Najbolj evropski Hyundaiev električar

Hyundai že ima kopico električnih avtomobilov, a je kljub temu pred časom napovedal razširitev družine ioniq, in sicer s konceptom hyundai three. Deloval je zanimivo, vendar z večnim vprašanjem, kako bo videti v proizvodnji. Zdaj je postal za proizvodnjo pripravljeni ioniq 3 – nedvomno to ni le še en električni tekmec. Hyundaieva električna druščina z imenom ioniq je bila že doslej kar obsežna, tokrat so jo razširili navzdol, rezultat pa je doslej najmanjši ioniq 3.

S 415 centimetri je sicer opazno večji od mini električnega insterja, ki pa je bil šele iz izvorno bencinskega avtomobila (hyundai casper) pripravljen v električnega, medtem ko je ioniq 3 tako kot vsi ioniqi namensko električen izdelek. Novinec je nedvomno vreden pozornosti. Morda je predvsem spredaj podoben ioniqu 6, v nadaljevanju ga zaznamuje usločena linija s spojlerjem na sredini prtljažnega okna, vse skupaj pa so poimenovali z angleškim izrazom aero hatch, torej nekakšen aerodinamičen (kombi) zadek. Govorijo o količniku zračnega upora 0,263, ki naj bi bil za tak tip avtomobila več kot dober. Drugače kot drugi ioniqi ima ioniq 3 pogon spredaj, uspelo jim je pripraviti kar velik zadnji prtljažnik, poleg osnovnih 322 litrov je pod njim še tako imenovani megabox, ki sprejme 119 litrov. Spoznali smo ga šele na daljavo, verjamemo, da dobro sedita voznik in sovoznik, glede na izvedbo utegne biti zadaj malce manj prostorno.

Notranjost so uredili drugače. FOTO: Hyundai

Hyundai je tudi na armaturni plošči ubral nove linije. Na sredini je dokaj velik zaslon, z novim uporabniškim vmesnikom pleos connect, ki temelji na operacijskem sistemu android automotive. Nad razmeroma nizkim volanskim obročem je tanek pas merilnikov, kar malce spominja na Peugeotove rešitve. Pripravljen je na Hyundaievi modularni električni platformi (E-GMP). V prvi izvedbi ima električni motor z močjo 108 kW in baterijo z zmogljivostjo 42 kWh ter z uradnim dosegom 344 kilometrov. V drugi ima motor z nekaj manjšo močjo (99 kW) pa večjo baterijo (61 kWh), doseg naj bi bil v tem primeru blizu 500 km. Po navedbah tovarne se lahko bateriji, ki sta tipa NMC, z enosmernim tokom z 10 odstotkov na 80 napolnita v pol ure. Hyundai ioniq 3 je bil kot prvi električni hyundai zasnovan v evropskem središču te korejske znamke v Rüsselsheimu, izdelovali ga bodo v Izmitu v Turčiji. K nam bo pripeljal enkrat jeseni, zato je še prezgodaj za cene. Evropski namig je, da naj bi se te začele pri 30 tisoč evrih.