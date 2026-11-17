Si predstavljaš, da bi skoraj vse življenje preživel na drevesu, spal z glavo navzdol in se ti nikoli nikamor ne bi mudilo? Prav takšno je življenje Linejevega dvoprstega lenivca, nenavadne živali, ki živi v tropskih deževnih gozdovih Južne Amerike. Pred dnevi pa je ta zelo lena žival dom našla tudi v Živalskem vrtu Ljubljana. Tja je iz avstrijskega živalskega vrta Herberstein prispela leto in pol stara samička Romy.

Lenivec je pravi mojster počasnega gibanja. Po vejah se premika tako počasi, da ga plenilci pogosto sploh ne opazijo. Pri plezanju si pomaga z dolgimi, ukrivljenimi kremplji. Na sprednjih nogah ima po dva prsta, na zadnjih pa po tri. Prav po sprednjih prstih je dobil ime.

Lenivec se z drevesa spusti zelo redko, med drugim zato, da opravi potrebo.

Njegov kožuh je lahko videti nekoliko zelenkast. Zakaj? Med dlakami mu namreč rastejo drobne alge, ki mu pomagajo, da se zlije z zelenim okoljem. Tako se lažje skrije pred nevarnimi plenilci, kot so orli in jaguarji. Lenivec večino dneva počiva ali spi. Hrani se predvsem z listi, poganjki in plodovi. Ker njegova hrana ne vsebuje veliko energije, jo mora varčevati. Zato se premika počasi, prebava pa lahko traja več dni.

Čeprav je na tleh precej neroden, je odličen plavalec. V vodi se lahko premika celo hitreje kot na kopnem. Zanimivo je tudi, da samica običajno skoti le enega mladiča, ki se več mesecev oklepa njenega kožuha. In še ena zanimivost: lenivec se z drevesa spusti zelo redko, med drugim zato, da opravi potrebo. Čeprav se nam zdi lenivec zaspan in len, je njegova počasnost pravzaprav pameten način preživetja. V njegovem svetu velja prav posebno pravilo: nikamor se ne mudi!