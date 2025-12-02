Moteče kopičenje stvari kvari dobro počutje

Tako kot se spreminjamo mi, se z leti tudi naš dom. Skozi življenje nabiramo vse možne spomine, darila, suvenirje in pogosto tudi stvari, za katere mislimo, da bi nam nekoč lahko prišle še kako prav. V domovih, kjer bivajo starejši ljudje, zato pogosto najdemo predmete z močno čustveno vrednostjo, pa tudi takšne, ki negativno vplivajo na prostor in občutek miru. Strokovnjaki za notranjo opremo in psihologi opozarjajo, da nekateri od teh predmetov povzročajo silno nelagodje tako gostom kakor tudi lastnikom. Zato priporočajo, da prostor občasno pregledamo ter odstranimo vse, kar ne prinaša več veselja.

Z leti postane dom ogledalo naše duše, moral bi odsevati mir, toplino, lahkotnost.

Eden prvih nasvetov je odstranjevanje starih zalog zdravil. Mnogi jih hranijo, ker jih bodo morda nekoč še potrebovali, vendar takšne zaloge zasedejo veliko prostora, nekatera zdravila pa lahko po izteku roka postanejo tudi nevarna. Strokovnjaki svetujejo redno preverjanje rokov in pravilno odlaganje neuporabnih pripravkov, torej v lekarno. Prav tako lahko preveč starega pohištva v muzejskem slogu ustvari vtis, da je čas v prostoru – obstal. Kombinacija starin z modernimi detajli prostor osveži, odvečnih kosov pa se je dobro znebiti, s tem bomo pripomogli, da bo dom ponovno zadihal.

Mir in toplina

Veliko (starejših) ljudi hrani predmete, ki bi jim nekoč lahko, kot pravijo, še kako prav prišli. Raznorazne steklenice, škatle, časopisi in druge malenkosti zapolnijo prostor in vizualno utrujajo. Priporočljivo je ohraniti le tisto, kar dejansko uporabljamo. Osebna pisma, dnevniki in dokumenti prav tako ne spadajo na vidna mesta. Četudi so spomini dragoceni, je vseeno bolje, da takšne intimne predmete shranimo v škatle ali albume in jih ne razstavljamo po policah. Tako varujemo svojo zasebnost. Poceni spominki in predmeti brez osebne vrednosti sčasoma izgubijo svoj čar, še posebno če se jih nabere preveč. Je že res, da nas magneti, figurice in skodelice spominjajo na drage ljudi in trenutke, lahko pa ustvarijo tudi občutek natrpanosti. Ohranimo le tiste predmete, ki res odražajo našo osebnost.

Tudi osebna pisma, dnevniki in dokumenti ne spadajo na vidna mesta.

Velike fotografije ljudi, ki niso več del našega življenja, lahko sprožajo (pre)močna čustva. Priporočljivo je razstaviti le tiste fotografije, ki nas razveseljujejo, ostale pa shranimo v albume in se tako izognemo morebitni žalosti, ki nas lahko preplavi ob pogledu nanje. Na koncu so tu še predmeti, ki po simboličnem prepričanju zadržujejo energijo preteklosti in lahko v dom prinesejo občutek statičnosti. Čeprav ni znanstveno dokazano, pa mnogi poročajo, da se vseeno bolje počutijo, kadar odstranijo stvari, ki jih ne potrebujejo več. Z leti dom postane ogledalo naše duše, po dopolnjenem petdesetem pa bi moral odsevati mir, toplino in lahkotnost. Vedno znova se velja zato vprašati: »Ali mi ta predmet res še prinaša radost?« Če je odgovor ne, je napočil čas, da naredimo prostor za nove, lep(š)e trenutke.

Ohranimo le tiste predmete, ki res odražajo našo osebnost. FOTO: Svitlanabelinska/Getty Images

Preveč starega pohištva v zaostalem slogu lahko ustvari vtis, da je čas v prostoru obstal. FOTO: Cerro_photography/Getty Images