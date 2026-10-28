Naelektrena mala cupra zmore veliko (FOTO)

V koncernu Volkswagen je letos na trg zapeljalo veliko malih električnih avtomobilov različnih znamk. Vsi so pripravljeni na skupni osnovi MEB+, vsak pa ima vsaj nekatere svoje poudarke. To lahko rečemo tudi za cupro in njihov novi mali model raval, ki naj izraža temperamentni značaj te znamke.

Cuprin raval se od bratrancev razlikuje že po pojavi. Je zelo drugačen od volkswagna pola, denimo, navezuje se na oblikovalski slog drugih Cuprinih modelov. Veliko je všečnih zašiljenih linij, v športnejši izvedbi z oznako VZ (špansko veloz, hiter) ima še bolj izrazit, celo drzen zadnji del z difuzorjem, pa zanimivo oblikovana platišča. Kljuke so na obeh parih vrat potopne, tudi tu cupra v koncernu ubira svojo pot. Avtomobil je dolg nekaj centimetrov več kot štiri metre, je petvratna kombilimuzina, a je zaradi baterij le višji od kakega bencinskega malega modela, na primer seata ibize.

V najbolj zmogljivi izvedbi VZ pač ni poceni. FOTO: Gašper Boncelj

V notranjosti je kar nekaj upravljanja z dotikom na večfunkcijskem zaslonu, kar pa je tokrat delovalo dokaj dobro, meniji so pregledni. Vendarle je v avtomobilu precej stikal in gumbov, na primer za nastavljanje ogledal ter spuščanje in dviganje šip. Všečni so detajli, kot je slog notranjih kljuk in stikal za usmerjanje zraka, tudi tanek pas, ki se vleče nad prvim parom vrat in armaturno ploščo, je zanimiv, v njem se ravno prav močno prižigajo različna svetlobna opozorila, na primer, da imamo vozilo v mrtvem kotu. Vse to se ujema z atraktivnimi prevlekami športnih prvih sedežev, ki sta del opreme VZ. Med vožnjo sta bila sedeža ob zelo dobrem oprijemu po svoje dovolj udobna in nista utrujala. Zadaj je solidno prostorno, bolj pa po velikosti izstopa prtljažnik, ki ima že kar konkreten osnovni prostor. Tega lahko nastavljamo na dve višini, pod njim je še kar velika »luknja«. Pri tokratni opremi je bil v njej zvočnik avdionaprave, če tega ni, pa je prostora tam spodaj precej, tja boste lahko spravili marsikaj, ne le polnilni kabel. Tolikšen prtljažnik je posledica dejstva, da je raval pripravljen na platformi MEB+, motor in pogon sta spredaj. V izvedbi VZ je bila največja moč zajetna, kar 166 kW. Ta različica ima elektronsko zaporo sprednjega diferenciala in dinamično uravnavanje podvozja, seveda tudi različne vozne programe, tisti ostrejši otrdi volan, lahko pričara poseben zvok ...

Raval je zame dovolj dinamičen že brez športnega programa. Pospešuje že v osnovi konkretno, lahkotno gre v zavoje in iz njih, v mestu pa je okreten. Podvozje prav tako prepriča. Všeč mi je, da po izbiri voznega programa tudi po vnovičnem zagonu nadaljuje v istem načinu. Raval je imel kopico asistenčnih sistemov, večina deluje dobro, ne pa vsi. Dokaj slabo je prepoznaval omejitev hitrosti, mi je bilo pa po drugi strani všeč, kako vešče je hitrost samodejno prilagajal vozilu pred nami.

V osnovi namreč stane dobrih 35 tisočakov, z dodatki še nekaj tisoč evrov več.

Baterija je bila v testnem primerku zmogljivejša od dveh, ta ima 52 kWh. Najmanjšo porabo sem dosegel pri primestni zmerni vožnji, ko je znašala 12 kWh. Po mestu je bila različna, poznalo se je, ali sem v hladnem in meglenem jutru prevozil le nekaj kilometrov ali pa to storil, ko je bil avtomobil nekaj časa na kar toplem soncu: lahko je znašala 14 ali pa tudi 16 kWh. Na avtocesti je odvisna od voznikovega temperamenta, od 17 do 20 kWh. Na splošno bi rekel, da je bila poraba solidna. Zmogljivejša baterija je bila tipa NMC (katoda iz kobalt-manganovega oksida), za katero proizvajalec priporoča, da jo polnimo le do 80 odstotkov. Pri manjši bateriji z zmogljivostjo 37 kWh je kemijska sestava drugačna, LFP (katoda iz litij-železovega fosfata), to pa je dobro polniti do konca.

Če imamo zaradi povedanega morda pomislek, katero baterijo izbrati, je treba reči, da se je večja polnila navdušujoče dobro, na hitri polnilnici se je namreč polnjenje takoj začelo z močjo 90 kW in ostala je na tej ravni vse tja do 80 odstotkov, kolikor smo jo tam polnili. Potem smo pri ceni. Domnevamo, da cupra raval v taki športni izvedbi že zaradi cene ne bo ravno pogosta izvedenka tega modela na naših cestah. V osnovi namreč stane dobrih 35 tisočakov, z dodatki še nekaj tisoč evrov več, kar je seveda precej daleč od vstopnega modela, ki ga cenijo na 27 tisoč evrov.

Cupra raval je doslej najmanjši električni avtomobil te znamke. Toda to, da je majhen, še ne pomeni, da ni zmogljiv. FOTO: Gašper Boncelj

Večja baterija se na hitri polnilnici polni zelo dobro. FOTO: Gašper Boncelj

Potopne kljuke izskočijo iz vrat, ko se s ključem približamo vozilu. FOTO: Gašper Boncelj

Nekaj zanimivih detajlov FOTO: Gašper Boncelj

S spodnjo odprtino se prtljažnik precej poveča. FOTO: Gašper Boncelj

Posebna platišča VZ FOTO: Gašper Boncelj

Svetlobni pas z opozorilniki FOTO: Gašper Boncelj