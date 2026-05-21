Naj nam koši ne kazijo doma: odkar ločujemo, je več veder za smeti postalo nujno zlo

Če imamo prostor v kuhinji, predsobi, shrambi ali na balkonu, lahko koše zapremo v nižjo omarico z vrati. Zelo dobro delujejo izvlečni sistemi, pri katerih so posode skrite za kuhinjsko fronto. Tako odpadke ločujemo enako učinkovito, prostor pa ostane čist in miren. Če za omaro ni prostora, lahko uporabimo visoko zaprto klop, skrinjo ali lesen zaboj z več predelki. Na vrhu lahko stoji blazina, pladenj ali rastlina, spodaj pa so skriti koši za papir, embalažo in steklo. V manjših stanovanjih je uporabna tudi ozka polica z zavesico, ki jo namestimo v nišo, pod pult ali ob hladilnik. Dobra rešitev so enaki koši v nevtralni barvi. Če ne moremo zapreti vsega, naj bodo vsaj posode enotne: bele, sive, črne, bež ali kovinske. Dodamo jasne nalepke, vendar naj bodo diskretne. Že poenoten videz naredi veliko razliko. Koše lahko skrijemo v zaprto omarico na balkonu, če je ta suh in zaščiten.

V stanovanju moramo paziti predvsem na vonj. Biološki odpadki naj bodo v manjšem košu s pokrovom, ki ga pogosteje praznimo. Pomaga tudi, če na dno posode položimo papirnato brisačo ali časopisni papir, ki vpije vlago.

Tudi na balkonu imamo lahko odlagališče za kompost. FOTO: Svetikd/Getty Images

Zunaj lahko zabojnik zakrijemo z rastlinami. Pazimo le, da bo koše vseeno mogoče izvleči in jih izprazniti.

V hiši imamo običajno več možnosti, zato koše najlažje umaknemo v gospodinjski prostor, garažo, kurilnico, shrambo ali pokrit zunanji del. Najlepše deluje, če uredimo majhen reciklažni kotiček, kjer ima vsaka vrsta odpadkov svoje mesto. Tako se izognemo zmedi, neprijetnim vonjavam in nenehnemu prestavljanju vrečk iz enega kota v drugega.

Če je prostor dovolj velik, lahko ob steno postavimo zaprto omaro z več predali ali izvlečnimi zabojniki. V zgornji del omare lahko shranimo vrečke za smeti, rokavice, čistila in krpe, spodaj pa naj bodo posode za embalažo, papir, steklo in mešane odpadke. Takšna rešitev je zelo praktična, ker imamo vse na enem mestu, prostor pa je še vedno videti urejen. Pri hišah je priporočljivo ločiti dva sistema: manjši koš za vsak dan naj ostane v kuhinji, večji naj bodo drugje. Tako v kuhinji ne kopičimo embalaže, papirja in stekla, obenem pa odpadki ne postanejo prva stvar, ki jo opazimo, ko vstopimo v prostor. Zunanji lesen ali kovinski smetnjak postavimo ob hišo, pod nadstrešek, za garažo ali ob ograjo. Pomembno je, da ima pokrov, dobro zračenje in dovolj prostora za lažje odpiranje. Če ga lahko obdamo z zelenjem, plezalkami ali visokimi lončnicami, toliko bolje.

V stanovanju morajo biti koši pri roki, a vseeno skriti. FOTO: Elena Noviello/Getty Images

Strokovnjaki za urejanje doma najpogosteje poudarjajo tri pravila: koši naj bodo dostopni, zaprti in vizualno usklajeni. Če jih skrijemo predaleč, jih nihče ne bo uporabljal. Če jih pustimo odprte, se bodo hitro širile neprijetne vonjave. Če so različnih barv, oblik in velikosti, pa prostor takoj deluje neurejeno.

V stanovanju je pogosto dovolj ena omarica s tremi posodami. V hiši pa se najbolje obnese kombinacija: majhen koš v kuhinji, večji ločevalni kotiček v pomožnem prostoru in urejen zunanji zaboj za glavne smetnjake.