Motociklistični salon: slovensko znanje v Milanu (FOTO)

Motociklistični salon EICMA v Milanu je tudi letos potrdil, da se svet motociklizma ne namerava odpovedati klasičnim agregatom z notranjim izgorevanjem, športnim užitkom in velikim potovalnim motociklom. Letos se je predstavilo 765 razstavljavcev z več kot 2100 blagovnimi znamkami iz 52 držav. Letošnje sporočilo je jasno: tradicija, tehnološki razvoj in prepoznavni motocikli ostajajo močno orožje v boju za kupce.

Tradicija, tehnološki razvoj in prepoznavni motocikli ostajajo močno orožje v boju za kupce.

Kaj novega so nam na ogled so postavili japonski proizvajalci? Yamaha je predstavila povsem novi RW700, avanturistični skuter, ki briše mejo med vsakodnevno mobilnostjo in raziskovanjem brezpotij. Žene ga preverjeni dvovaljni motor CP2 s 689 kubičnimi centimetri, ki razvije 69,3 KM s 65 Nm navora. Posebnost je šeststopenjski menjalnik Y-AMT z avtomatskim in ročnim načinom pretikanja. Elektronski paket vključuje več voznih načinov, nadzor zdrsa in tempomat. Različica Explore ima ogrevane ročice in sedež ter dodatno potovalno opremo. Manjši RW350 uporablja povsem nov enovaljni agregat s prostornino 327 kubičnih centimetrov. Yamaha je pri njem razvila posebno konstrukcijo, imenovano Dynamic Ride, ki naj bi izboljšala vodljivost in zmanjšala tresljaje. S 16-palčnimi kolesi, višjim odmikom od tal in robustnejšim vzmetenjem je namenjen voznikom, ki želijo s skuterjem zapeljati tudi na slabše ceste in makadamske poti. Pomembni novosti sta tudi električna skuterja NMAX E in XENTER E. Oba žene elektrika z močjo 7,5 kW, navorom 33,3 Nm in baterijo kapacitete 3,5 kWh. NMAX E ima doseg 104 kilometre, XENTER E pa 108 kilometrov. Yamaha je predstavila še koncept Ténéré, ki pa še ne bo v redni proizvodnji.

Hondin V3R 900 E-Compressor je motocikel, ki napoveduje novo smer razvoja pogonskih sklopov. FOTO: Primož Jurman, Eicma

Pri Hondi je največ pozornosti požela prenovljena družina Africa Twin. Model CRF1150L pomeni nadaljevanje zgodbe enega najbolj prepoznavnih potovalnih enduro motociklov. Nova generacija prinaša povečano prostornino agregata z izboljšanimi zmogljivostmi in temeljito prenovljenim okvirjem. Na voljo bo v treh izvedbah: Africa Twin, Adventure Sports in novi Enduro Sports. Drugi Hondin adut je nova generacija športnega motocikla CBR1000RR-R Fireblade. Prenova je obsežna: približno 75 odstotkov sestavnih delov je novih, med njimi aluminijski okvir in zadnja nihajna roka. Spremenjena je tudi sesalna tehnika agregata. Ob osnovni izvedbi in različici SP je nova različica HRC Works Edition, ki poudarja njegovo dirkaško usmerjenost. Druga Hondina novost je model V3R 900 E-Compressor, motocikel, ki napoveduje novo smer razvoja pogonskih sklopov. Njegovo srce je 900-kubični trivaljni motor V-zasnove, opremljen s Hondinim elektronsko krmiljenim kompresorjem. Zanimanje je vzbudil tudi model CBR500R FOUR, ki se vrača h klasičnim štirivaljnim športnim motociklom srednjega razreda.

Suzuki je v Milano pripeljal dve novosti, ki nagovarjata precej različni skupini motoristov. GSX-10R je športni motocikel z litrskim vrstnim štirivaljnikom, ki razvije 152 KM in 106 Nm navora. Druga Suzukijeva novost, SV-7S, je naslednik modela SV650. Poganja ga 645-kubični dvovaljnik V-zasnove, ki razvije 73 KM in 64 Nm navora. Ohranjen je značilen značaj motorja, izboljšana pa je elektronska oprema. Kawasaki medtem krepi svojo ponudbo potovalnih motociklov. Največ pozornosti je pritegnil novi KLE650, ki dopolnjuje družino adventure motociklov. Poganja ga preverjeni 649-kubični dvovaljnik, okvir je jeklene cevne zasnove. Med novostmi je tudi Versys 900 s štirivaljnim agregatom, znanim iz družine Z900, ki razvije 122 KM. Novi cevni okvir ter sodobni asistenčni sistemi, vključno z radarsko podprtimi funkcijami, kažejo, da se znamka vse bolj posveča udobju in varnosti tudi v potovalnem segmentu.

V Milanu smo bili prisotni tudi Slovenci: uspešno se je predstavilo podjetje Akrapovič z naborom izpušnih sistemov in dodatne opreme, Rotobox pa je na ogled postavil ponudbo karbonskih platišč.

Suzukijev GSX-10R je športni motocikel z litrskim vrstnim štirivaljnikom. FOTO: Primož Jurman, Eicma