Naj kuhinja zasije: pripomočke imamo vsi najverjetneje že doma

Kuhinja je srce našega doma. V njej dan začnemo ob kavi, se zbiramo ob kosilu, zvečer pa klepetamo dolgo v noč. A prav zato, ker se tam nenehno kaj dogaja, hitro pokaže tudi svojo manj bleščečo plat. Para, kapljice olja, madeži raznoraznih omak ter drobci hrane vsak dan pristanejo na stenskih in talnih ploščicah. Sprva jih komaj opazimo, sčasoma pa se naberejo v trdovraten masten sloj, ki prostoru vzame sijaj in svežino. Najbolj so na udaru fuge. So porozne, vpijajo umazanijo in hitro potemnijo. Kuhinja je sicer lahko brezhibna, a temne fuge kmalu ustvarijo občutek neurejenosti. Redno čiščenje zato ni samo vprašanje videza, pač pa tudi higiene. Maščoba zadržuje neprijetne vonjave in bakterije, agresivna čistila pa pogosto pustijo močan vonj po kemikalijah ter zlahka poškodujejo občutljive površine.

Učinkovita čistila

Mnogi posegajo po preprostejših, naravnih rešitvah. In že smo pri dobri novici, učinkovit sprej za ploščice lahko pripravimo kar doma – iz sestavin, ki jih že imamo. Gre za preprosto mešanico belega kisa in tople vode v razmerju 1: 1, ki učinkovito raztopi maščobo in odstrani umazanijo. Mešanico nalijmo v plastenko z razpršilom, popršimo po ploščicah, pustimo delovati od pet do deset minut in obrišimo z mehko krpo. Kis deluje kot naravni razmaščevalec in razkužilo. Naslednjo rešitev prinašata limona in sol. Sveže iztisnjen limonin sok z eno ali dvema žlicama soli bo pomagal razgraditi maščobo, sol bo delovala kot nežen abraziv. Po potrebi dodajmo še malo tople vode, nanesimo na površino, počakajmo nekaj minut ter obrišimo. Ploščice bodo spet čiste, za nameček bo kuhinja lepo dišala.

Za trdovratne madeže uporabimo limono, sodo bikarbono in vodo. Pri bolj zasušeni umazaniji bo pomagala mešanica iz približno pol litra vode, tretjine skodelice limoninega soka in pol skodelice sode bikarbone. Popršimo po fugah in madežih, pustimo do deset minut, nato pa nežno zdrgnemo z mehko gobico.

Če bi radi večnamensko čistilo, skodelico kisa zmešajmo s pol skodelice vode, dodajmo žlico limoninega soka ter žlico detergenta za posodo. Mešanica ni agresivna, a učinkovito odstrani maščobo in površinske madeže. Priporočamo, da vsako od naštetih domačih mešanic pred uporabo preizkusimo na manj vidnem delu. Kislinske sestavine lahko poškodujejo občutljive kamnite ploščice ali fuge. Z nekaj previdnosti bo kuhinja znova zasijala, in to brez dragih čistil, predvsem pa brez zoprnega vonja po kemikalijah.

Že malo detergenta s kisom, vodo in limoninim sokom bo pomagalo. FOTO: Mariya Borisova/Getty Images

Limona in soda bikarbona sta zaveznika čiščenja, za še lepši vonj dodamo nekaj kapljic eteričnega olja citrusov. FOTO: Getty Images