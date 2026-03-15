Moški nasvet ženskam: če sumite, da vas vara, mu zastavite to vprašanje

Malo je žensk, ki v življenju niso imele razloga za dvom, ko gre za zvestobo njihovih partnerjev. Včasih nam intuicija govori, da se nekaj dogaja, in si samo želimo izvedeti resnico – toda kako priti do nje?

Steve Harvey trdi, da ima preizkušeno metodo. Znani ameriški voditelj, komik in avtor pogosto govori o ljubezenskih odnosih med moškimi in ženskami. Tako se je odločil ženskam razkriti tudi, kako lahko na preprost način izvedo, ali morda prihaja do prešuštva. Pravi, da morate svojemu partnerju zastaviti le eno vprašanje.

»Moški vam lahko laže z resnim obrazom. Lahko vam pravi, da vas ljubi, medtem ko drugi ženski pošilja sporočila. Obstaja pa eno vprašanje, samo eno, ki ga bo razkrinkalo, in sploh ni zapleteno. Vprašajte ga tole: Če bi zdaj imela dostop do tvojega mobilnega telefona, bi bil živčen? Če želite resnico o moškem, ne poslušajte, kaj govori, temveč opazujte, kako bo reagiral na to vprašanje,« je razkril.

»Obraz moškega vam bo povedal več, kot bi lahko kdajkoli povedal kateri koli odgovor. Morda bo poskušal vse obrniti na šalo, spremeniti temo, postati obramben ali se obnašati, kot da ste nora, ker ga to sploh sprašujete, vendar poslušajte – vse to je reakcija in v tej reakciji živi resnica,« je še dodal.

Kdo vara pogosteje?

Vseeno pa iz nekakšnega razloga prevladuje mišljenje, da moški varajo pogosteje od žensk. Dejstvo je, da varajo oboji v enaki meri, drugo dejstvo pa je, da nezvestoba moškega ter na drugi strani ženske, na odnos ne vplivata enako. Žensko varanje je namreč lahko usodnejše, saj one čez plot pogosteje skočijo, kadar so zanemarjene njihove čustvene potrebe, medtem ko moški, kadar pogrešajo fizično akcijo.

Glede na raziskavo univerze Rutgers je bilo 56 odstotkov moških in 24 odstotkov žensk, ki so varali, povsem zadovoljnih v zvezi in niso razmišljali o tem, da bi jo končali.

Izključno fizično varanje zgolj zaradi seksa odnos ogroža v manjši meri, kot kadar so vpletene čustvene drame.