Naelektrena mala cupra zmore veliko (FOTO)

V koncernu Volkswagen je letos na trg zapeljalo veliko malih električnih avtomobilov različnih znamk. Vsi so pripravljeni na skupni osnovi MEB+, vsak pa ima vsaj nekatere svoje poudarke. To lahko rečemo tudi za cupro in njihov novi mali model raval, ki naj izraža temperamentni značaj te znamke.
Cuprin raval se od bratrancev razlikuje že po pojavi. Je zelo drugačen od volkswagna pola, denimo, navezuje se na oblikovalski slog drugih Cuprinih modelov. Veliko je všečnih zašiljenih linij, v športnejši izvedbi z oznako VZ (špansko veloz, hiter) ima še bolj izrazit, celo drzen zadnji del z difuzorjem, pa zanimivo oblikovana platišča. Kljuke so na obeh parih vrat potopne, tudi tu cupra v koncernu ubira svojo pot. Avtomobil je dolg nekaj centimetrov več kot štiri metre, je petvratna kombilimuzina, a je zaradi baterij le višji od kakega bencinskega malega modela, na primer seata ibize.
Raval je zame dovolj dinamičen že brez športnega programa. Pospešuje že v osnovi konkretno, lahkotno gre v zavoje in iz njih, v mestu pa je okreten. Podvozje prav tako prepriča. Všeč mi je, da po izbiri voznega programa tudi po vnovičnem zagonu nadaljuje v istem načinu. Raval je imel kopico asistenčnih sistemov, večina deluje dobro, ne pa vsi. Dokaj slabo je prepoznaval omejitev hitrosti, mi je bilo pa po drugi strani všeč, kako vešče je hitrost samodejno prilagajal vozilu pred nami.
V osnovi namreč stane dobrih 35 tisočakov, z dodatki še nekaj tisoč evrov več.
Baterija je bila v testnem primerku zmogljivejša od dveh, ta ima 52 kWh. Najmanjšo porabo sem dosegel pri primestni zmerni vožnji, ko je znašala 12 kWh. Po mestu je bila različna, poznalo se je, ali sem v hladnem in meglenem jutru prevozil le nekaj kilometrov ali pa to storil, ko je bil avtomobil nekaj časa na kar toplem soncu: lahko je znašala 14 ali pa tudi 16 kWh. Na avtocesti je odvisna od voznikovega temperamenta, od 17 do 20 kWh. Na splošno bi rekel, da je bila poraba solidna. Zmogljivejša baterija je bila tipa NMC (katoda iz kobalt-manganovega oksida), za katero proizvajalec priporoča, da jo polnimo le do 80 odstotkov. Pri manjši bateriji z zmogljivostjo 37 kWh je kemijska sestava drugačna, LFP (katoda iz litij-železovega fosfata), to pa je dobro polniti do konca.
Če imamo zaradi povedanega morda pomislek, katero baterijo izbrati, je treba reči, da se je večja polnila navdušujoče dobro, na hitri polnilnici se je namreč polnjenje takoj začelo z močjo 90 kW in ostala je na tej ravni vse tja do 80 odstotkov, kolikor smo jo tam polnili. Potem smo pri ceni. Domnevamo, da cupra raval v taki športni izvedbi že zaradi cene ne bo ravno pogosta izvedenka tega modela na naših cestah. V osnovi namreč stane dobrih 35 tisočakov, z dodatki še nekaj tisoč evrov več, kar je seveda precej daleč od vstopnega modela, ki ga cenijo na 27 tisoč evrov.