PRAZNIK LJUBEZNI

Najbolj zaželena darila za valentinovo

Med najbolj priljubljenimi darili so čokolada, druge slaščice in rože.
M. Fl.
 9. 2. 2026 | 19:40
Ob bližajočem se dnevu zaljubljenih mnogi razmišljajo o tem, kako posebni osebi izkazati ljubezen in pozornost. Tradicionalna darila, kot so čokolada, sladkarije in rože, ostajajo med najbolj priljubljenimi in zaželenimi. Šopek rdečih vrtnic ali skrbno izbrani čokoladni bomboni so še vedno močan simbol romantike in izražajo naklonjenost ter skrbnost. Poleg tega so priljubljena tudi osebna sporočila, čestitke ali kartice z ljubezenskim zapisom, ki pokažejo, da je tistemu, ki podarja, v resnici mar, piše portal Fortune.

Novi trendi

V zadnjih letih vse več osebi prednost pred materialnimi stvarmi daje doživetjem in skupnemu času. Romantična večerja, izlet, potovanje ali obisk sprostitvenega centra niso le darilo, temveč priložnost za ustvarjanje nepozabnih skupnih trenutkov. Tudi preživljanje kakovostnega časa doma, ob denimo posebnem obroku, ogledu filma, ali ob ustvarjalni aktivnosti, je za mnoge nekaj posebnega in cenjenega. Takšna darila gradijo povezanost in ustvarjajo spomine, ki trajajo dlje kot karkoli materialnega. Med bolj prestižnimi in osebno obarvanimi darili so nakit, parfum in osebni predmeti, ki kažejo trud, premišljenost in pozornost do partnerja.

Osebno in pozorno

Ročno napisano ljubezensko pismo ali drobni, premišljeni dodatki, denimo sveče, odeje ali modni dodatki so prav tako priljubljeni, saj izražajo iskreno skrbnost in pozornost. Poleg tega ankete kažejo, da si veliko ljudi ne želi zgolj materialnih daril, temveč predvsem gesto ljubezni in skupne trenutke, ki krepijo zvezo. Četudi je izbira darila lahko izziv, je najpomembnejše, da je premišljeno in iz srca. Naj bo to nekaj klasičnega ali kreativnega, majhnega ali prestižnega, bistvo je obdarovanki ali obdarovancu pokazati pozornost in ljubezen.

