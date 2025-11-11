Najbolj mističen dan v letu: 11. 11. vesolje prisluhne našim željam

Vsako leto se ob enajstem novembru v zraku začuti nekaj posebnega. Številke se postrojijo v popolno simetrijo – 11. 11. – in mnogi verjamejo, da takrat vesolje zadiha drugače. Numerologi ta datum označujejo za najbolj mističen dan v letu, ko se energije prelivajo močneje kot sicer.

Zakaj se to zgodi ravno 11. novembra? V numerologiji ima število 11 izjemen pomen. Gre za t. i. mojstrsko število, ki simbolizira intuicijo, duhovno prebujenje in povezavo z višjimi ravnmi zavesti. Dvojni enici naj bi predstavljali popolno ravnovesje – med telesom in duhom, med resničnostjo in sanjami.

Ko se v datumu enice ponovijo kar štirikrat, kot je to na 11. 11., mnogi verjamejo, da se odpre t. i. energetski portal. To je čas, ko naj bi bile želje, misli in namere najmočnejše. Pravijo, da je to trenutek, ko vesolje posluša. Mnogi radi rečejo tudi, da se na ta dan okrepi »manifestacijska energija«, ko misli hitreje dobijo obliko, želje pa se lažje uresničijo oziroma manifestirajo.

Učinek je še močnejši ob 11.11 uri. Takrat mnogi zamižijo, se umirijo in si nekaj zaželijo – prepričani, da jim bo življenje tisti trenutek dalo priložnost za nov začetek. V primeru, da boste poskusili, bodite pozorni le, da bo želja resnično močna in iskrena, prihajati mora iz srca, nanjo pa se morate res močno osredotočiti in jo vizualizirati, še bolje, da si predstavljate, da to, kar si želite, pravzaprav že imate oziroma že živite tako.

Podobe nato pošljite v vesolje in počakajte, da vas usliši.