, opravke po mestu ali lahkotno rekreacijo. Kombinacije so udobne, praktične in dovolj sodobne, da jih z veseljem oblečemo tudi takrat, ko želimo v športnem videzu skočiti na kavo.

Za spremenljive jesenske dni so nepogrešljive tudi softshell jakne, ki ščitijo pred vlago, vetrom, meglo in hladom. Izbirajo lahko tako ženske kot moški, zato so kot nalašč za skupne izlete in aktivne konce tedna.

FOTO: Rok Deželak

Klasični sivi, črni in modri odtenki skrbijo za preprosto kombiniranje, tanjši kosi v nežni mint barvi pa športni garderobi dodajajo svežino. Za nekoliko drznejši poudarek poskrbijo jakne v živahnejših barvah – ravno prav, da preženemo jesensko sivino.

Poiščite svojo novo najljubšo jesensko kombinacijo – prelistajte novi Manin letak in si oglejte aktualno ponudbo sproščenih in športnih oblačil ter kosov za prosti čas zanjo in zanj.

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