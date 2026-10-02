Na vrsti so vonjave jeseni, preverite, kakšni so letošnji trendi dišav

Jesen v svet parfumov prinaša spremembo razpoloženja. Lahkotne, sveže in citrusne dišave, ki so kraljevale v toplih poletnih mesecih, počasi zamenjajo toplejši, globlji in bolj čutni vonji. Hladnejši dnevi kar kličejo po parfumih, ki na koži ustvarijo občutek topline, udobja in elegance. Letošnja sezona prinaša tudi nekaj zanimivih preobratov – klasične jesenske note dobivajo sodobnejše in bolj nepričakovane podobe.

Idealno za eksperimentiranje Jesen je idealen čas za eksperimentiranje – preizkusimo lahko globlje note, nove kombinacije in morda najdemo dišavo, ki postane naš značilni vonj hladnejšega dela leta.

V ospredju ostajajo lesne dišave, ki so zaradi svoje topline in prefinjenosti že dolgo jesenska klasika. Sandalovina, cedra, vetiver, pačuli in različni akordi kašmirskega lesa ustvarjajo bogate kompozicije, ki so lahko hkrati umirjene in zelo izrazite. Lesne note se pogosto povezujejo z mošusom, jantarjem ali začimbami, zato nastanejo parfumi z elegantnim in nekoliko skrivnostnim značajem.

Posebno mesto imajo letos začimbe.

Sofisticirane kombinacije

Zelo priljubljene ostajajo gurmanske dišave, vendar se trend odmika od izrazito sladkih in težkih parfumov. Na vrsti bodo bolj sofisticirane kombinacije vanilje, tonke, kakava, karamele, medu in praženih oreščkov. Sladke note se pogosto prepletajo z lesom, mošusom ali začimbami, zaradi česar je končni vtis bolj uravnotežen. Takšni parfumi ustvarjajo skoraj nostalgičen občutek in spominjajo na tople jesenske večere, sveže pečeno pecivo ali skodelico vročega napitka.

Sladke note se pogosto prepletajo z lesom, mošusom ali začimbami, zaradi česar je končni vtis bolj uravnotežen.

Posebno mesto imajo letos začimbe. Kardamom, cimet, ingver, žafran, klinčki in muškatni orešček parfumu dodajo toplino, globino in značaj. Zanimive so predvsem kombinacije, v katerih začimbe niso dominantne, temveč dopolnjujejo cvetlične, lesne ali celo citrusne note. Tako nastanejo dišave, ki so jesenske, vendar ne delujejo težko ali staromodno.

Vanilja dobiva novo podobo

Med opaznejšimi trendi ostaja vanilja, ki pa dobiva povsem novo podobo. Namesto klasične sladke vanilje parfumske kompozicije pogosto uporabljajo bolj suhe, kremaste ali celo rahlo dimne različice. V kombinaciji z lesom, jantarjem, mošusom ali slanimi akordi postane vanilja bolj kompleksna in elegantna. Prav zato je primerna tako za vsakdan kot za večerne priložnosti. Letošnji trendi kažejo, da jesenska parfumerija ne pomeni nujno težkih in intenzivnih vonjev. V ospredju je predvsem plastovitost – kombiniranje toplih, sladkih, lesnih, začimbnih in čistih not, ki ustvarjajo bolj oseben in prepoznaven podpis.

Najboljši parfum je tisti, ki se dobro razvije na naši koži in s katerim se počutimo samozavestne. FOTO: Getty Images