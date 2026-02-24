Naj bo vhod v naš dom vedno čist: o nas pove več, kot si mislimo

Vhod v dom je zlasti v bolj mokrih delih leta na udaru: bunde in plašči, mokri čevlji in dežniki v stanovanje prinašajo blato, mokroto, kamenčke, sol ... brez vsakodnevnega čiščenja ne gre. Strokovnjaki za nepremičnine in opremo doma opozarjajo, da vhod v naše bivališče pove veliko več, kot si mislimo. Če obiskovalca že ob prihodu pričakata razmočen predpražnik in nered, ne bo videl le stopljenega snega ter blatnih stopinj, temveč bo pomislil tudi na to, da je tukaj doma slabo vzdrževanje. A dobra novica je, da lahko to težavo odpravimo že z nekaj premišljenimi koraki. Eden izmed teh je, da pred vrata postavimo robusten in trpežen predpražnik za grobo brisanje čevljev, notri pa njegovo pralno in vpojno različico, če se le da, z gumirano oziroma vodoodporno podlago. Ta dvojna zaščita bo občutno zmanjšala količino mokrote, ki jo bomo prinesli v naš oziroma tuj dom. Današnji modeli preprog v resnično številnih različicah združujejo prav kombinacijo trpežnosti in elegance, da o njihovi funkcionalnosti sploh ne govorimo.

Majhen dodatek, velika razlika

Preprost pladenj z dvignjenim robom bo prav tako preprečil, da bi se voda razlivala po tleh. Če bomo vanj nasuli še zvrhano pest dekorativnih kamenčkov, bo obutev stala nad vodo in se še hitreje posušila. Uporabimo lahko tudi večji podstavek za rastline ali kovinski pladenj iz trgovine z opremo za dom. Gre za majhen dodatek, ki pa bo naredil veliko razliko.

Les je pri vhodu daleč najbolj obremenjen.

Naslednja rešitev so tudi odprte police oziroma klop z ustreznimi (zračnimi) predali, ki bodo omogočali kroženje zraka ter hitrejše sušenje. Preprosta lesena polica z letvicami je lahko tudi naš naslednji domač projekt. Takšne rešitve ne bodo prinesle le veliko več reda, temveč tudi prispevale k toplini v prostoru. Znano je, da je les tisti material, ki je pri vhodu daleč najbolj obremenjen. Svež zaščitni sloj pred najhladnejšim delom leta bo preprečil draga popravila ter zvijanje parketa. Preventiva bo tudi v tem primeru ohranila videz in prihranila denar.

Zunaj postavimo trpežen predpražnik za grobo brisanje čevljev, znotraj njegovo pralno in vpojno različico.

Bistveno pa je, da naj (omenjeni) praktični elementi delujejo kot del celote, ne pa kot nujno zlo. Preproge, predpražniki, pladnji in obešalniki naj dopolnjujejo slog doma. Dodajmo klop, stenske kljuke ali ozko konzolo ter določimo mesto vsakemu predmetu. Čeprav bo zunaj ostra zima ali pa muhasta pomlad, bo naš vhod še vedno urejen, topel in vabljiv.

Že z nekaj premišljenimi rešitvami bo vhod v naš dom vabljiv. FOTO: Svproduction/Getty Images